Urs la câțiva kilometri de Capitală în Snagov și Gruiu: autoritățile din Ilfov avertizează populația să evite zonele împădurite

Autoritățile din comuna Gruiu, județul Ilfov, au emis o avertizare pentru populație, după ce prezența unui urs a fost semnalată în zona împădurită din apropierea localității. Cazul a atras atenția cu atât mai mult cu cât localitatea se află la nord de București, într-o zonă în care astfel de apariții sunt rare.

Primăria Gruiu a anunțat că autoritățile locale și instituțiile de intervenție au fost alertate și monitorizează situația, pentru a preveni eventuale incidente. Locuitorii au fost sfătuiți să evite deplasările în zona împădurită, inclusiv plimbările, activitățile sportive sau culesul de fructe de pădure și ciuperci.

„Vă informăm că a fost semnalată prezența unui urs în zona împădurită din apropierea localității noastre. Autoritățile locale și instituțiile de intervenție au fost deja alertate și monitorizează îndeaproape situația pentru siguranța tuturor", a transmis Primăria Gruiu.

Potrivit Observator News, ursul ar fi fost văzut în Pădurea Snagov, iar un pădurar susține că s-a întâlnit cu animalul în pădure. Sursa citată notează că, în ultimele două săptămâni, localnicii din Gruiu ar fi semnalat de mai multe ori prezența animalului, iar într-un caz ursul ar fi distrus stupi.

Autoritățile le recomandă oamenilor să nu se apropie de animal în cazul în care îl observă, să nu oprească mașina pentru fotografii sau filmări, să nu coboare din vehicul și să nu deschidă geamurile. De asemenea, locuitorii sunt sfătuiți să nu hrănească ursul și să țină animalele domestice în curți sau adăposturi sigure.

În cazul în care ursul este observat în apropierea gospodăriilor sau dacă există un pericol imediat, cetățenii sunt îndemnați să sune la 112. Recomandarea autorităților este ca orice interacțiune directă cu animalul să fie evitată, întrucât un urs surprins sau atras de hrană poate deveni imprevizibil.

Primarul comunei Gruiu, Ion Samoilă, a criticat, potrivit Observator News, lipsa unor mijloace concrete de intervenție la nivel local, susținând că administrația ar fi primit doar instrucțiuni privind modul în care trebuie gestionată situația. Jandarmeria ar fi trimis un echipaj în zonă, însă animalul nu a mai fost găsit la fața locului, monitorizarea continuând ulterior.

Până în prezent, nu există informații publice potrivit cărora ursul ar fi fost capturat, relocat sau neutralizat. Situația rămâne sub supravegherea autorităților, iar locuitorilor li se cere prudență, mai ales în zonele împădurite din apropierea comunei Gruiu și a Pădurii Snagov.