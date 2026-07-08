Răspunsul Iranului nu s-a lăsat așteptat după loviturile americane - Au fost atacate zeci de instalații militare americane în Bahrain și Kuweit

Răspunsul Iranului nu s-a lăsat așteptat după ce SUA au lansat o serie de lovituri asupra unor ținte iraniene, într-o escaladare majoră a tensiunilor din Golful Persic.

Anunțul IRGC

Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice din Iran declară că a atacat peste noapte zeci de instalații militare americane în Bahrain și Kuweit, ca răspuns la atacurile americane, într-un comunicat difuzat de postul de televiziune de stat IRIB.

„Ca răspuns inițial la această agresiune, Marina și Forța Aerospațială IRGC au efectuat o operațiune comună cu rachete și drone, lovind 85 de instalații militare americane cheie" în cele două țări, doborând în același timp o dronă MQ-9, se arată în comunicat.

Kuweit

Armata kuweitiană spune că răspunde atacurilor cu rachete și drone, după ce Iranul a amenințat cu represalii pentru un val de atacuri americane.

„Apărarea aeriană kuweitiană se angajează în prezent cu atacuri ostile cu rachete și drone", spune armata la X, fără a preciza de unde provin acestea. „Statul Major General al Armatei notează că orice explozii auzite sunt rezultatul interceptării de atacuri ostile de către sistemele de apărare aeriană."

Bahrein

Sirenele aeriene sunt activate în Bahrain, spune Ministerul de Interne, după atacurile americane asupra a zeci de ținte din Iran, care au fost efectuate ca răspuns la atacurile iraniene asupra navelor comerciale din Strâmtoarea Hormuz.

„Sirena a fost declanșată", a declarat ministerul pe X, fără a oferi detalii despre aparenta amenințare. „Cetățenii și locuitorii sunt îndemnați să rămână calmi și să se îndrepte către cel mai apropiat loc sigur."