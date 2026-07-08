Nicușor Dan despre întâlnirea cu Donald Trump la dineul de la Ankara: "I-am prezentat-o pe Mirabela"
Postat la: 08.07.2026 |
Președintele Nicușor Dan a declarat că i-a prezentat-o pe partenera sa de viață, Mirabela Grădinaru, președintelui american Donald Trump, înaintea dineului oferit de liderul turc Recep Tayyip Erdogan la Summitul NATO de la Ankara.
Șeful statului a precizat că întâlnirea a avut un caracter informal, iar discuția dintre cei doi a fost una de curtoazie. Nicușor Dan spune că atmfosfera de la dineu nu a fost una în care să se resimtă ruptura transatalntică.
„Nu, deloc. Bine, dar e o diferență tot timpul între politici și oameni. Adică oamenii socializează, discută, râd, cumva ăsta este limbajul social, perioada pe care o trăim, și una-i una, alta-i alta. Dar aseară a fost o atmosferă destinsă", a precizat șeful statului.
Nicușor Dan a dezvăluit ce a discutat împreună cu partenera sa cu Donald Trump, la dineul de la Complexul Prezidențial Beștepe. „Nu, nu, au fost fraze de politețe. Stăteam în spate și domnul Trump s-a întors și i-am prezentat-o pe Mirabela", a afirmat acesta.
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