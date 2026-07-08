Un român s-a trezit dator la bancă, fără să ceară vreun credit. Datele sale, culese de pe internet de un escroc ce și-a creat un buletin acasă
Postat la: 08.07.2026 |
Un bărbat a reușit să obțină credite în numele unui ieșean după ce i-a cules datele personale de pe internet și și-a fabricat acasă o carte de identitate falsă. Cu o imprimantă și o banală mașină de laminat, acesta a trecut de verificările unei instituții financiare nebancare și ale unei bănci, care i-a acordat un credit de nevoi personale de 40.000 de lei. Banii au ajuns chiar în contul personal al autorului fraudei.
Vladimir Mihăilă a exploatat informațiile disponibile online despre victimă și vulnerabilitățile sistemelor de verificare folosite pentru acordarea creditelor, potrivit Ziarul de Iași.
Potrivit datelor prezentate în dosarul analizat de magistrați, bărbatul a cules de pe site-urile unor instituții publice datele personale ale unui ieșean, identificat prin inițialele A.L.C.
A continuat apoi să caute pe internet cât mai multe informații despre acesta.
Și-a făcut acasă un buletin fals cu datele victimei și propria fotografie
După ce a strâns informațiile necesare, Mihăilă a falsificat pe calculator o carte de identitate.
Documentul conținea datele personale ale ieșeanului, însă fotografia era a autorului fraudei.
Pentru realizarea actului fals, bărbatul a folosit propria imprimantă și o mașină de laminat.
Pe 16 noiembrie 2022, acesta a solicitat online un credit de la Mobilo Finance IFN SA. În cadrul procedurii de verificare, a trimis o fotografie a cărții de identitate falsificate și o imagine în care apărea ținând documentul în mână.
Verificările nu au depistat frauda.
Bărbatul a obținut un credit de 1.400 de lei.
A cerut apoi 40.000 de lei de la o bancă. Banii au ajuns în contul lui
La numai șase zile după primul credit, Mihăilă a încercat aceeași metodă în relația cu BNP Paribas.
De această dată, miza a fost mult mai mare.
Bărbatul a solicitat un credit de nevoi personale de 40.000 de lei în numele victimei.
Banca i-a cerut inclusiv un extras de cont. Potrivit informațiilor din dosar, acesta a falsificat și documentul respectiv.
Creditul a fost aprobat, iar suma de 40.000 de lei a fost virată în contul personal al autorului fraudei.
Ieșeanul a aflat dintr-o înștiințare că devenise dator cu 40.000 de lei
Victima a descoperit frauda abia pe 12 decembrie, când a primit o înștiințare din partea băncii.
Documentul îl informa că îi fusese aprobat creditul de 40.000 de lei.
Ieșeanul a contactat imediat banca și a explicat că nu solicitase împrumutul și că este victima unei fraude.
Două zile mai târziu, acesta a fost contactat și de Mobilo Finance pentru a i se comunica termenul de plată al primei rate aferente creditului de 1.400 de lei contractat tot în numele său.
Era al șaselea dosar pentru fraude similare
Cercetările polițiștilor au dus la Vladimir Mihăilă, care mai fusese condamnat pentru fapte similare.
Bărbatul și-a recunoscut faptele și a explicat anchetatorilor modul în care a procedat.
În noiembrie 2024, acesta a fost trimis în judecată pentru înșelăciune, fals material în înscrisuri oficiale și fals privind identitatea, infracțiuni comise în formă continuată.
Dosarul era al șaselea în care Mihăilă avea calitatea de inculpat pentru același tip de fapte.
Magistrații au apreciat că antecedentele sale arată o „atitudine total indiferentă" față de prejudicierea altor persoane și „dispreț față de valorile sociale și morale intrinseci ființei umane".
Judecătorii au ajuns la o pedeapsă de 11 ani, 4 luni și 20 de zile
Stabilirea pedepsei finale a fost complicată de numeroasele condamnări anterioare ale bărbatului.
Judecătorii au fost nevoiți să desfacă și să reunească pedepsele aplicate anterior de instanțele din Vaslui și Panciu și să le raporteze la noua condamnare.
Pedepsele anterioare au fost calculate la nouă ani, două luni și 20 de zile de închisoare. Instanța a adăugat un spor de doi ani și două luni.
Pedeapsa finală stabilită a fost de 11 ani, 4 luni și 20 de zile de închisoare.
Sentința nu este definitivă și poate fi contestată în termen de zece zile.
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