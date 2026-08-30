Îmbătrânirea populației din China dă naștere unei noi industrii: "copii adulți" de închiriat

Într-o țară în care populația îmbătrânește rapid, iar numărul nașterilor a scăzut, un serviciu neobișnuit încearcă să răspundă unei probleme tot mai vizibile: singurătatea persoanelor în vârstă.

În China, tineri în vârstă de 20 și 30 de ani se oferă să joace, contra cost, rolul unor „copii" ai persoanelor în vârstă care trăiesc singure.

Serviciile, cunoscute drept „copii împărțiți" sau „copii externalizați", nu presupun în general îngrijire medicală specializată. În schimb, tinerii oferă companie, discută cu clienții, îi ajută să folosească telefoanele inteligente sau îi însoțesc la consultații medicale.

Anunțurile pentru astfel de servicii au început să apară pe rețelele sociale chinezești. Prețurile variază, potrivit ofertelor disponibile online, între aproximativ 29 și 88 de dolari pentru o sesiune de trei ore, scrie The Washington Post.

„Își pot recăpăta sentimentul de vitalitate"

Sun Shuyang, în vârstă de 28 de ani, lucrează pentru Happy Home, un start-up din orașul Tianjin, în nordul Chinei.

Cei mai mulți clienți ai companiei locuiesc singuri, în timp ce copiii lor adulți muncesc în alte orașe, spune el.

„Mulți se confruntă cu sentimentul de izolare și cu frica de moarte", explică Sun.

„Discutând cu tineri ca noi, își pot recăpăta sentimentul de vitalitate și se pot simți mai energici."

Nu există date clare privind amploarea acestei industrii în China. Însă Bingqin Li, specialistă în politici sociale la University of New South Wales din Australia, consideră că aceste servicii răspund unei nevoi sociale reale.

Problema este alimentată de transformarea demografică profundă prin care trece China.

O populație tot mai îmbătrânită

Organizația Mondială a Sănătății estimează că numărul persoanelor de peste 60 de ani din China va ajunge la 402 milioane până în 2040, reprezentând aproximativ 28% din populația țării.

Politica demografică aplicată între 1979 și 2015 a limitat în multe cazuri familiile la un singur copil. Consecințele se resimt acum, pe măsură ce generațiile mai vârstnice au tot mai puțini urmași care să le poată oferi sprijin.

În 2021, mai mult de jumătate dintre persoanele în vârstă trăiau în gospodării fără copii adulți, potrivit Comitetului Național pentru Îmbătrânire.

În același timp, cercetătorii estimează că până în 2030 China s-ar putea confrunta cu un deficit de aproximativ 5,5 milioane de angajați specializați în îngrijirea vârstnicilor.

„Îmbătrânirea populației nu este, în sine, o problemă, dacă înseamnă o viață mai lungă și mai sănătoasă", spune Huang Wenzheng, demograf și statistician.

„Problema este rata scăzută a natalității. Nu avem atât de mulți tineri."

Potrivit economistului Li Xunlei, China va deveni până în 2031 o societate „super-îmbătrânită", în care cel puțin 20% din populație va avea peste 65 de ani.

Chiar și o eventuală revenire semnificativă a natalității ar avea un efect limitat asupra ritmului de îmbătrânire a populației în următoarele decenii, estimează el.

Cine are grijă de părinții în vârstă?

Presiunea cade în special asupra ceea ce este cunoscut drept „generația sandwich", adulți de vârstă mijlocie care își cresc propriii copii și, în același timp, încearcă să aibă grijă de părinții în vârstă.

Liu Cheng a înființat în orașul Suzhou compania Time Bank, care oferă servicii de companie persoanelor în vârstă.

„Avem și părinți în vârstă, și copii mici de întreținut", spune Liu.

„De multe ori, când ne concentrăm asupra celor mici, ajungem să nu mai putem avea grijă de cei în vârstă."

Autoritățile chineze au propus, la rândul lor, extinderea unor servicii de îngrijire comunitară bazate pe ajutor reciproc. Obiectivul este ca astfel de servicii să fie disponibile în aproximativ 70% dintre regiuni până în 2030.

În paralel, companiile de tehnologie dezvoltă roboți destinați îngrijirii persoanelor vârstnice, capabili să îndeplinească activități precum masajul sau jocurile de societate.

Aceste soluții necesită însă timp pentru a fi implementate la scară largă.

