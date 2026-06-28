Noul model de Dacia face furori pe străzile din Paris: Nu seamănă cu nimic din ceea ce am văzut până acum

Producătorul Dacia a lansat, pe străzile din Paris, un model concept de automobil complet electric și ultracompact, care ar intra la rivalitate cu modelele asiatice. Deocamdată, Dacia Hipster este la stadiul de concept, iar constructorul testează reacția oamenilor, atunci când văd noua mașină pe stradă.

Dacia Hipster Concept este un prototip de automobil electric urban și ultracompact, dezvăluit inițial în toamna anului 2025 de constructorul de la Mioveni. Acesta reprezintă pariul mărcii pentru o mobilitate electrică accesibilă, minimalistă și sustenabilă, propunând o alternativă autohtonă la valul de modele asiatice ieftine.

Dacia Hipster are o lungime de doar 3 metri, fiind extrem de ușor de manevrat și de parcat în aglomerațiile urbane. Cântărește sub 800 kg, fiind cu aproximativ 20% mai ușoară decât actualul model Dacia Spring.

Are linii drepte, unghiulare și rectilinii. Publicul francez a remarcat că păstrează din duritatea vizuală a unui Duster, dar la o scară miniaturală. În ciuda lungimii extrem de reduse, habitaclul folosește la maximum spațiul interior, oferind loc pentru patru pasageri. Spațiul de depozitare flexibil se extinde de la 70 de litri la 500 de litri prin simpla rabatare a banchetei din spate.

"Aspectul robust, plin de caracter, forma cubică ori geamurile drepte care maximizează spațiul interior: fiecare detaliu exprimă simplitatea funcțională. Mai mult decât un stil, este o promisiune: siguranță, funcționalitate în utilizarea zilnică și confort la bord, într-un design ce poate fi recunoscut instantaneu.

Hipster Concept își propune să ofere cea mai mică amprentă de carbon pentru un vehicul cu 4 locuri. Hipster Concept se simte la fel de bine atât în oraș, cât și pe drumurile rurale sau periurbane. Proiectat pentru utilizarea zilnică, poate fi conectat la o priză casnică obișnuită. Două încărcări pe săptămână oferă autonomie suficientă pentru deplasările zilnice.", arată cei de la Dacia.