Se schimbă regulile pentru românii care muncesc în Diaspora: Noile prevederi au fost adoptate și vor începe să producă efecte în cel mai scurt timp

Parlamentul European a aprobat marți revizuirea regulamentului privind coordonarea sistemelor de securitate socială din Uniunea Europeană, măsură care urmărește să ofere reguli mai clare pentru cetățenii care locuiesc sau muncesc într-un alt stat membru.

Noua legislație, convenită anterior cu Consiliul Uniunii Europene, a fost adoptată cu 511 voturi pentru, 87 împotrivă și 61 de abțineri și stabilește criterii mai clare pentru determinarea statului responsabil de plata prestațiilor sociale. Totodată, aceasta consolidează cooperarea dintre autoritățile naționale pentru combaterea fraudelor și a practicilor abuzive, inclusiv utilizarea companiilor de tip „letterbox", înființate doar pentru a beneficia de avantaje fiscale sau sociale.

Noile prevederi clarifică modul în care sunt luate în calcul perioadele lucrate, de activitate independentă sau de asigurare realizate în mai multe state membre atunci când este stabilit dreptul la indemnizația de șomaj.

Persoanele care se mută într-un alt stat al Uniunii Europene pentru a-și căuta un loc de muncă vor putea continua să primească indemnizația de șomaj din țara de origine timp de șase luni, perioadă care poate fi prelungită până la expirarea dreptului la acest beneficiu.

În cazul lucrătorilor transfrontalieri, regulamentul stabilește că indemnizația va fi plătită de statul în care persoana a lucrat, dacă aceasta a fost angajată, a desfășurat activități independente sau a fost asigurată acolo fără întrerupere timp de cel puțin 22 de săptămâni.

Legislația introduce, pentru prima dată la nivel european, o definiție și o listă a prestațiilor pentru îngrijirea pe termen lung, oferind mai multă claritate persoanelor care au nevoie de astfel de servicii și celor care le acordă.

De asemenea, sunt diferențiate mai clar indemnizațiile familiale care compensează pierderea veniturilor atunci când un părinte își reduce sau întrerupe activitatea pentru creșterea copilului și celelalte prestații familiale. Parlamentul European consideră că această modificare va încuraja o împărțire mai echitabilă a responsabilităților parentale și va reduce descurajarea financiară pentru părinții care aleg să petreacă mai mult timp cu copiii.

Regulile actualizate prevăd că salariații și persoanele care desfășoară activități independente detașate într-un alt stat membru pentru o perioadă de până la 24 de luni vor rămâne asigurate în statul de origine, cu condiția să nu înlocuiască un alt lucrător detașat și să fi fost afiliate sistemului de securitate socială din țara de origine timp de cel puțin trei luni înainte de detașare.

În plus, va fi introdus un sistem obligatoriu de notificare prealabilă a autorităților competente înainte ca un angajat să înceapă activitatea într-un alt stat membru. Excepția se aplică deplasărilor de afaceri și detașărilor de cel mult trei zile, însă nu și în sectorul construcțiilor.

Noile reguli sunt relevante și pentru România, în condițiile în care sute de mii de români locuiesc sau lucrează în alte state membre ale Uniunii Europene, iar mulți desfășoară activități sezoniere, sunt detașați de angajatori români sau fac naveta peste graniță.

Clarificarea normelor privind indemnizațiile de șomaj, prestațiile familiale și sistemul de securitate socială ar putea reduce numărul situațiilor în care lucrătorii se confruntă cu întârzieri, interpretări diferite ale legislației sau dificultăți în stabilirea statului responsabil pentru plata beneficiilor.

Potrivit Parlamentului European, aproximativ 16 milioane de cetățeni europeni trăiesc sau lucrează în prezent într-un alt stat membru al Uniunii Europene. După adoptarea de către Parlamentul European, regulamentul trebuie aprobat formal și de Consiliul Uniunii Europene. Ulterior, noile reguli vor intra în vigoare și vor fi aplicabile în toate statele membre.