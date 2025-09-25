Oamenii de știință avertizează că se apropie "colapsul populației" pe fondul scăderii ratei fertilității mondiale la un nivel istoric

Rata fertilității globale a scăzut la un nivel istoric în ultimele șase decenii, potrivit oamenilor de știință care avertizează că umanitatea se confruntă acum cu un colaps al populației.

Rata fertilității, definită ca numărul mediu de copii pe care o femeie îi naște în timpul vieții, a scăzut de la patru-cinci copii în 1960 la 2,2 în 2023, cu puțin peste rata de înlocuire de 2,1. În timp ce populația mondială continuă să crească, ajungând la aproximativ 8,1 miliarde în 2025, ritmul de creștere a încetinit, iar prognozele indică o scădere și mai mare.

Naturalnews.com raportează: Demografii avertizează că, dacă aceste tendințe persistă, societățile se vor confrunta cu o scădere a forței de muncă și cu o creștere a costurilor asociate îmbătrânirii populației. Steven Mosher, de la Institutul de Cercetare a Populației, a descris situația ca fiind o „implozie treptată a economiei mondiale", prevăzând o instabilitate pe termen lung care va fi dificil de inversat. În mod similar, macroeconomistul Jesús Fernández-Villaverde a numit scăderea fertilității „adevărata provocare economică a timpurilor noastre".

Potrivit Biroului de Recensământ al SUA, doar aproximativ 4% din populația globală trăiește în țări cu rate ridicate ale fertilității, în principal în Africa, unde chiar și aceste rate au scăzut. Aproape trei sferturi din umanitate locuiește acum în țări cu o fertilitate egală sau inferioară ratei de înlocuire. India, cea mai populată țară din lume, a înregistrat o scădere a fertilității de la aproximativ șase copii pe femeie în 1960 la 1,9 în 2023. Fertilitatea Chinei a scăzut sub unu, în timp ce Coreea de Sud, Singapore și Ucraina au unele dintre cele mai scăzute rate din lume, toate sub 1,0. Statele Unite au scăzut sub nivelul de înlocuire în 1972 și au atins un minim istoric de 1,62 în 2023.

În țările occidentale, declinul a început în anii 1960 odată cu apariția contracepției orale, legalizarea avortului și creșterea ratei divorțurilor. FDA a aprobat prima pilulă contraceptivă în 1960, iar în cinci ani rata natalității din SUA a scăzut deja. Roe v. Wade (1973) a accelerat și mai mult declinul, studiile arătând reduceri semnificative ale ratei natalității după legalizarea avortului. În mod similar, reformele legislației privind divorțul în Europa și America de Nord au contribuit la reducerea dimensiunii familiilor.

Experiența Chinei subliniază impactul dramatic al politicii. În urma foametei și a tulburărilor politice de la mijlocul secolului al XX-lea, Beijingul a introdus politica copilului unic în 1979, aplicând-o prin contracepție, sterilizare și avort. Cercetătorii estimează că politica a împiedicat între 400 și 520 de milioane de nașteri, lăsând țara cu una dintre cele mai rapide populații îmbătrânite din istorie.

Astăzi, preocupările financiare sunt un factor major în scăderea fertilității. În Coreea de Sud, respondenții unui sondaj al Națiunilor Unite au menționat costurile locuințelor, spațiul limitat și cheltuielile pentru îngrijirea copiilor ca fiind principalele motive pentru amânarea sau evitarea părinției. În Statele Unite, sondajele arată că peste o treime dintre adulții fără copii consideră că nu își pot permite să aibă copii. Departamentul Muncii raportează că costurile îngrijirii copiilor rivalizează adesea cu chiria sau o depășesc, creând o barieră semnificativă pentru familiile tinere.

Experții avertizează că, deși schimbarea demografică este graduală, efectele sale se vor intensifica în deceniile următoare. Națiunile cu o fertilitate persistent scăzută se confruntă cu stagnare economică, lipsă de forță de muncă și tensiuni sociale, deoarece generațiile mai în vârstă sunt mai numeroase decât cele tinere. Cu rate de fertilitate la cel mai scăzut nivel din ultimii 60 de ani și în scădere în aproape toate regiunile, lumea se confruntă cu o criză demografică iminentă care ar putea remodela economiile și societățile globale pentru generațiile viitoare.