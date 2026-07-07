Capitala Ucrainei a fost intens atacată de Rusia în aceste zile, iar primarul Vitali Klitschko a insinuat că forțele armate ucrainene ar lăsa intenționat acest lucru să se întâmple.

Conflictul dintre Zelenski și Klitschko, care acum câțiva ani era considerat un posibil rival în cazul alegerilor, este de lungă durată. Primarul Kievului conduce Asociația Orașelor Ucrainene și acuză regulat autoritățile țării că încearcă să uzurpe drepturile autoguvernării locale.

Ucraina a întocmit un plan special de apărare a capitalei, plan menționat și de edil.

Vitali Klitschko a acuzat conducerea ucraineană că nu a îndeplinit planul de apărare a capitalei, cerând o ședință urgentă a Consiliului pentru Securitate Națională și Apărare (NSDC) după exploziile din oraș în noaptea de 6 iulie.

Klitschko și-a amintit pe canalul său de Telegram că un plan cuprinzător a fost pregătit și prezentat la o ședință a Consiliului pentru Securitate Națională și Apărare pe 3 martie.

Spre deosebire de alte regiuni ale Ucrainei, consiliul a insistat ca planul să fie aprobat de șeful Administrației de Stat a Orașului Kiev, nu de șeful administrației militare.

"De atunci, am auzit doar afirmații fără detalii, participăm la întâlniri care nu aduc rezultate de dragul cooperării. În schimb, statul nu îndeplinește acordurile - atât privind finanțarea activităților planului 50/50, cât și pentru problemele organizaționale, precum și reglementarea legală a unor părți din măsuri", a scris primarul.

Armata Federației Ruse a lansat un atac masiv asupra Kievului în noaptea de duminică spre luni.

În noaptea de 6 iulie, o alertă de raid aerian a fost anunțată în mod repetat la Kiev, iar o serie de explozii au avut loc. Volodimir Zelenski a informat despre pagubele aduse mai multor întreprinderi din capitală. Klitschko a numit acest atac asupra Kievului "cel mai masiv".

Forțele Aeriene ale Ucrainei au anunțat că Rusia a lansat un atac combinat cu rachete balistice, rachete de croazieră și drone asupra Kievului.

Potrivit Kyiv Post, în urma atacului, 14 persoane și-au pierdut viața și alte zece au fost rănite, iar primarul Kievului a anunțat că marți a fost declarată zi de doliu pentru comemorarea victimelor.

Ucraina nu a reușit să intercepteze niciuna dintre cele 29 de rachete balistice lansate de Rusia în atacul din noaptea de 5 spre 6 iulie, a anunțat Forțele Aeriene ucrainene.

Purtătorul de cuvânt al Forțelor Aeriene ucrainene, colonelul Iurii Ihnat, a declarat că rata de interceptare a rachetelor balistice în atacul din timpul nopții a fost „scăzută, ca să spunem așa".

„Pentru a doborî rachete balistice ai nevoie de mijloacele necesare.

Avem suficiente sisteme, însă ceea ce ne lipsește este un flux constant de rachete interceptoare", a afirmat Ihnat.

Acesta a susținut că Rusia cunoaște deficitul de rachete PAC-2 și PAC-3 pentru sistemele Patriot și își adaptează atacurile pentru a profita de această vulnerabilitate, mai scrie Euronews.

Potrivit autorităților ucrainene, sistemele Patriot furnizate de Statele Unite reprezintă în prezent singura soluție eficientă pentru interceptarea rachetelor balistice rusești.

Kievul afirmă însă că stocurile de interceptoare au scăzut la un nivel critic, iar lipsa acestora limitează capacitatea de apărare a țării.

Ambasadorul Ucrainei la Uniunea Europeană, Vsevolod Cențov, a declarat pentru Euronews că atacurile Rusiei transmit mesajul că Moscova intenționează să continue războiul, dar a subliniat că Ucraina își intensifică, la rândul său, loviturile asupra unor ținte militare din Rusia și din teritoriile ocupate.