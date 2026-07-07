Îți construiești o casă nouă și vrei să instalezi un sistem centralizat de ventilație cu recuperare de căldură? Ce firme din România sunt recomandate pentru un astfel de proiect și ce echipamente merită să ai în vedere în 2026?

Proiectarea unei locuințe presupune decizii care influențează direct confortul și eficiența energetică pe termen lung, iar una dintre cele mai importante este integrarea unui sistem centralizat de ventilație cu recuperare de căldură încă din faza de proiect.

Casele moderne, foarte etanșe pentru a reduce pierderile de energie, au nevoie de o ventilație controlată care să asigure permanent aer proaspăt filtrat, eliminarea umidității și menținerea căldurii în interior.

În contextul standardelor actuale de eficiență energetică, aceste sisteme au devenit aproape obligatorii, însă performanța reală depinde atât de echipamentul ales, cât și de proiectarea și montajul corect. În continuare sunt prezentate criteriile esențiale de selecție, instalare și câteva centrale de ventilație cu recuperare de căldură recomandate din gama ecovent.ro pentru 2026.

Cum funcționează ventilația centralizată și de ce a devenit esențială în 2026?

Un sistem centralizat de ventilație este o instalație modernă cu unitate centrală și tubulatură ascunsă, care asigură permanent schimbul de aer în locuință, fără intervenție manuală.

Funcționează simplu și eficient:

scoate aerul viciat și umed din băi și bucătărie;

introduce aer proaspăt în dormitoare și living;

recuperează căldura din aerul evacuat printr-un schimbător de căldură, fără amestec de fluxuri.

De ce este indispensabil în 2026?

În 2026 tinde să devină esențial în casele nZEB, deoarece acestea sunt foarte etanșe, iar aerisirea clasică prin ferestre duce la pierderi de energie.

De aceea:

menține constant un aer sănătos și nivel redus de CO₂ (sub 800 ppm);

reduce pierderile de căldură prin recuperare de peste 85%;

poate scădea costurile de încălzire cu ~25%.

Sistemele moderne sunt și inteligente:

ajustează automat debitul în funcție de CO₂ și umiditate;

cresc ventilația când locuința este ocupată;

intră în regim economic când casa este goală.

Aspecte importante în alegerea unei firme de montaj pentru ventilație

Alegerea firmei de proiectare și montaj contează mai mult decât echipamentul, deoarece o execuție slabă poate duce la zgomot, dezechilibre ale aerului și consum mare de energie. Ideal, furnizorul să asigure proiectarea, montajul și reglajul final.

Documentația tehnică obligatorie

O firmă serioasă nu face oferte doar pe metri pătrați, ci lucrează pe baza planurilor complete ale casei.

analizează proiectul de arhitectură, nu doar suprafața utilă;

calculează necesarul de aer pentru fiecare încăpere în parte;

realizează bilanțul pierderilor de presiune din întreaga rețea;

dimensionează corect ventilatoarele pentru funcționare eficientă și consum redus.

Procesul de calibrare la punerea în funcțiune

Instalația este considerată corect realizată doar după echilibrarea completă în teren:

se măsoară debitele reale de aer în fiecare cameră cu anemometru, cu abatere maximă de ±10% față de proiect;

se reglează grilele și supapele pentru distribuție uniformă a aerului;

se verifică nivelul de zgomot, care nu trebuie să depășească 25 dB în zonele de dormit;

se emite proces-verbal de echilibrare a instalației la final.

Colaborarea cu o firmă cu servicii de mentenanță asigură funcționarea corectă în timp, iar schimbarea filtrelor și igienizarea tubulaturii mențin eficiența și calitatea aerului.

Elemente esențiale pentru o rețea de distribuție eficientă și silențioasă

Eficiența unui sistem de ventilație depinde în mod direct de calitatea rețelei de distribuție, nu doar de unitatea centrală, deoarece traseele de aer influențează zgomotul, igiena și pierderile de energie.

Materiale recomandate pentru tubulatură

În instalațiile moderne se folosesc în general tuburi semi-rigide din HDPE, cu diametre de 75-90 mm, ușor de integrat în structura casei. Caracteristicile esențiale sunt:

cu interior antistatic, pentru a reduce depunerea prafului și a menține un flux de aer constant;

tratate antibacterian, de obicei cu ioni de argint, pentru a limita dezvoltarea mucegaiului și a microorganismelor.

