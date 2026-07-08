Surse din NATO spun că Trump ar da verde Ucrainei. Kievul ar dispune de o rachetă importantă americană

Războiul Moscovei din țara vecină, care durează de 1.595 de zile, trece prin momente dificile pentru Rusia, care se confruntă cu atacurile dronelor ucrainene asupra infrastructurii sale energetice. Acum surse din NATO spun că Trump ar da undă verde Ucrainei pentru a primi licența pentru fabricarea rachetelor Patriot, o importantă armă americană.

Președintele SUA, Donald Trump și omologul său din Ucraina, Volodimir Zelenski, se vor întâlni miercuri la Ankara. Cei doi președinți urmează să convină asupra consolidării apărării aeriene a Ucrainei într-o întâlnire bilaterală de la summitul NATO din Turcia, potrivit publicației finlandeze Iltalehti.

Surse NATO subliniază că Ucraina are nevoie de certitudine cu privire la primirea și suficiența rachetelor Patriot, astfel încât ucrainenii să poată respinge rachetele balistice lansate de Rusia asupra Kievului. Trump și-a exprimat în repetate rânduri aversiunea față de uciderea civililor.

Rusia ar fi comis o crimă de război majoră în noaptea de joi trecută. Rușii au lansat aproape 80 de rachete și aproximativ 500 de drone asupra capitalei Ucrainei, Kiev.

Apărarea aeriană a Ucrainei a interceptat aproximativ cincizeci de rachete, dar rachetele balistice, în special, au ucis civili. Mai multe clădiri de apartamente s-au prăbușit.

„Este imposibil să te aperi împotriva rachetelor balistice fără un număr suficient de sisteme Patriot. Obținerea acestora este prioritatea noastră principală în acest moment. Am discutat despre ce parteneri ne pot ajuta în acest sens și cum. Vom continua eforturile noastre", a scris Zelenski pe serviciul de mesagerie X după ce a discutat cu președintele Republicii, Alexander Stubb, după atacuri.

Surse NATO spun că obiectivul Ucrainei și al democrațiilor care o susțin este acum de a face presiuni asupra Rusiei pentru a pune capăt războiului pe care l-a început. Continuarea și extinderea atacurilor cu drone de rază lungă de acțiune ale Ucrainei sunt considerate esențiale pentru atingerea rezultatului dorit al strategiei.

Țările europene NATO achiziționează arme americane pentru Ucraina

Forțele armate ucrainene vizează infrastructura care susține capacitățile de luptă ale Rusiei. Rusia, pe de altă parte, efectuează atacuri de represalii împotriva populației civile, ceea ce face ca consolidarea apărării aeriene să fie o problemă urgentă atât pe termen scurt, cât și pe termen mediu.

Ucraina speră cu ardoare să obțină rachete Patriot prin mecanismul PURL și din stocurile partenerilor europeni. În cadrul mecanismului PURL, țările europene ale NATO achiziționează arme americane pentru Ucraina.

O licență Patriot ar consolida semnificativ apărarea aeriană a Ucrainei pe termen mediu, odată ce producția ar putea începe. Ambasadorul SUA la NATO, Matthew G. Whitaker, a subliniat într-o conferință de presă de săptămâna trecută că Trump dorește să pună capăt războiului din Ucraina.

Ar trebui să vă așteptați la angajamente pe termen lung și continue de sprijinire a Ucrainei, ceea ce o va ajuta să rămână în luptă, să continue succesele pe care le-a obținut și, în același timp, să transmită Rusiei că acest război trebuie să se încheie. Președintele Trump este absolut un pacificator. El vrea ca acest război să se încheie. El vrea ca masacrele să se încheie, a subliniat Whitaker.

Ambasadorul SUA la NATO consideră că creșterea asistenței PURL către Ucraina este critică. „Aliații noștri cumpără arme americane și le furnizează Ucrainei, iar acestea sunt cele mai bune arme disponibile. Am implementat acel program (PULR) pentru peste șase miliarde de dolari și îl continuăm, și cred că este o adevărată poveste de succes", a evaluat el.