Riscuri și probleme de siguranță

Ideea „copiilor externalizați" a atras și critici. Una dintre principalele preocupări este siguranța persoanelor în vârstă și accesul la informații sensibile.

„Copiii externalizați" ar putea avea acces la documente importante, inclusiv acte de identitate, informații despre proprietăți sau documente referitoare la bunuri și active, a avertizat comentatorul He Yong într-o publicație de stat.

Poate fi cumpărată compania?

Time Bank și Happy Home afirmă că selectează și instruiesc angajații. Time Bank încearcă să asocieze clienții cu însoțitori de același sex și le cere însoțitorilor să poarte camere video pe corp în timpul vizitelor, cu consimțământul clienților, pentru a documenta interacțiunile în cazul în care apar conflicte.

Unii se întreabă dacă sprijinul emoțional sub această formă ar trebui să fie monetizat. În China, pietatea filială este o virtute fundamentală; copiii sunt obligați, conform tradiției, să-și respecte, să-și asculte și să-și îngrijească părinții. „Nu există niciun conflict", a spus Janice Ye. Această profesoară în vârstă de 36 de ani din Suzhou angajează însoțitori de la Time Bank pentru a-i vizita pe părinții ei din provincia Anhui, situată în estul țării. Ea a afirmat că o relație durabilă cu părinții necesită un venit stabil. Fără acesta, relația nu poate dura, chiar dacă familiile locuiesc împreună.

„Dacă cineva poate să-ți însoțească părinții în vârstă și să-i facă fericiți, nu văd nimic rău în asta." Ea a constatat că acest lucru „le alină singurătatea interioară". Peng Xizhe, decanul Institutului Fudan pentru Îmbătrânire, consideră că însoțitorii plătiți reprezintă o modalitate prin care copiii adulți aflați la distanță își pot îndeplini aceste îndatoriri.

Peng Xizhe, directorul Institutului pentru Îmbătrânire din cadrul Universității Fudan, consideră că însoțitorii plătiți pot reprezenta o modalitate prin care copiii adulți care locuiesc departe să își îndeplinească parțial responsabilitățile față de părinți.

„În cele din urmă, depinde de tipul de servicii de care au nevoie persoanele în vârstă", spune el.

„Avem mai mulți însoțitori decât comenzi"

Pentru companii precum Happy Home și Time Bank, însă, găsirea clienților nu este întotdeauna ușoară.

Mulți oameni în vârstă ezită să ceară ajutor din afara familiei, chiar și atunci când au nevoie de el.

Jiang Yizhe, în vârstă de 24 de ani, lucrează într-o bancă din Hangzhou și oferă în timpul weekendurilor și sărbătorilor servicii de sprijin emoțional.

„Simt că avem mai mulți însoțitori decât comenzi pe platforma noastră", spune el.

Pentru moment, autoritățile chineze par să privească favorabil acest tip de servicii.

Autoritățile din comitatul Jiayu, provincia Hubei, au descris serviciile drept „o explorare a îngrijirii sociale pentru vârstnici" și au cerut publicului „mai multă înțelegere și mai puțină blamare".

Economista Bingqin Li consideră însă că prioritatea ar trebui să fie dezvoltarea unui sistem de îngrijire bine reglementat, cu standarde profesionale clare.

Astfel de servicii comerciale și inițiative comunitare ar trebui, în opinia sa, să completeze serviciile oficiale, nu să le înlocuiască.

O industrie care încearcă să răspundă unei probleme reale

Liu Cheng spune că lucrează cu autoritățile locale și comunitățile pentru a crește gradul de conștientizare privind nevoile emoționale ale persoanelor în vârstă.

Obiectivul său este să extindă Time Bank de la aproximativ 100 de comenzi pe lună la 650.

Dar chiar și el recunoaște că „copiii împărțiți" nu pot înlocui familia.

Pe măsură ce China se confruntă cu una dintre cele mai rapide transformări demografice din lume, astfel de servicii arată cât de dificil devine pentru familii să răspundă nevoilor unei populații tot mai îmbătrânite.

Pentru Liu, miza este ca sprijinul pentru persoanele vârstnice să devină la fel de ușor de accesat precum orice alt serviciu de zi cu zi.

„Ne imaginăm un viitor în care îngrijirea la domiciliu pentru persoanele în vârstă să fie la fel de ușor de comandat precum mâncarea."