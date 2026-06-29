Nava celor 2.700 de perverşi: Turcia respinge o navă de croazieră LGBT - turiștii homosexuali au fost ținuți departe de țărm

Turcia a interzis intrarea în apele sale teritoriale a unei nave de croazieră contractată de compania americană Atlantis și branduită de Virgin, specializată în vacanţe pentru homosexuali, după un val de petiţii în acest sens adresate preşedinţiei ţării.

Nava, cu aproximativ 2.700 de pasageri la bord, majoritatea homosexuali, are în program să plece din capitala greacă Atena pe 7 iulie pentru un itinerariu prin mările Egee, Ionică şi Adriatică, având ca destinaţie Veneţia pe 15 iulie.

Acest itinerariu cuprinde două escale în Turcia, respectiv pe 7 iulie la Kusadasi, un punct de plecare tradiţional pentru vizitele la situl arheologic de la Efes, şi pe 8-9 iulie la Istanbul.

Deşi website-ul Atlantis încă menţionează aceste două escale în itinerariul navei, mai multe mass-media proguvernamentale turce au salutat anularea lor.

"Nava perverşilor schimbă cursul", titrează ziarul Yeni Safak, într-un articol în care afirmă că această "croazieră a homosexualilor a atras atenţia tuturor segmentelor societăţii". Şi postul de televiziune A Haber a confirmat că "nava LGBTI îşi schimbă cursul".

Atlantis, o companie cu sediul în SUA, nu a răspuns încă solicitărilor de informaţii despre acest subiect şi nici guvernul turc nu a comentat.

Mass-media turcă semnalează că decizia de a interzice acostarea navei a fost luată după ce preşedinţia a primit numeroase petiţii din partea unor cetăţeni indignaţi de planificata debarcare a pasagerilor acelei nave în porturile turceşti şi de asemenea în urma protestelor de pe reţelele de socializare.

Conform aceloraşi mass-media, decizia are legătură şi cu închiderea, anunţată sâmbăta trecută, a Clubului Tekyon, cel mai vechi bar gay din Istanbul, bar care, potrivit acestor surse, se afla în programul navei de croazieră, în timp ce proprietarii barului afirmă că nu au nicio legătură cu croaziera şi că doar au invitat pasagerii navei la o petrecere.

ONG-ul Kaos GL, cea mai importantă organizaţie din Turcia care apără drepturile LGBTI, afirmă că aceste două situaţii fac parte dintr-o "politică statală sistematică şi coordonată de eliminare completă a spaţiilor vitale, a vizibilităţii şi a însăşi existenţei persoanelor LGBTI".