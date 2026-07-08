UE restrange iarasi platile cash: Limitarea plăților mari în numerar. Ce trebuie să știe românii
Postat la: 08.07.2026 |
Plățile mari în numerar vor fi limitate in UE printr-un regulament european care se va aplica direct în toate statele membre din 10 iulie 2027. Noua regulă face parte din pachetul european de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului și introduce un plafon general de 10.000 de euro pentru plățile în numerar efectuate în schimbul unor bunuri sau servicii.
Cash-ul nu dispare, dar plățile mari vor fi plafonate
Regulamentul (UE) 2024/1624, cunoscut și ca AMLR, prevede că persoanele care comercializează bunuri sau prestează servicii vor putea accepta sau efectua plăți în numerar doar până la suma de 10.000 de euro ori echivalentul în lei sau în altă monedă. Regula se aplică atât unei tranzacții unice, cât și mai multor operațiuni care par legate între ele, tocmai pentru a împiedica fragmentarea artificială a plății.
Devine interzisă, la nivelul UE, acceptarea sau efectuarea de plăți cash peste plafonul de 10.000 de euro în tranzacții comerciale, nu folosirea numerarului în general.
Statele pot avea plafoane mai mici
Regulamentul european stabilește un plafon maxim armonizat, dar permite statelor membre să aplice limite mai mici. De altfel, acolo unde plafoane naționale sub 10.000 de euro existau deja, acestea pot continua să se aplice.
Această nuanță este esențială pentru România, unde legislația privind plățile în numerar este deja mai restrictivă decât plafonul european în multe situații. Legea nr. 70/2015 prevede, pentru operațiunile dintre firme, PFA, profesioniști sau alte entități similare și persoane fizice, un plafon zilnic de 10.000 de lei către sau de la o persoană, pentru livrări de bunuri, prestări de servicii, dividende, cesiuni de creanțe sau alte drepturi.
Cu alte cuvinte, în cazul unui dealer auto sau al unui parc auto din România, o plată cash de 55.000 de lei nu va deveni problematică abia din 2027 din cauza plafonului european de 10.000 de euro. Ea depășește deja plafonul național aplicabil operațiunilor dintre profesioniști și persoane fizice.
Ce se întâmplă între persoane fizice
Regulamentul european nu aplică plafonul de 10.000 de euro plăților între persoane fizice care nu acționează în calitate profesională. Textul european exclude explicit plățile între persoane fizice care nu acționează profesional.
În România, însă, există deja o limită separată pentru tranzacțiile cash între persoane fizice. Legea nr. 70/2015 prevede că operațiunile de încasări și plăți în numerar între persoane fizice, în cazul transferului dreptului de proprietate asupra unor bunuri sau drepturi, prestării de servicii ori acordării/restituirii de împrumuturi, se pot face în limita unui plafon zilnic de 50.000 de lei pe tranzacție. Sunt interzise și fragmentările pentru a evita acest plafon.
Astfel, pentru un autoturism cumpărat direct de la o persoană fizică, regula europeană de 10.000 de euro nu se aplică în mod direct, dar plafonul românesc de 50.000 de lei rămâne relevant.
Identificarea clientului de la 3.000 de euro
Un alt element nou din noile reguli europene este obligația de identificare a clientului pentru anumite tranzacții cash de cel puțin 3.000 de euro. Regulamentul prevede că entitățile obligate trebuie să aplice cel puțin măsuri de identificare și verificare a identității clientului atunci când efectuează o tranzacție ocazională în numerar de minimum 3.000 de euro sau echivalentul în altă monedă.
Pentru persoanele fizice, informațiile minime de identificare includ numele și prenumele, locul și data nașterii, cetățenia, numărul național de identificare, unde este cazul, adresa obișnuită sau o adresă poștală și, unde este disponibil, codul de identificare fiscală.
Asta nu înseamnă că, automat, orice cumpărător va fi întrebat despre „sursa banilor" pentru orice plată mai mare. Obligațiile de verificare se intensifică în funcție de tipul entității, natura tranzacției, profilul clientului și riscul identificat. Regulamentul prevede aplicarea măsurilor de cunoaștere a clientelei și atunci când există suspiciuni de spălare a banilor sau finanțare a terorismului, indiferent de prag.
Depunerile la bancă nu sunt vizate la fel ca plățile comerciale
Plafonul european nu se aplică plăților sau depunerilor făcute la sediile instituțiilor de credit, ale emitenților de monedă electronică sau ale prestatorilor de servicii de plată. Totuși, plățile sau depunerile peste plafon trebuie raportate către unitatea de informații financiare, potrivit regulilor aplicabile.
Și legislația românească are excepții pentru anumite operațiuni, inclusiv depunerea de numerar în conturi deschise la instituții de credit sau la instituții de plată autorizate, plata taxelor și impozitelor, retragerile pentru salarii și alte operațiuni specifice.
România are deja reguli stricte pentru numerar
În România, regimul numerarului este reglementat de ani buni prin Legea nr. 70/2015. Pentru operațiuni între profesioniști, plafonul general este de 5.000 de lei de la sau către o persoană, respectiv 10.000 de lei pentru magazinele de tip cash and carry, iar plățile fragmentate pentru ocolirea plafonului sunt interzise.
Pentru relația firmă-persoană fizică, plafonul este de 10.000 de lei pe zi către sau de la o persoană, iar pentru tranzacții între persoane fizice limita este de 50.000 de lei pe tranzacție.
În plus, din forma actualizată a legii rezultă și că beneficiarii de salarii, pensii, indemnizații și alocații au dreptul să primească sumele cuvenite în numerar sau prin mijloace moderne de plată.
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