Noul șef ITM București a fost surprins la volanul unui Lamborghini de 300.000 de euro. Mașina nu apare în declarația de avere

La scurt timp după preluarea conducerii Inspectoratului Teritorial de Muncă București, Costel Grojdea a intrat în atenția publică în urma unor informații și imagini publicate de Mediaflux, potrivit cărora acesta ar utiliza zilnic un autoturism de lux marca Lamborghini Urus, estimat la aproximativ 300.000 de euro, pentru deplasarea la serviciu. Potrivit aceleiași surse, în parcarea instituției se regăsesc în principal autoturisme de serviciu de tip Dacia Logan, folosite de inspectori în activitatea de control.

Potrivit informațiilor publicate de sursa citată, autoturismul nu figurează în declarația de avere a lui Costel Grojdea. Mașina ar fi utilizată în baza unui contract de leasing încheiat pe numele unei societăți comerciale din Iași, SC Nemo Wash SRL, fără legături oficiale directe cu familia acestuia. Aceeași sursă menționează că firma ar fi fost verificată anterior de instituția pe care Grojdea a condus-o la nivel local, fără a fi constatate nereguli.

În paralel, datele financiare declarate de acesta indică un venit anual de 82.120 lei, aproximativ 16.000 de euro. În raport cu aceste sume, costul estimat al unui Lamborghini Urus, de circa 1,5 milioane de lei, depășește semnificativ capacitatea de achiziție rezultată exclusiv din venitul salarial declarat. În același timp, investigația jurnalistică indică utilizarea zilnică a vehiculului în context profesional, inclusiv alimentări în timpul programului de lucru, în valoare de aproximativ 600 de lei, potrivit imaginilor publicate.

Costel Grojdea a ocupat anterior funcția de șef al Inspectoratului Teritorial de Muncă Iași, fiind detașat ulterior la conducerea ITM București începând cu aprilie 2026. Din această poziție, coordonează activitatea de control privind respectarea legislației muncii și normele de securitate și sănătate în muncă la nivelul Capitalei. Declarațiile de avere indică venituri cumulate de peste 100.000 de lei anual din funcții publice și alte activități instituționale. În același timp, familia acestuia obține venituri suplimentare din activități juridice, chirii și dividende, potrivit documentelor publice.

Soția sa, avocat, figurează cu venituri de peste 115.000 de lei din activitate profesională, la care se adaugă sume din chirii și dividende provenite dintr-o firmă de familie. În ansamblu, veniturile familiale depășesc 220.000 de lei anual, conform acelorași surse. Patrimoniul declarat include mai multe bunuri imobile în zona Iașiului, printre care terenuri, un apartament achiziționat în 2021 și o locuință de tip casă în zona Rediu. În același timp, documentele indică existența unor credite contractate în 2021, scadente în 2028.