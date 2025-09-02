MWM: Submarinele rusești echipate cu rachete Zircon reprezintă un pericol pentru NATO

Submarinele rusești echipate cu rachete Zircon reprezintă un pericol serios pentru flota Alianței Nord-Atlantice, scrie revista Military Watch. „Atât pe fondul extinderii flotei celor mai noi nave din clasa Iasen, dar și în contextul în care armata rusă a primit un număr tot mai mare de noi rachete de croazieră antinavă Zirkon, provocarea la adresa forțelor NATO din partea flotei de submarine de atac rusești a crescut considerabil", scriu jurnaliștii de la Military Watch.

În articol se precizează că raza de acțiune și viteza acestei rachete o fac extrem de dificil de interceptat. „Dificultatea detectării navelor din clasa Yasen și raza de acțiune a rachetei Zircon vor pune o presiune semnificativă asupra flotelor țărilor NATO", a concluzionat articolul.

Zircon este prima rachetă de croazieră hipersonică din lume, cu lansare de pe mare. Raza sa de acțiune este de aproximativ o mie de kilometri, iar viteza sa atinge de nouă ori viteza sunetului. Aceste rachete se află deja în dotarea fregatelor din Proiectul 22350, dar și a celor mai noi submarine multifuncționale din Proiectul 885M Yasen-M, cu ele este echipat crucișătorul de rachete Admiral Nakhimov, în curs de modernizare, și submarinele modernizate din Proiectul 949A „Antei". De asemenea, se așteaptă ca toate fregatele și corvete noi și în construcție să primească „Zirkon". (M.G.G.)