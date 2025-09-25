O femeie însărcinată a suferit o supradoză aproape letală de Tylenol după ce a încercat să „demonstreze că Trump greșește"

Nicole Sirotek, fondatoarea American Frontline Nurses, a afirmat că a primit un telefon disperat la ora 4 dimineața de la un soț distrus, a cărui soție însărcinată se află acum conectată la un ventilator după ce a luat o supradoză de Tylenol.

Potrivit lui Sirotek, femeia, care era însărcinată în 23-25 de săptămâni, a încercat să ingereze cantități mari de Tylenol în încercarea de a „demonstra că Donald Trump greșește", după recentele sale declarații care leagă utilizarea acetaminofenului în timpul sarcinii de autism.

Președintele Trump a anunțat luni că utilizarea acetaminofenului, ingredientul activ din Tylenol, poate crește riscul de autism atunci când este utilizat de femeile însărcinate. Secretarul HHS, Robert F. Kennedy Jr., a declarat că Tylenolul este asociat cu autismul, ADHD și toxicitatea hepatică la copii.

După acest anunț istoric, femeile însărcinate de stânga au luat cu asalt TikTok pentru a-l batjocori pe Trump și avertismentul lui RFK Jr. cu privire la medicament. După cum se poate vedea, utilizatorii X au colectat mai multe videoclipuri cu aceste liberale sarcastică care iau pastile de Tylenol în timp ce se comportă de parcă ar face un act de sfidare. Vorbesc despre culmea aroganței, fără să țină cont de micuțul om din interiorul lor.

Într-o postare pe X, Sirotek a scris:

„Am primit un telefon frenetic la 4 dimineața de la un soț căruia i s-a dat numărul meu de telefon de către cineva care îl avea. Soția lui însărcinată este acum conectată la un ventilator, murind de insuficiență hepatică, încercând să „demonstreze" că Tylenol nu provoacă autism, deoarece acest lucru este în tendințe pe TikTok.

El știe că trebuie să ia decizia dificilă de a încerca să salveze un copil nenăscut care s-ar putea să nu supraviețuiască în afara uterului, la o gestație de aproximativ 23-25 de săptămâni. În același timp, soția lui nu va supraviețui săptămânii și nu va apuca să-și cunoască copilul.

Acest comportament este ridicol. Această femeie îl ura atât de mult pe Trump din cauza STUDIULUI HARVARD privind Tylenolul și autismul, încât în cele din urmă s-a sinucis prin supradoză de Tylenol pentru a încerca să „demonstreze că Trump greșește".

Este posibil ca nici copilul ei să nu supraviețuiască. Soțul ei ar putea acum să-și piardă întreaga familie din cauza nebuniei femeilor liberale care urmăresc influența TikTok cu TDS.

Într-un videoclip ulterior, Sirotek a împărtășit detalii îngrozitoare:

„În sfârșit, va fi ora 6:00 dimineața. Pentru cei care nu mă urmăresc pe Twitter, vă recomand să o faceți. Am primit un telefon foarte agitat la ora 4:00 dimineața de la un soț a cărui soție este acum pe moarte din cauza insuficienței hepatice, conectată la un ventilator într-o unitate de terapie intensivă, pentru că a încercat să dovedească că Tylenolul nu provoacă autism - din cauza a ceea ce a spus Trump. Rețineți că este vorba de un studiu realizat de Harvard.

Acum, dacă credeți sau nu studiul Harvard nu este problema aici. Problema este că ea este undeva între 23 și 25 de săptămâni și a luat o supradoză de Tylenol. Va muri. Nu va mai ieși din ventilator.

Tipul a obținut numărul meu de telefon de la cineva. Cineva i l-a dat. Adică, băieți, e dimineață devreme. Sunt încă în pantaloni de trening Hello Kitty la sală, încercând să fac exerciții. Ea va muri.

Să vă spun ceva despre supradozarea cu Tylenol și moartea: dacă nu vi se administrează antidotul, este o moarte foarte lentă și dureroasă. Tylenolul, precum și Benadrylul și Aspirina, sunt cele trei medicamente fără prescripție medicală cele mai comune cu care oamenii încearcă de obicei să se sinucidă, așa că nu vă lăsați cenzurați.

Dar acum oamenii iau cantități uriașe de Tylenol doar pentru a-i demonstra lui Trump că se înșeală. Adică, nu erau aceiași oameni care îi puneau pe Harvard, Fauci și pilonii științei pe un piedestal? Și acum refuză să creadă.

Nici eu nu cred că va funcționa, dar nici nu voi lua o supradoză de Tylenol. Și este atât de trist, pentru că el trebuie să ia decizia ca ei să încerce să nască acest copil în urgență - iar copilul s-ar putea să nu supraviețuiască.

Copilul va petrece mult timp în secția de terapie intensivă neonatală. Sperăm că va supraviețui. Nu uitați, copii, prematurii au complicații chiar dacă supraviețuiesc. Nu l-am întrebat dacă mai are și alți copii. Să zicem că această femeie avea. Au mai mulți copii, dar acum și-au pierdut mama.

Copilul nu va crește alături de mama lui. Și-a pierdut întreaga viață dacă și acest copil moare - totul din cauza provocărilor de pe TikTok. Toată lumea vrea... bine, nu toată lumea, dar poate aceste femei liberale nebune. O urăsc atât de mult pe Trump încât s-a sinucis și, posibil, și pe copilul ei.

Este o astfel de risipă de viață. Aceasta era o situație care putea fi prevenită. Această situație nici măcar nu trebuia să existe. Nu era ca și cum s-ar fi trezit și ar fi avut un accident de mașină, sau ceva ar fi căzut de pe o clădire și ar fi ucis-o. Ea a făcut asta intenționat."