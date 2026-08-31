Președintele SUA a postat pe Truth Social un videoclip generat de AI: "Insula Kharg este făcută praf"

Președintele SUA, Donald Trump, a publicat imagini generate de inteligența artificială, pe Truth Social, cu explicația: „Insula Kharg din Iran este făcută praf!".

Trump a amenințat în repetate rânduri că va ocupa insula folosită pentru exportul de petrol iranian, dar s-a abținut să facă acest lucru.

În ultimele săptămâni, administrația sa a acordat prioritate sancțiunilor economice împotriva regimului, în detrimentul unor noi atacuri militare, notează The Times of Israel.

Cu toate acestea, Statele Unite au lansat duminică primul atac din ultima lună împotriva unor ținte militare iraniene, care ar fi încercat să amplaseze mine în Strâmtoarea Hormuz. Iranul a ripostat prin lansarea de rachete balistice asupra unei baze americane din Iordania.

La mai puțin de un minut după postarea pe rețelele sociale despre Insula Kharg, Trump a publicat un clip separat în care apare jucând golf.