Distribuția aerului este realizată radial („tip caracatiță"), fiecare încăpere fiind alimentată direct dintr-un distribuitor central, ceea ce reduce transferul de zgomot între camere.

Atenuarea acustică și izolarea termică

Pentru confort și eficiență pe termen lung, traseele necesită tratamente specifice:

atenuatoare de zgomot montate pe traseele principale, care reduc vibrațiile generate de unitatea centrală;

izolație de minimum 50 mm pe conductele din spații neîncălzite, pentru a evita pierderile de căldură și formarea condensului.

În ansamblu, aceste soluții transformă rețeaua de distribuție într-un element discret, silențios și igienic al sistemului.

Schimbător standard sau entalpic? Ce variantă este mai potrivită?

Alegerea nucleului centralei de ventilație influențează direct confortul interior și modul în care este gestionată umiditatea din locuință, deoarece aici are loc transferul de energie dintre aerul evacuat și aerul introdus.

Recuperarea standard versus tehnologia entalpică

În funcție de nevoile casei, există două tipuri principale de schimbătoare de căldură:

HRV recuperează doar căldura, transferând energia din aerul evacuat către cel proaspăt și eliminând complet umiditatea sub formă de condens;

ERV recuperează atât căldura, cât și o parte din umiditate printr-o membrană specială, fără amestecarea fluxurilor de aer.

Utilitatea sistemelor entalpice în climatul din România

Clima temperat-continentală face ca diferențele dintre sezoane să fie importante, iar acest lucru influențează direct confortul interior:

iarna, sistemele standard pot usca excesiv aerul, iar cele entalpice mențin mai bine umiditatea;

vara, sistemele entalpice reduc aportul de umiditate și consumul de răcire.

Avantaje practice la instalare și utilizare

Dincolo de confort, diferențele se simt și în partea de montaj și exploatare:

varianta entalpică elimină necesitatea unei scurgeri de condens, simplificând instalarea și amplasarea centralei;

multe sisteme includ și funcția de bypass automat („free-cooling"), care permite introducerea aerului rece de noapte direct în locuință fără recuperare de căldură.

În ansamblu, schimbătorul entalpic adaugă un plus de control asupra umidității și confortului, mai ales în climate cu variații sezoniere puternice.

Planificarea sistemului pe șantier: momentul optim pentru proiectare și montaj

Integrarea unui sistem de ventilație centralizat trebuie corelată din timp cu etapele construcției, deoarece amânarea deciziilor până la finisaje duce la costuri mai mari și intervenții dificile în structură.

Corelarea proiectului cu faza de arhitectură

Planificarea începe ideal odată cu proiectul de arhitectură și structură, nu după începerea șantierului:

traseele de ventilație necesită spațiu dedicat în tavane sau în straturile de pardoseală;

structura poate fi adaptată din timp cu goluri tehnice sau carote în elementele de beton;

arhitectura permite coborâri de plafon (10-12 cm) în zone secundare pentru mascarea distribuitoarelor.

Calendarul lucrărilor de execuție pe șantier

Montajul se împarte clar în două etape, corelate cu progresul construcției:

în faza „la roșu/gri" se montează tubulatura HDPE și cutiile de distribuție, înainte de tencuieli și șape;

în faza de finisaje se instalează grilele, unitatea centrală și se realizează conexiunile electrice;

La final se face pornirea sistemului și echilibrarea debitelor cu aparatură de măsură. Șantierul se închide doar după izolarea corectă a prizelor de aer exterior, pentru a evita punțile termice.

Specialiști recomandați în România pentru montaj și suport tehnic

Calitatea instalării influențează direct performanța pe termen lung, iar alegerea firmei potrivite este esențială pentru evitarea erorilor de proiectare sau execuție.

Categorii de furnizori pe piața sistemelor de ventilație

Pe piață există mai multe tipuri de companii, cu niveluri diferite de specializare:

comercianți de echipamente, care vând componentele dar nu oferă proiectare sau echilibrare;

firme generale de instalații, obișnuite cu HVAC clasic, dar fără instrumente avansate pentru calibrarea debitelor;

integratori specializați HVAC, care preiau proiectul complet, de la calcule și montaj până la punerea în funcțiune.

