Norii negri vin spre Europa: continentul nostru se îndreaptă spre o criză energetică majoră

Europa se află în pragul unei noi crize energetice, prețurile gazelor naturale crescând la cel mai ridicat nivel din ultimii doi ani și rezervele în scădere rapidă.

Ultimele evoluții trezesc amintiri dureroase, din lunile de după invazia Ucrainei de către Rusia la începutul anului 2022, când facturile de energie electrică și inflația au crescut și producția industrială s-a redus. Trei ani mai târziu, rezervele de gaze naturale ale regiunii se epuizează rapid. Cu cât stocurile scad, cu atât este mai mare și mai costisitoare sarcina de reaprovizionare în așteptarea iernii viitoare, iar depozitarea la prețuri mai mari vara devine din ce în ce mai îngrijorătoare. Întrucât industria grea se gândește deja la cum să facă față celei mai recente creșteri a prețurilor, presiunea crește asupra Comisiei Europene înaintea planului său de luna aceasta de a stabili cum să reducă prețurile la energie. Provocările sunt multe, iar opțiunile sunt limitate.

După o luptă lungă cu facturile în creștere, o inflație încăpățânată de mare și slăbirea activității industriale din cauza crizei din 2022, continentul se confruntă din nou cu amenințarea unui alt raliu prelungit care ar putea provoca dureri economice mai mari. Prețurile de vară sunt atât de mari încât nu este rentabil pentru marile companii energetice de la Uniper SE la Eni SpA să stocheze combustibilul, ceea ce înseamnă că guvernele vor trebui să intervină. Contractele futures de referință pe gaze naturale au crescut cu până la 5,4% luni, la 58,75 euro pe megawat-oră. Acesta este cel mai mare din februarie 2023, după ce contractele au înregistrat câștiguri timp de patru săptămâni consecutive.

Nivelurile de stocare au devenit un punct critic de control al datelor, iar factorii de decizie sunt îngrijorați, deoarece Europa se bazează mai mult pe surse de energie intermitente precum vântul. Cu toate acestea, mai multe zile fără vânt în această iarnă - combinate cu vremea puțin mai rece și rezilierea acordului de tranzit al gazelor rusești prin Ucraina la începutul acestui an - au forțat țările să-și folosească rezervele de combustibil. Capacitatea de stocare a Europei este acum la mai puțin de jumătate plină - cel mai scăzut nivel pentru această perioadă a anului din 2022.

„Epuizarea rapidă a stocurilor evidențiază slăbiciunea ofertei Europei", comentează analistul Bloomberg Intelligence Patricio Alvarez. Pierderea majorității aprovizionării rusești în ultimii trei ani „a făcut piețele europene de gaze mai susceptibile la șocurile prețurilor ca răspuns la întreruperile pe termen scurt, la cererea de GNL în Asia și la schimbările vremii", a spus el. Consumul de gaze naturale în Europa este de așteptat să crească cu 17% în această lună comparativ cu un an în urmă, determinat de cererea rezidențială și comercială, potrivit perspectivelor lunare ale ICIS.

Iar iarna nu s-a terminat: nord-vestul Europei se pregătește pentru temperaturi scăzute în zilele următoare, care ar putea stimula și mai mult cererea de încălzire, epuizează în continuare stocurile și alimentează o creștere dureroasă a prețurilor. „Riscul ca Uniunea Europeană să intre în primăvară cu rezerve foarte scăzute de gaze naturale a crescut în ultimele două săptămâni", a declarat Arne Lohmann Rasmussen, analist șef la Global Risk Management, pentru Bloomberg.

Următorul sezon de întreținere de vară din Norvegia poate limita, de asemenea, livrările într-un moment în care piața este deja strânsă. De asemenea, comercianții monitorizează îndeaproape impactul tarifelor SUA și al potențialelor represalii - care riscă să scumpească importurile de gaze naturale lichefiate - și discuțiile despre furnizarea din Rusia, deoarece unele țări din Europa Centrală continuă să susțină returnarea gazelor prin Ucraina.

„Cu cât prețurile la gaze rămân ridicate mai mult timp, cu atât este mai probabilă revenirea la fluxurile de gaze rusești prin Ucraina", a spus Florence Schmit, analist energetic la Rabobank. Rezervele de gaze naturale ale Europei au fost urmărite îndeaproape de când invazia Ucrainei a provocat o scădere dramatică a aprovizionării cu Rusia a regiunii. Rețeaua de depozite de gaze naturale din întreaga Uniune Europeană este a doua ca mărime din lume după SUA și a devenit o protecție din ce în ce mai importantă împotriva șocurilor de aprovizionare și a creșterii prețurilor.

Până acum, UE a reușit să evite o criză a aprovizionării de iarnă prin limitarea cererii generale de gaze și prin creșterea importurilor de gaze naturale lichefiate din SUA, Qatar și chiar Rusia. Dar în 2025, imaginea s-a schimbat: condițiile meteorologice nefavorabile au determinat Europa să-și consume rezervele mai repede în timpul iernii, iar diferențele sezoniere de preț s-au inversat, făcând neeconomică completarea rezervelor vara. Cât de mult se bazează Europa pe stocarea gazelor naturale?

