Oamenii de știință cred că au calculat greșit câți oameni sunt pe Pământ. In realitate numarul populației planetare e cu mult mai mare

Deși majoritatea estimărilor plasează populația umană actuală la aproximativ 8,3 miliarde, un studiu sugerează că s-ar putea să subestimăm considerabil zonele rurale.

Analizând 300 de proiecte de baraje rurale din 35 de țări, cercetătorii de la Universitatea Aalto din Finlanda au găsit discrepanțe între aceste numărători independente ale populației și alte date despre populație colectate între 1975 și 2010. Astfel de subraportare ar putea avea consecințe în ceea ce privește alocarea resurselor într-o țară, dar alți experți rămân sceptici că decenii de numărare a populației ar putea fi atât de eronate.

Homo sapiens este cea mai de succes specie de mamifere din istoria Pământului, și nu se apropie nimeni. Specia prosperă pe aproape toate continentele, în diverse condiții nefavorabile, și îi depășește pe cei de pe locul doi-șobolanii-cu cel puțin un miliard. Cu toate acestea, un studiu din 2025 sugerează că natura impresionantă a proliferării umanității ar fi putut fi subestimată considerabil.

Cele mai multe estimări plasează populația umană a Pământului la aproximativ 8,3 miliarde, dar Josias Láng-Ritter-un cercetător postdoctoral la Universitatea Aalto din Finlanda și autor principal al studiului publicat în revista Nature Communications-susține că aceste estimări ar putea subestima semnificativ zonele rurale.

"Am fost surprinși să descoperim că populația reală care trăiește în zonele rurale este mult mai mare decât indică datele globale despre populație - în funcție de setul de date, populațiile rurale au fost subestimate cuprinse între 53% și 84% pe parcursul perioadei studiate," a declarat Láng-Ritter într-un comunicat de presă. Rezultatele sunt remarcabile, deoarece aceste seturi de date au fost folosite în mii de studii și susțin extensiv luarea deciziilor, însă acuratețea lor nu a fost evaluată sistematic."

Cum exact testezi acuratețea seturilor de date globale folosite pentru a obține totalurile populației în primul rând? Ei bine, având un background în gestionarea resurselor de apă, Láng-Ritter a analizat un alt tip de date despre populație colectate din proiecte de baraje rurale-300 de astfel de proiecte în 35 de țări, pentru a fi mai precis. Aceste date s-au concentrat pe anii 1975 până în 2010, iar aceste numărători ale populației au furnizat un set de date semnificativ pentru a fi comparat cu alte totaluri ale populației calculate de organizații precum WorldPop, GWP, GRUMP, LandScan și GHS-POP (care au fost, de asemenea, analizate în acest studiu).

„Când se construiesc baraje, mari suprafețe sunt inundate și oamenii trebuie să fie relocați," a declarat Láng-Ritter într-un comunicat de presă. „Populația relocată este de obicei numărată cu precizie deoarece companiile de baraje plătesc despăgubiri celor afectați." Spre deosebire de seturile de date globale privind populația, astfel de declarații de impact local oferă numărători cuprinzătoare ale populației, efectuate la fața locului, care nu sunt distorsionate de granițele administrative. Apoi, am combinat aceste date cu informații spațiale din imaginile satelitare.

O parte din această discrepanță provine probabil din faptul că multe țări nu dispun de resursele necesare pentru colectarea precisă a datelor, iar dificultatea de a călători în zonele rurale îndepărtate doar agravează discrepanțele în numărarea recensămintelor. O subreprezentare pe scară largă a populațiilor rurale din întreaga lume ar putea avea un impact profund asupra acelor comunități, deoarece recensămintele sunt esențiale pentru a determina cum să se împartă resursele.

Cu toate acestea, nu toată lumea este convinsă de această cercetare. Stuart Gietel-Basten de la Universitatea de Știință și Tehnologie din Hong Kong a declarat pentru New Scientist că, deși investițiile mai mari în colectarea datelor despre populația rurală ar fi benefice, ideea că Pământul ar putea conține câteva miliarde de locuitori umani în plus față de cât am crezut este extrem de puțin probabilă. „Dacă într-adevăr subestimăm cu o astfel de cantitate masivă, este o știre masivă și contrazice toți anii de mii de alte seturi de date."

Când încercăm să numărăm o populație atât de masivă, câteva sute sau poate chiar câteva mii pot scăpa printre crăpături. Dar câteva milioane sau chiar miliarde ar răsturna înțelegerea noastră despre ocuparea umană a acestei planete. Oamenii de știință vor avea nevoie de încă puțin dovezi înainte de a reconsidera decenii de cercetare a seturilor de date. Conform acestor crcetări, se estimează ca numarul real al populatiei planetei ar fi cu 1-2 miliarde de locuitori mai mare, adica undeva (mediu) spre 10 miliarde de locuitori.