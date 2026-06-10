Două firme israeliene vor să transforme o mină de sare din România într-o baterie uriașă, care funcționează doar cu apă și aer

Două firme israeliene vor să transforme o mină de sare din România într-o baterie colosală, care merge doar cu aer și apă. Este vorba despre compania israeliană de dezvoltare imobiliară și infrastructură energetică Hagag Europe care a semnat un acord strategic cu Airengy pentru dezvoltarea unui proiect de stocare a energiei electrice în cavități saline, bazat pe tehnologia de aer comprimat AirBattery.

Investiția totală estimată se ridică la 55 milioane de euro, iar instalația ar urma să ajungă la o capacitate de stocare de până la 5 GWh și o putere de descărcare de aproximativ 25 MW, potrivit informațiilor Economedia.

Proiectul este conceput ca o soluție de stocare de lungă durată a energiei, capabilă să livreze electricitate timp de mai multe zile, spre deosebire de bateriile clasice litiu-ion, care oferă de regulă doar câteva ore de stocare.

În prima fază, dezvoltatorii vor construi o instalație cu o capacitate de stocare de aproximativ 200 MWh. Investiția este estimată la 4,5 milioane de euro și va fi operațională în 12-18 luni de la începerea lucrărilor.

A doua etapă presupune extinderea proiectului la o putere de descărcare de aproximativ 25 MW și o capacitate totală de stocare de circa 5 GWh (5.000 MWh). În acest caz, investiția va fi de aproximativ 50 milioane de euro.

Tehnologia dezvoltată de Airengy se bazează pe comprimarea aerului folosind surplusul de energie electrică disponibil în rețea, în special din surse regenerabile precum energia solară sau eoliană. Aerul comprimat este injectat și stocat în cavități saline subterane, care oferă volume foarte mari de depozitare, etanșeitate naturală și costuri reduse de operare.

Atunci când sistemul energetic are nevoie de energie, aerul este eliberat și folosit pentru a pune în funcțiune un sistem hidraulic care antrenează turbine generatoare de electricitate. Procesul utilizează doar aer și apă, fără metale rare sau materiale poluante, iar compania susține că instalațiile pot funcționa timp de decenii cu costuri reduse de întreținere.