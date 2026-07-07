Copil dus la morgă, găsit în viață în camera frigorifică, după mai multe ore. "O eroare umană sau un eșec al procedurilor"
Postat la: 07.07.2026 |
Un băiețel de 18 luni din statul american Arizona, declarat mort după ce a fost găsit inconștient într-o piscină, a fost descoperit în viață la aproximativ cinci ore după ce fusese transportat în camera frigorifică a spitalului.
Potrivit poliției din Gilbert, echipele de intervenție au fost chemate în după-amiaza zilei de 8 februarie la o locuință unde un copil fusese scos din piscina din curte. Paramedicii au început imediat manevrele de resuscitare și l-au transportat la Mercy Gilbert Medical Center, unde medicii l-au declarat decedat la aproximativ o oră după sosire.
Conform documentelor obținute de Associated Press, doi polițiști au observat în repetate rânduri posibile semne de viață și le-au semnalat personalului medical. Potrivit raportului, unul dintre medici le-ar fi răspuns: „Lăsați-mă să-mi fac meseria. Am făcut facultatea de medicină cu un motiv".
La aproximativ cinci ore după declararea decesului, o echipă a serviciului de medicină legală sosită pentru preluarea corpului a constatat că băiețelul respira.
Copilul a fost transportat de urgență cu un elicopter la un alt spital, unde a primit îngrijiri medicale. În cele din urmă, acesta a supraviețuit și a fost externat.
Spitalul Mercy Gilbert Medical Center a transmis că a desfășurat o analiză internă completă a cazului și că va implementa măsuri pentru îmbunătățirea procedurilor, descriind incidentul drept „o situație sfâșietoare".
Avocatul medicului implicat în caz a declarat că există „mult mai multe aspecte medicale și de fapt" decât cele prezentate până acum și a refuzat alte comentarii.
În paralel cu ancheta privind intervenția medicală, poliția recomandă formularea unor acuzații de neglijență împotriva părinților copilului. Anchetatorii susțin că în locuință exista un miros puternic de marijuana, iar mai multe uși erau deschise, ceea ce ar fi permis copilului să ajungă nesupravegheat la piscină.
Dosarul se află în prezent în analiza Biroului Procurorului din comitatul Maricopa, care va decide dacă vor fi formulate acuzații.
Medicul legist Judy Melinek, care nu este implicată în anchetă, a declarat că situațiile în care o persoană este declarată decedată și ulterior este găsită în viață sunt foarte rare.
Potrivit acesteia, declararea decesului presupune confirmarea absenței bătăilor inimii, a respirației și a activității neurologice.
„Oamenii nu revin la viață după ce au murit cu adevărat. În astfel de situații este vorba fie despre o eroare umană, fie despre un eșec al procedurilor", a explicat specialistul.
Un caz similar petrecut în 2020, în statul Michigan, când o tânără declarată decedată a fost găsită respirând într-o casă funerară.
Aceasta a fost transportată la spital, însă a murit două luni mai târziu.
În cazul copilului din Arizona, familia a deschis anterior o campanie de strângere de fonduri, precizând că băiețelul va avea nevoie de recuperare și terapie pe termen lung.
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