Europa se bazează pe rezervele sale de gaze naturale iarna, când consumul mediu se dublează pe măsură ce încălzirea crește. În timp ce furnizorii de gaze naturale ai continentului - de la Norvegia și Algeria până la Qatar și SUA - își sporesc de obicei producția la niveluri de vârf, nu este suficient pentru a satisface cererea crescută.

Drept urmare, gazul depozitat acoperă aproximativ 30% din necesarul zilnic al UE în timpul iernii. Acest procent poate depăși 50% în zilele mai reci, mai ales dacă viteza vântului este scăzută și producția de energie electrică din surse regenerabile scade. Rata a fost chiar mai mare în timpul întreruperilor severe de aprovizionare, cum ar fi disputele privind gazele dintre Rusia și Ucraina în timpul înghețurilor din 2006 și 2009.

Situația se inversează vara, când necesarul zilnic de gaze naturale este mai mic. Cererea de energie de la aparatele de aer condiționat este încă relativ scăzută în Europa în comparație cu SUA sau Asia. Și deși producătorii de combustibil folosesc sezonul cald pentru lucrări de întreținere și reparații, iar producția globală este în scădere, există încă o ofertă în exces în Europa. Acesta poate fi injectat în spații subterane.

Volumul exact depinde de prețul gazului și de cererea din alte părți, cum ar fi în Asia și America Latină. Expunerea Europei la dinamica pieței globale de gaze a crescut dramatic în urma reducerilor masive de aprovizionare a Rusiei în regiune în 2022. După cum raportează Bloomberg în analiza sa, criza energetică declanșată de invazia Ucrainei de către Rusia a determinat UE să introducă obiective obligatorii din punct de vedere juridic pentru stocarea gazelor în întreg bloc începând cu 2022. Acest lucru a fost făcut pentru a asigura securitatea aprovizionării.

Stocurile trebuie să fie pline în proporție de cel puțin 90% până la 1 noiembrie și există, de asemenea, etape intermediare care trebuie atinse în februarie, mai, iulie și septembrie. Țintele intermediare variază în funcție de statul membru, în funcție de dimensiunea rezervoarelor de stocare și de nivelurile de consum. Unele țări nu și-au îndeplinit obiectivele în februarie 2025. Blocul nu a pedepsit încă un membru pentru că nu și-a îndeplinit obiectivele, dar regulamentul UE prevede că „o abatere substanțială și persistentă" ar putea duce la acțiunea Comisiei Europene pentru a se asigura că securitatea aprovizionării cu gaze nu este compromisă.

Între timp, Comisia Europeană a discutat o propunere de extindere a obiectivelor UE de stocare a gazelor naturale dincolo de data de expirare din 2025 - până în 2027. Un grup de state membre, inclusiv Germania, Italia și Țările de Jos, susțin, de asemenea, posibilitatea unor limite mai slăbite după acest an pentru a reduce presiunea în timpul sezonului de reaprovizionare de vară. Rezervele de gaze naturale ale UE s-au epuizat rapid în timpul sezonului de încălzire de iarnă 2024-2025. Vremea mai rece decât acum un an și mai multe zile fără vânt au crescut cererea de gaze naturale și au forțat țările să-și exploateze rezervele. Combinată cu pierderea gazului rusesc prin Ucraina, facilitățile de stocare ale blocului erau pline cu doar 50% la începutul lunii februarie, cu mult sub aproape 70% observate în urmă cu un an și cel mai scăzut nivel pentru această perioadă a anului de la criza energetică din 2022.

Temerile cu privire la modul în care Europa își va reumple stocarea au provocat o creștere a prețurilor contractelor de gaze naturale de vară și au condus prețurile pe termen scurt la un maxim de doi ani pe 10 februarie. La rândul lor, facturile la energie au rămas ridicate, prelungind durerea pentru gospodăriile și întreprinderile europene, deoarece riscurile de recesiune se reorientează asupra țărilor precum Germania și Regatul Unit. Este puțin probabil să existe o ușurare în viitorul apropiat din partea ofertei, care se așteaptă să rămână strânsă în 2025, deoarece multe proiecte noi de producție s-au confruntat cu întârzieri. Nivelul concurenței cu care se confruntă Europa pentru mărfurile cu GNL va depinde de redresarea economică din China, de repornirea reactorului nuclear din Japonia și de condițiile meteorologice din Asia de Nord care afectează nevoile de încălzire și răcire.

Diferența dintre contractele de gaze de vară și cele de iarnă este cheia pentru a determina dacă există un stimulent economic pentru acumularea de rezerve de gaze naturale pentru iarna care vine. Cumpărătorii încearcă de obicei să profite de prețurile mai ieftine de vară, să stocheze gazul și apoi fie îl folosesc iarna, fie îl vând pentru profit. Dar piața gazelor naturale pentru vara lui 2025 a devenit mai scumpă decât pentru iarna viitoare. Diferența a atins cel mai mare nivel din ultimii trei ani în ianuarie. Încă creștea la 5 EUR pe megawat-oră (5,16 USD pe megawat-oră) pe 10 februarie. Acest lucru echivalează cu un deficit de aproximativ 3 miliarde de euro între cumpărarea în vară și vânzarea în timpul iernii pentru tot gazul pe care Europa ar putea avea nevoie să-l adauge la stocarea sa pentru a îndeplini obiectivul de 90%, potrivit Bloomberg Intelligence.