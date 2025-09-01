După cum spune presa germană, inițiativa aparține revistei germane Compact. Moneda „Patriotul Putin" poate fi cumpărată pentru 74,95 €. Site-ul Compact menționează că produsul simbolizează statornicia și curajul președintelui rus, precum și victoria lui asupra Occidentului. Într-un dialog cu jurnaliștii de la Izvestia, reprezentantul oficial al publicației, Andre Poggenburg, a declarat că magazinele au început să înregistreze comenzi din chiar ziua lansării produsului.

„Înainte de toate, [Vladimir Putin] este concentrat pe interesele țării. Ceea ce, din punctul lui de vedere, este un lucru corect", a precizat reprezentantul Compact. În descrierea produsului se precizează, de asemenea, că pentru patrioți, președintele rus este un „far al speranței" care apără valorile creștine. După cum se menționează în articol, Vladimir Putin este deschis către lume, „mâna lui este mereu întinsă spre Germania".

Izvestia menționează că, în iulie anul trecut, autoritățile germane au interzis revista Compact după un interviu cu Maria Zaharova, reprezentanta oficială a MAE rus. Ordinul autorităților a precizat că publicația este îndreptată împotriva ordinii constituționale. La acea dată, reprezentanta oficială a MAE rus a menționat că unul dintre posibilele motive pentru interdicția revistei ar fi putut fi tezele pe tema livrărilor de gaze rusești. De altfel, în august 2023, o instanță germană a decis să ridice temporar interdicția impusă revistei. Canalul Telegram Compact a numit decizia o victorie. (M.G.G.)