Abordarea ecovent.ro: expertiză dedicată și servicii integrate complete

În cazul ecovent.ro, abordarea este una complet integrată, axată exclusiv pe ventilație centralizată și controlul calității aerului în locuințe:

proiectare internă pe baza planurilor de arhitectură, cu dimensionare pentru funcționare silențioasă și conform standardelor nZEB;

montaj la nivel național, realizat de echipe proprii și colaboratori de încredere, pentru execuție sigură și curată.

service și mentenanță la nivel național, prin departament tehnic dedicat și colaboratori locali, cu intervenții în orice județ.

suport dedicat prin agent de vânzări, de la preluarea comenzii până la finalizarea instalării și verificarea satisfacției.

În final, performanța sistemului depinde direct de corelarea corectă între proiectare, execuție și alegerea echipamentului potrivit pentru locuință.

În continuare găsești câteva produse de la ecovent.ro pentru ventilație centralizată, eficiente energetic și potrivite standardelor din 2026.

Produse recomandate din gama ventilație centralizată de la ecovent.ro în 2026

1. Dantherm RCV 320 centrala de ventilatie cu recuperare de caldura

Dantherm RCV 320 este o centrală compactă pentru locuințe, proiectată pentru eficiență și funcționare inteligentă:

debit maxim de aer: până la 320 m³/h;

greutate: 35 kg;

carcasă din aluzinc;

montaj vertical pe perete, cu racordare flexibilă prin partea superioară, laterală ori inferioară;

certificare Passivhaus Institut pentru clădiri cu eficiență energetică ridicată;

motoare EC economice;

senzor de umiditate integrat pentru reglarea automată a debitului de aer;

moduri inteligente de funcționare: vară (răcire nocturnă) și șemineu;

permite adăugarea unui preîncălzitor intern adaptat standardelor nZEB.

2. Centrala de ventilatie cu recuperare de caldura Dantherm HCV460 PRO E1 cu entalpie

Dantherm HCV460 PRO E1 este o unitate de ventilație de înaltă eficiență, destinată locuințelor mari, cu funcționare avansată și recuperare entalpică:

montaj pe perete sau integrare în dulap standard de 60 × 60 cm;

greutate: 40 kg;

debit maxim de aer: până la 460 m³/h;

schimbător entalpic pentru recuperarea simultană a căldurii și umidității;

motoare EC economice;

senzor de umiditate integrat;

racorduri de presiune pentru calibrare rapidă pe șantier;

carcasă din polistiren izolat, cu etanșeitate clasa A1;

moduri automate de funcționare pentru vară și șemineu;

compatibilă cu preîncălzitor intern pentru temperaturi de până la -20°C.

3. Oxygen Easy V600 centrala de ventilatie cu recuperare de caldura perete, montaj dreapta

Oxygen Easy V600 este o unitate de ventilație montată pe perete, destinată locuințelor mari și moderne:

potrivită pentru suprafețe de până la 300 m²;

debit maxim de aer: până la 600 m³/h;

eficiență de recuperare a căldurii: 80,5%;

carcasă din polipropilenă expandată (EPP), cu greutate de 32 kg;

schimbător entalpic pentru gestionarea umidității;

preîncălzitor electric integrat;

algoritm anti-îngheț pentru climat rece;

5 senzori interni pentru optimizarea consumului;

bypass automat pentru sezonul cald;

control prin aplicație mobilă sau panou tactil LCD color;

moduri dedicate: baie, hotă și boost.

4. Centrala de Ventilatie cu recuperare de caldura Oxygen Easy V500E cu Entalpie cu montaj pe perete, Debit de aer 499 m3/h, Panou de control cu WiFi, Cu preheater adaptiv de 1500W, , Montaj pe dreapta

Oxygen Easy V500E este o unitate de ventilație pe perete, destinată locuințelor moderne de dimensiuni medii:

potrivită pentru suprafețe de până la 250 m²;

debit maxim de aer: până la 500 m³/h;

eficiență de recuperare a căldurii: 77%;

schimbător entalpic pentru controlul umidității;

carcasă din polipropilenă expandată (EPP), greutate 35 kg;

nivel de zgomot: 53 dB;

preîncălzitor adaptiv de 1500 W;

5 senzori interni pentru optimizarea consumului;

funcție bypass pentru sezonul cald;

control prin Wi-Fi sau panou tactil LCD color;

moduri dedicate: baie și hotă.

