Colesterol redus la jumătate cu o singură perfuzie? O terapie genetică deschide o nouă frontieră în lupta cu bolile de inimă

O terapie experimentală bazată pe editarea genetică CRISPR-Cas9 a redus cu aproape 50% colesterolul LDL la pacienții care au primit cea mai mare doză, iar efectul s-a menținut timp de cel puțin un an. Rezultatele ridică posibilitatea unui tratament administrat o singură dată, în locul pastilelor luate zilnic sau al injecțiilor repetate.

Cercetarea, realizată de o echipă de la Cleveland Clinic și publicată în The New England Journal of Medicine, se află însă într-o etapă foarte timpurie. Studiul inițial a inclus doar 15 pacienți cu niveluri extrem de ridicate ale colesterolului, care nu răspundeau suficient la tratamentele disponibile.

O genă „oprită" pentru a reduce colesterolul

Ideea tratamentului pornește de la o particularitate genetică observată în mod natural. Unii oameni au mutații ale genei ANGPTL3, implicată în reglarea colesterolului LDL și a trigliceridelor. Atunci când această genă este dezactivată, persoanele respective au în mod natural niveluri foarte scăzute ale acestor grăsimi din sânge și un risc mult mai mic de boli cardiovasculare.

Cercetătorii încearcă să reproducă acest avantaj genetic cu ajutorul tehnologiei CRISPR-Cas9, un instrument capabil să modifice ADN-ul într-un punct precis, potrivit CNN.

Tratamentul experimental este administrat intravenos și este conceput să acționeze în special asupra ficatului, organul care produce colesterol și trigliceride. Ideea este ca gena ANGPTL3 să fie dezactivată în celulele hepatice, astfel încât organismul să ajungă să producă mai puține dintre aceste grăsimi.

„Dacă m-ați fi întrebat acum 15 ani dacă am fi putut face așa ceva, aș fi crezut că sunteți nebuni", a declarat anterior autorul principal al studiului, dr. Steven Nissen, de la Cleveland Clinic pentru sursa citată.

Aproape 53% mai puțin colesterol după un an

Participanții au primit cinci doze diferite ale terapiei. La două luni după perfuzie, cei care au primit doza maximă, de 0,8 miligrame pe kilogram, au înregistrat o reducere medie de aproape 50% a colesterolului LDL și de 55% a trigliceridelor.

Mai important, efectul nu a dispărut rapid.

La un an de la administrarea tratamentului, trigliceridele erau în medie cu aproape 48% mai mici, iar colesterolul LDL cu aproximativ 53% mai mic în grupul care primise doza maximă.

„Aceste noi date arată, în esență, că scăderile colesterolului LDL și ale trigliceridelor observate la 60 de zile după tratament au durat mai mult de un an", a explicat dr. Luke Laffin, cardiolog preventiv la Cleveland Clinic.

Rezultatele sunt cu atât mai interesante cu cât conceptul urmărește să rezolve una dintre marile probleme ale tratamentului colesterolului, aderența pe termen lung. Mulți pacienți uită să își ia medicamentele zilnic sau renunță la ele după o anumită perioadă.

Nu înseamnă încă un „tratament definitiv"

Entuziasmul trebuie însă temperat. Studiul este unul pilot, cu un număr foarte mic de participanți, iar cercetătorii nu știu încă dacă efectele și profilul de siguranță se vor confirma în grupuri mult mai mari.

Efectele adverse raportate inițial au fost în general limitate, în principal iritații la locul perfuziei. Un participant a avut o hernie de disc, iar altul a prezentat o creștere temporară a unor enzime hepatice.

Un pacient a murit la șase luni după perfuzie, însă cercetătorii au precizat că acesta avea o boală cardiovasculară avansată și primise cea mai mică doză, considerată insuficientă pentru a produce efectul urmărit.

O altă observație importantă a fost scăderea cu aproximativ 20% a HDL, așa-numitul „colesterol bun", atât la două luni, cât și la un an.

Urmează testul decisiv

Un nou studiu clinic, cu până la 40 de persoane care primesc doza maximă, este deja în desfășurare în Statele Unite și Australia. Ulterior, terapia va trebui testată în studii de fază 2 și 3, înainte de a putea fi analizată pentru o eventuală aprobare.

Dacă rezultatele se confirmă, cercetătorii cred că această abordare ar putea schimba radical modul în care este tratat colesterolul sever, mai ales la pacienții tineri care ar trebui să urmeze tratament pentru zeci de ani.

„Potențialul pentru acest lucru este pur și simplu enorm", a declarat cardiologul Ann Marie Navar, care nu a participat la studiu.

Deocamdată, însă, cercetarea arată o promisiune spectaculoasă, nu un tratament disponibil. CRISPR a demonstrat că poate modifica o țintă genetică asociată cu colesterolul și că efectul poate persista cel puțin un an. Rămâne de văzut dacă aceeași strategie se va dovedi sigură și eficientă pe termen lung, la sute sau mii de pacienți.