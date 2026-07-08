Huawei intră pe terenul Nvidia cu cipuri AI mult mai ieftine. Ce pregătește gigantul din China

Huawei pregătește o ofensivă importantă pe piața cipurilor pentru inteligență artificială. Compania intenționează să intre în Coreea de Sud în ultimul trimestru din 2026, cu noile procesoare Ascend 950 și platforma Atlas 950 SuperPod.

Miza este uriașă, deoarece Nvidia domină în prezent infrastructura AI, iar Huawei încearcă să atragă clienți printr-o combinație de preț mai mic și sisteme capabile să lege mii de acceleratoare între ele.

Seria va include două modele. Ascend 950PR este destinat inferenței, adică rulării modelelor AI deja antrenate, și a intrat în producție de masă în aprilie. Ascend 950DT va fi orientat spre antrenarea modelelor și este așteptat spre finalul anului.

Ambele vor putea fi integrate în Atlas 950 SuperPod, o platformă care poate reuni până la 8.192 de acceleratoare într-un singur sistem.

Huawei susține că Ascend 950PR este de aproape 2,9 ori mai rapid decât Nvidia H20 în anumite sarcini de inferență și ar costa aproximativ un sfert din preț. Compania admite însă că nu depășește Nvidia H200 la nivel individual.

Strategia companiei este să compenseze diferența de performanță prin folosirea unor sisteme foarte mari, cu mii de cipuri conectate.

Pentru intrarea pe piața sud-coreeană, Huawei Korea a semnat acorduri cu distribuitorii Hansol PNS și SK Shieldus. În paralel, sunt pregătite echipele tehnice, politica de preț, campaniile de marketing și adaptarea produselor pentru clienții locali.

Procesoarele folosesc memorie HBM dezvoltată de Huawei, iar compania lucrează și la platforma software CANN. Obiectivul este ca aplicațiile construite pentru ecosistemul CUDA al Nvidia să poată fi mutate mai ușor.

Totuși, intrarea în Coreea de Sud nu va fi simplă. Analiștii indică probleme legate de securitatea tehnologiilor chineze, consumul ridicat de energie și dependența de un ecosistem software propriu.