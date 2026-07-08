Kievul susține că Rusia ar fi vândut Iranului cereale ucrainene, în schimbul dronelor livrate de regimul de la Teheran. Intermediar ar fi fost un om de afaceri din Republica Moldova

Fondatorul unui grup agroindustrial din Republica Moldova, unul dintre cei mai mari exportatori de produse agricole din această țară, se află în centrul unei controverse internaționale după publicarea unei investigații a publicației Ukrainska Pravda, care se referă la livrarea de către Rusia către Iran de cereale care ar fi provenit din Ucraina.

Conform acestei investigații a jurnaliștilor ucraineni, fondatorul și acționarul companiei din Republica Moldova, V. J., ar fi fost implicat într-o presupusă schemă de livrare a cerealelor ucrainene către Iran, Agrobiznes.md la data de 7 iulie 2026.

Investigația realizată de jurnaliștii ucraineni susține că Rusia ar fi utilizat cerealele drept plată pentru dronele iraniene Shahed, folosite în războiul din Ucraina.

În prezent, aceste acuzații fac parte dintr-o anchetă aflată în desfășurare și nu au fost confirmate printr-o hotărâre definitivă a unei instanțe.

Conform unui dosar penal întocmit de Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) și conform unor documente judiciare ucrainene, anchetatorii verifică o presupusă schemă prin care, în perioada 2025-2026, cereale din Ucraina ar fi fost exportate oficial cu destinația Turcia, însă o parte dintre transporturi ar fi ajuns în realitate în Iran.

Atât omul de afaceri V.J., cât și compania pe care o conduce în Republica Moldova au respins „complet și categoric" toate acuzațiile formulate în presa ucraineană.