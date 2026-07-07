Cum să alegi o agenție imobiliară în Cluj: criterii și sfaturi

Într-un oraș unde prețurile locuințelor sunt printre cele mai mari din România și o proprietate bună dispare în câteva zile, agenția pe care o alegi contează mai mult decât în alte piețe. O agenție bună scurtează căutarea, verifică actele înainte de semnare și negociază în interesul tău; una slabă te costă timp, bani și uneori tranzacția în sine. Diferența dintre cele două se vede din câteva criterii verificabile, nu din promisiuni.

De ce alegerea agenției contează mai mult în Cluj

Clujul este cea mai scumpă piață rezidențială din România, iar asta schimbă miza fiecărei decizii. La un apartament de 150.000 de euro, o negociere condusă prost sau o verificare superficială a actelor nu înseamnă o pierdere mică. Ritmul pieței adaugă presiune: ofertele bune primesc mai mulți cumpărători în aceeași săptămână, iar cine ezită sau lucrează cu un agent lent rămâne pe dinafară. Aici, o agenție locală, obișnuită cu ritmul și cu documentația specifică zonei, îți oferă un avantaj concret, nu unul de imagine. Prima întrebare nu e „ce agenție are cele mai multe anunțuri", ci „ce agenție îmi reduce riscul și îmi apără interesul".

Acreditări și autorizare: ce înseamnă, de fapt

Oricine își poate spune agent imobiliar în România, fără examen sau autorizație obligatorie. De aici pornește o bună parte din problemele pieței. Acreditările profesionale sunt modul prin care separi un profesionist de un intermediar ocazional.

Câteva repere pe care merită să le ceri explicit:

Apartenența la o asociație profesională, cum este APAIR (Asociația Profesională a Agenților Imobiliari din România), care impune un cod de conduită.

ABR, acreditare pentru reprezentarea cumpărătorului.

SRS, acreditare pentru reprezentarea vânzătorului.

RENE, acreditare pentru negociere imobiliară.

Aceste acreditări nu sunt litere pe un card de vizită: fiecare presupune formare și examinare, iar împreună arată că agentul lucrează după un standard, nu după instinct. Nu trebuie să găsești un agent cu toate titlurile de mai sus, dar merită să ceri să ți le arate pe cele pe care le are și să eviți pe cine nu poate dovedi nicio calificare.

Experiența agenției vs. experiența agentului care te preia

Reputația unei agenții nu se transferă automat la agentul care ajunge să lucreze cu tine. Poți alege un brand cunoscut și să fii preluat de cineva la început de drum. De aceea, cele două experiențe se verifică separat.

Despre agenție, uită-te la vechimea reală pe piața din Cluj și la tipul de tranzacții pe care le-a intermediat, nu doar la numărul de anunțuri. Despre agentul desemnat, pune întrebări directe: de când lucrează în imobiliare, câte tranzacții a închis în zona ta în ultimul an, ce pași urmează procesul și ce documente vei semna. Un agent bun răspunde clar și fără ezitare; unul care se ferește de detalii îți arată deja cum va gestiona negocierea. Disponibilitatea contează la fel de mult: vrei pe cineva care răspunde la un telefon scurt când apare o ofertă, nu doar în intervalul de program.

Cunoașterea reală a pieței, la nivel de cartier

„Cunosc piața din Cluj" nu spune mare lucru. Un preț corect în Mărăști nu e același cu unul din Gheorgheni, Buna Ziua, Zorilor sau Mănăștur, iar Floreștiul are propria dinamică, diferită de a orașului. O agenție care lucrează efectiv pe aceste zone știe ce s-a tranzacționat recent pe stradă, dincolo de media pe oraș.

Testează asta cerând informații concrete despre cartierul care te interesează: la ce prețuri s-au vândut apartamente similare în ultimele luni, cât stau anunțurile pe piață și ce tip de cumpărători caută acolo. Ca să ai un punct de reper propriu, poți să te uiți și la proprietățile scoase pe piață în acel moment, ca să vezi la ce prețuri se cere acum; ține cont că prețul dintr-un anunț nu e totuna cu cel la care se închide tranzacția, iar un agent bun îți explică diferența. Cunoașterea la nivel de cartier este ceea ce separă o estimare care ține de una care blochează vânzarea sau te face să plătești în plus.

Contract, comision și transparență financiară

Banii și hârtiile sunt zona în care se văd cel mai repede intențiile unei agenții. Cere din start un contract scris și citește-l înainte să semnezi.

Primul lucru de clarificat este tipul de colaborare. Un mandat exclusiv înseamnă că lucrezi cu o singură agenție, care investește mai mult în promovare pentru că are certitudinea tranzacției; dezavantajul e că depinzi de o singură echipă. Un mandat deschis îți lasă libertate, dar de multe ori niciun agent nu se implică pe deplin. Niciuna dintre variante nu e greșită, contează să știi ce alegi.

Al doilea este comisionul. În Cluj, comisioanele practicate se situează de regulă între 2% și 6%, în funcție de serviciile incluse și de tipul tranzacției. Întreabă exact cine plătește, cât și ce primești în schimb. Atenție: un comision mic nu e automat o veste bună, dacă vine fără verificarea actelor, fără promovare serioasă și fără asistență la semnare. Evită orice agenție care ocolește discuția despre preț din prima sau care refuză să pună costurile pe hârtie.

Ce verifici înainte să semnezi: checklist practic

Înainte să te decizi, câteva verificări rapide îți spun mai mult decât orice prezentare.

Recenzii și recomandări de la oameni care au vândut sau cumpărat recent, dincolo de notele online.

Birou fizic și firmă înregistrată; o agenție serioasă are unde să o găsești.

Un exemplu concret de promovare: cere să vezi un anunț real al lor pentru o proprietate similară cu a ta. Foto profesională, video și descriere completă arată cum îți vor prezenta locuința.

Răspuns la întrebări incomode despre acte, evaluări și termene. Vagul e semnal de alarmă.

Un singur agent de contact, care îți coordonează dosarul de la început până la final.

Dacă vinzi, pune accent pe promovare și pe strategia de preț. Dacă cumperi, pune accent pe verificarea actelor și pe negociere. Testează două sau trei agenții în paralel câteva zile și vezi care răspunde cel mai bine; într-o piață rapidă ca a Clujului, viteza de reacție e ea însăși un criteriu.

Concluzie

Alegerea unei agenții în Cluj se reduce la trei lucruri verificabile: acreditări pe care agentul le poate arăta, cunoaștere reală a cartierului tău și transparență totală pe contract și comision. Nu te grăbi să semnezi cu prima agenție care sună convingător. Pune întrebările de mai sus, compară două sau trei variante și alege echipa care îți apără interesul, nu doar buna desfășurare a tranzacției. Decizia asta, luată bine de la început, îți economisește cele mai multe bătăi de cap mai târziu.

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