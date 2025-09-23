O companie ucraineană așteaptă aprobările pentru exploatarea resurselor naturale valoroase din România!

Coal Energy, una dintre cele mai mari companii producătoare de cărbune din Ucraina înainte de războiul cu Rusia, și-a extins proiectele către piața românească, unde intenționează să înceapă extracția de antracit, care este cel mai valoros tip de cărbune din punct de vedere al conținutului de carbon.

Compania, înființată în 2001 de omul de afaceri Victor Vyshnevetskyy și cu sediul în Luxemburg, a inițiat deja discuții oficiale cu autoritățile române, printre care Ministerul Energiei și Autoritatea Națională de Reglementare în Minerit, Petrol și Depozitarea Geologică a Dioxidului de Carbon.

Coal Energy urmărește obținerea licențelor necesare pentru exploatare, având deja asigurată finanțarea pentru etapele preliminare ale proiectului. În trecut, înainte de invazia rusă, compania se afla pe locul patru ca producător privat în Ucraina și pe trei după resurse, concentrându-și activitatea în regiunea Donbas, aflată acum sub ocupație.

După izbucnirea conflictului, Coal Energy și-a adaptat strategia, oferind servicii conexe în sectorul minier polonez, prin subsidiara sa Advanced Industrial Technologies. Pe lângă potențiala exploatare de antracit din România, Coal Energy a identificat și resurse promițătoare de metale critice în haldele de deșeuri miniere locale, unde intenționează să implementeze tehnologii de recuperare a elementelor din pământuri rare.