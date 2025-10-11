O uriașă creatură maro cu lățimea aproape dublă față de continentul SUA se vede clar din spațiu în Oceanul Atlantic

Marea Centură de Sargassum din Atlantic este o masă uimitor de mare de alge brune, cu o lățime aproape dublă față de continentul american și clar vizibilă din spațiu.

Prima înflorire majoră a Marii Centuri de Sargassum din Atlantic a fost observată de oamenii de știință în 2011. În cei aproape 15 ani de atunci, aceasta s-a transformat într-o masă gigantică care se întinde pe 8.850 km și cântărește 37,5 milioane de tone.

Se întinde de la Africa de Vest până la Golful Mexic, formând o panglică maro masivă vizibilă din spațiul cosmic. Odată limitată doar la Marea Sargasso, centura de sargassum s-a extins în oceanul deschis, continuând să crească din cauza nivelurilor crescute de azot și fosfor din apă.

Creșterea giganticei centuri de sargassum oferă un ecosistem divers și complex pentru multe specii marine

Creșterea necontrolată a Marii Centuri de Sargassum din Atlantic poate fi legată de poluarea provenită din agricultură, canalizare și deșeuri, toate acestea contribuind la creșterea nivelului de azot și fosfor din Oceanul Atlantic.

Pe de o parte, creșterea giganticei centuri de sargassum oferă un ecosistem divers și complex pentru multe specii marine, precum pești, crabi, creveți, anghile și broaște țestoase, dar poate provoca și multe daune.

Centura maro, lungă de 8.850 km, blochează lumina soarelui pentru recifele de corali, care este necesară pentru fotosinteză, dăunează rezervoarelor masive de carbon, iar algele în descompunere eliberează hidrogen sulfurat, metan și alte gaze cu efect de seră.

Când se află în apropierea coastelor, poate afecta negativ turismul, pescuitul și chiar centralele nucleare.

Având în vedere că oceanele se încălzesc în fiecare an, oamenii de știință cred că marea maree maro, adică Marea Centură de Sargassum din Atlantic, va continua să crească într-un ritm rapid, cu efecte imprevizibile.