Primul candidat înscris la facultate astăzi are 87 de ani. Planul lui Viorel pentru anii care urmează: "Voi urma o altă facultate"

Prima zi de înscrieri la o universitate din Iași a început cu un candidat cum rar ajunge în fața comisiei de admitere. Viorel Pintilescu s-a născut în 1939, a terminat liceul în urmă cu peste șase decenii și, la 87 de ani, vrea să devină student la Biologie.

Nu caută o diplomă pentru un loc de muncă și nici nu își pregătește o nouă carieră. Spune că vrea să învețe, să-și țină mintea activă și să fie din nou înconjurat de oameni.

Iar dacă va termina cei trei ani de facultate, planul este deja făcut: se înscrie la alta.

„După ce voi termina cei trei ani de facultate la Biologie, voi urma altă facultate. Adică tot restul vieții mele îl voi petrece prin universități", a declarat Viorel Pintilescu pentru Ziarul de Iași.

Viorel Pintilescu a fost primul candidat care și-a depus dosarul, luni dimineață, la Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad" din Iași. A ales programul de licență în Biologie și, mai mult, s-a înscris la forma de învățământ cu frecvență.

Adică la zi, alături de tineri abia ieșiți de pe băncile liceului.

Explicația lui este mult mai simplă decât orice discurs despre educația pe tot parcursul vieții.

„Eu m-am înscris la facultate. Cam asta-i toată treaba. Un om nu trebuie să...nu poate să moară prost, ca să mă exprim așa ... mai ales dacă-i din Iași. Ar fi păcat să nu urmez o facultate, pentru că, în primul rând, Iașul este un «focar» de cultură și îmi îmbogățesc eu cunoștințele. Decât să stau să dorm sau, eu știu, ce să fac... nu. E o ocupație foarte bună o facultate", a spus ieșeanul, citat de Ziarul de Iași.

A terminat liceul în 1965. Viața l-a ținut departe de facultate timp de șase decenii

Dorința de a urma studii universitare nu a apărut la 87 de ani.

În tinerețe, Viorel a urmat trei ani la Școala Medie Tehnică de Mecanizarea Agriculturii din Bacău. Instituția a fost însă desființată înainte ca generația sa să ajungă în ultimul an.

A plecat în armată, iar mai târziu și-a reluat studiile. A terminat liceul în 1965, dar facultatea a rămas nefăcută.

Profesional, a petrecut 35 de ani în armată, ca maistru militar principal specializat în comunicații. Lucra cu aparatură radio, radiorelee și televiziune și repara stații de emisie-recepție.

Acum a ales Biologia.

„Biologia este o știință foarte importantă și mă poate ajuta și pe mine din punct de vedere psihic. Adică să nu mă plictisesc. Și atunci eu trebuie să învăț, să mă prezint în fața profesorilor și să iau notele pe care le merit", a explicat Viorel Pintilescu.

La 87 de ani, și-a calculat deja traseul zilnic până la facultate

Diferența de vârstă dintre el și viitorii colegi nu îl preocupă. Dimpotrivă, Viorel crede că tocmai contactul cu studenții tineri îi va face bine.

„Dacă urmez facultatea, stau într-un anturaj de copii care vin și ei de la niște licee și pot să discut cu ei", spune el.

Nici drumul până la cursuri nu reprezintă o problemă.

Viorel locuiește în Tătărași și știe deja cu ce va merge la facultate: tramvaiul până în Copou.

„Eu iau tramvaiul exact de la mine din Tătărași până unde întoarce tramvaiul, la Copou", a povestit candidatul.

Singura necunoscută este memoria.

„Principalul este să mă ajute cerebelul, cum spunem noi, și sunt convins că o să iau note corespunzătoare, pentru că aici depind și de memorie, depinde de multe treburi."

După moartea soției, a rămas singur. „Dacă urmez facultatea, viața trece mult mai ușor"

Dincolo de pasiunea pentru știință, decizia lui Viorel are și o explicație mult mai personală.

Soția sa a murit în urmă cu șase ani.

Copiii au propriile familii și locuiesc separat, iar el a rămas singur în apartamentul din Tătărași.

„Soția a murit și am rămas singur. Copiii au familiile lor, sunt la casele lor. Ei au tot ceea ce le trebuie și sunt la vreo 9 kilometri de mine", a povestit bărbatul.

Facultatea devine astfel și o formă de luptă cu singurătatea.

„Singurătatea e grea, dar dacă urmez facultatea, viața trece mult mai ușor, e o chestiune din punct de vedere psihic."

Citește despre Univers și apariția omului. La facultate vrea să fie examinat ca orice alt student

Viorel Pintilescu nu pornește de la zero în relația sa cu știința. Merge frecvent la bibliotecile din Iași și spune că împrumută aproape numai cărți științifice.

Îl fascinează formarea Universului și apariția omului.

„E puțin cunoscut cum s-a format universul ăsta. Citesc fel de fel de cărți despre formarea universului. E o chestiune extrem, extrem de interesantă", spune ieșeanul.

La facultate nu cere un tratament special. Vrea să învețe, să meargă în fața profesorilor și să primească notele pe care le merită.

Iar după Biologie, dacă planul său merge așa cum și-l imaginează, va începe din nou anul I. La o altă facultate.

„Dacă omul șade singur, se plictisește, se degradează, se enervează. Pe când omul are o ocupație, este cel mai bun lucru", a conchis Viorel Pintilescu.