5. Centrala de Ventilație cu recuperare de căldură Wanas Combo 630 V&H Light, Smart, Debit de aer 575 m³/h, Cu preheater de 1000W, Funcție Ventilație și Umidificare

Modelul Wanas Combo 630 V&H Light, Smart este o unitate modernă de ventilație cu recuperare de căldură, destinată locuințelor și spațiilor de dimensiuni medii:

acoperire de aproximativ 260 m²;

debit maxim de aer: până la 575 m³/h;

clasa energetică A;

integrează ventilație, umidificare, încălzire și răcire pentru confort constant tot anul;

preheater de 1000 W pentru funcționare optimă;

control prin Display V2 sau aplicație mobilă;

echilibrare automată a debitelor de aer pentru eficiență și confort constant;

compatibilitate Smart Home prin Modbus RTU pentru integrare facilă în clădiri moderne.

6. Centrala de Ventilație cu recuperare de căldură Wanas 1330 H Light , Smart, Funcție Ventilație și Umidificare

Wanas 1330 H Light este o centrală de mare capacitate, destinată clădirilor mari și spațiilor comerciale:

montaj pe stativ;

potrivită pentru suprafețe de până la 600 m²;

debit maxim de aer: până la 1330 m³/h;

clasă energetică A;

schimbător din aluminiu în contracurent;

umidificator evaporativ încorporat;

sistem XF pentru echilibrarea automată a debitelor de aer;

preîncălzitor Smart Heater de 3000 W;

bypass automat cu funcție de răcire nocturnă intensă;

compatibilitate Smart Home prin Modbus RTU;

control de la distanță prin aplicație mobilă Wi-Fi.

Cum se controlează costurile și mentenanța pe termen lung

Funcționarea stabilă a unui sistem centralizat de ventilație depinde de întreținere periodică simplă, chiar dacă sistemul este în mare parte automatizat. Monitorizarea consumabilelor rămâne esențială pentru calitatea aerului interior.

Schimbarea regulată a filtrelor de aer

Filtrele sunt principala barieră împotriva prafului, polenului și particulelor poluante, protejând atât sănătatea, cât și echipamentul:

în zone urbane sau cu praf ridicat, schimbarea se face la 3-4 luni;

în zone curate (rural sau montan), intervalul uzual este de aproximativ 6 luni;

multe sisteme moderne semnalizează automat necesitatea înlocuirii prin senzori sau alerte în panoul de control.

Întârzierea schimbării filtrelor crește rezistența în sistem, ceea ce duce la consum mai mare de energie și uzură suplimentară a ventilatoarelor.

Curățarea periodică a instalației și consumul de energie electrică

Din punct de vedere energetic, sistemele moderne sunt foarte eficiente, având un consum redus și constant în exploatare:

motoarele EC funcționează de regulă între 15-60 W, comparabil cu un consum casnic foarte redus;

costurile lunare sunt stabile și ușor de anticipat, chiar și în funcționare continuă.

Pentru menținerea igienei pe termen lung:

tubulatura se curăță în general la 5-7 ani, cu echipamente dedicate (perii rotative);

sistemele fără schimbător entalpic necesită verificarea anuală a tăvii de condens și a drenajului, pentru a evita blocajele în sezonul rece.

În ansamblu, întreținerea este minimă, dar esențială pentru eficiența și durabilitatea instalației.

Investiția într-un sistem centralizat de ventilație este esențială în locuințele moderne nZEB din 2026, unde etanșeitatea ridicată impune o ventilație controlată pentru a evita acumularea de CO₂ și umiditate. Alegerea corectă depinde de dimensionarea debitului, tipul de schimbător și adaptarea la casă și climat.

Pentru rezultate stabile, contează la fel de mult proiectarea corectă, montajul profesionist și mentenanța, nu doar echipamentul ales. O soluție bună trebuie să îmbine eficiența energetică, confortul și funcționarea silențioasă în limitele bugetului.

Echipamentele recomandate în acest articol fac parte din gama ecovent.ro, dedicată ventilației centralizate și calității aerului interior, disponibile în magazin cu suport pentru configurare.

Sursa foto: Ecovent.ro