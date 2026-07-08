Urs la câțiva kilometri de Capitală în Snagov și Gruiu: autoritățile din Ilfov avertizează populația să evite zonele împădurite
Postat la: 08.07.2026 |
Autoritățile din comuna Gruiu, județul Ilfov, au emis o avertizare pentru populație, după ce prezența unui urs a fost semnalată în zona împădurită din apropierea localității. Cazul a atras atenția cu atât mai mult cu cât localitatea se află la nord de București, într-o zonă în care astfel de apariții sunt rare.
Primăria Gruiu a anunțat că autoritățile locale și instituțiile de intervenție au fost alertate și monitorizează situația, pentru a preveni eventuale incidente. Locuitorii au fost sfătuiți să evite deplasările în zona împădurită, inclusiv plimbările, activitățile sportive sau culesul de fructe de pădure și ciuperci.
„Vă informăm că a fost semnalată prezența unui urs în zona împădurită din apropierea localității noastre. Autoritățile locale și instituțiile de intervenție au fost deja alertate și monitorizează îndeaproape situația pentru siguranța tuturor", a transmis Primăria Gruiu.
Potrivit Observator News, ursul ar fi fost văzut în Pădurea Snagov, iar un pădurar susține că s-a întâlnit cu animalul în pădure. Sursa citată notează că, în ultimele două săptămâni, localnicii din Gruiu ar fi semnalat de mai multe ori prezența animalului, iar într-un caz ursul ar fi distrus stupi.
Autoritățile le recomandă oamenilor să nu se apropie de animal în cazul în care îl observă, să nu oprească mașina pentru fotografii sau filmări, să nu coboare din vehicul și să nu deschidă geamurile. De asemenea, locuitorii sunt sfătuiți să nu hrănească ursul și să țină animalele domestice în curți sau adăposturi sigure.
În cazul în care ursul este observat în apropierea gospodăriilor sau dacă există un pericol imediat, cetățenii sunt îndemnați să sune la 112. Recomandarea autorităților este ca orice interacțiune directă cu animalul să fie evitată, întrucât un urs surprins sau atras de hrană poate deveni imprevizibil.
Primarul comunei Gruiu, Ion Samoilă, a criticat, potrivit Observator News, lipsa unor mijloace concrete de intervenție la nivel local, susținând că administrația ar fi primit doar instrucțiuni privind modul în care trebuie gestionată situația. Jandarmeria ar fi trimis un echipaj în zonă, însă animalul nu a mai fost găsit la fața locului, monitorizarea continuând ulterior.
Până în prezent, nu există informații publice potrivit cărora ursul ar fi fost capturat, relocat sau neutralizat. Situația rămâne sub supravegherea autorităților, iar locuitorilor li se cere prudență, mai ales în zonele împădurite din apropierea comunei Gruiu și a Pădurii Snagov.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Misterul originii umane: de la ingineria divină a sumerienilor la dezbaterea genetică modernă
O descoperire genetica fascinanta readuce in discuție una dintre cele mai vechi povești ale omenirii și provoaca limitel ...
-
Kievul susține că Rusia ar fi vândut Iranului cereale ucrainene, în schimbul dronelor livrate de regimul de la Teheran. Intermediar ar fi fost un om de afaceri din Republica Moldova
Fondatorul unui grup agroindustrial din Republica Moldova, unul dintre cei mai mari exportatori de produse agricole din ...
-
Războiul din umbră pentru inteligența artificială. Silicon Valley acuză China de „spionaj tehnologic"
Companiile de inteligența artificiala din Statele Unite și China sunt implicate intr-o competiție tot mai intensa pentru ...
-
Huawei intră pe terenul Nvidia cu cipuri AI mult mai ieftine. Ce pregătește gigantul din China
Huawei pregatește o ofensiva importanta pe piața cipurilor pentru inteligența artificiala. Compania intenționeaza sa int ...
-
Se schimbă regulile pentru românii care muncesc în Diaspora: Noile prevederi au fost adoptate și vor începe să producă efecte în cel mai scurt timp
Parlamentul European a aprobat marți revizuirea regulamentului privind coordonarea sistemelor de securitate sociala din ...
-
Cât costă, de fapt, aerul condiționat pornit toată ziua în comparatie cu un simplu ventilator cu apă
Un test de 10 zile arata cat costa, de fapt, aerul condiționat folosit la 25 de grade, comparativ cu un simplu ventilato ...
-
UE restrange iarasi platile cash: Limitarea plăților mari în numerar. Ce trebuie să știe românii
Plațile mari in numerar vor fi limitate in UE printr-un regulament european care se va aplica direct in toate statele me ...
-
Un român s-a trezit dator la bancă, fără să ceară vreun credit. Datele sale, culese de pe internet de un escroc ce și-a creat un buletin acasă
Un barbat a reușit sa obțina credite in numele unui ieșean dupa ce i-a cules datele personale de pe internet și și-a fab ...
-
Descoperire majoră în medicină: creierul procesează trauma respingerii exact ca pe o rană fizică. Soluțiile simple care îți vindecă suferința emoțională
Atunci cand ești ignorat, respins sau criticat dur, suferința pe care o resimți nu este doar o simpla reacție psihologic ...
-
Primul candidat înscris la facultate astăzi are 87 de ani. Planul lui Viorel pentru anii care urmează: "Voi urma o altă facultate"
Prima zi de inscrieri la o universitate din Iași a inceput cu un candidat cum rar ajunge in fața comisiei de admitere. V ...
-
Antifrauda ANAF primește competențe extinse: inspectorii vor putea verifica averile persoanelor fizice și stabili impozitul de 70% pentru veniturile cu sursă neidentificată
Inspectorii Direcției generale antifrauda fiscala din cadrul ANAF vor putea efectua verificari ale situației fiscale per ...
-
Războiul se reaprinde în Golf: SUA lovesc masiv Iranul, Teheranul amenință cu răzbunarea
Statele Unite au lansat un nou val de lovituri asupra unor ținte din Iran, intr-o escaladare majora a tensiunilor din Go ...
-
Răspunsul Iranului nu s-a lăsat așteptat după loviturile americane - Au fost atacate zeci de instalații militare americane în Bahrain și Kuweit
Raspunsul Iranului nu s-a lasat așteptat dupa ce SUA au lansat o serie de lovituri asupra unor ținte iraniene, intr-o es ...
-
Îți construiești o casă nouă și vrei să instalezi un sistem centralizat de ventilație cu recuperare de căldură? Ce firme din România sunt recomandate pentru un astfel de proiect și ce echipamente merită să ai în vedere în 2026?
Proiectarea unei locuințe presupune decizii care influențeaza direct confortul și eficiența energetica pe termen lung, i ...
-
Cum să alegi o agenție imobiliară în Cluj: criterii și sfaturi
Într-un oraș unde prețurile locuințelor sunt printre cele mai mari din Romania și o proprietate buna dispare in ca ...
-
Copil dus la morgă, găsit în viață în camera frigorifică, după mai multe ore. "O eroare umană sau un eșec al procedurilor"
Un baiețel de 18 luni din statul american Arizona, declarat mort dupa ce a fost gasit inconștient intr-o piscina, a fost ...
-
Principala suspectă în cazul atentatului care a vizat un miliardar ucrainean la Monaco a fost găsită moartă lângă Kiev. Era împușcată
O femeie suspectata ca ar fi fost implicata in tentativa de asasinat asupra omului de afaceri ucrainean Vadim Yermolayev ...
-
Condamnatul Victoraș Micula face muncă în folosul comunității la o mănăstire unde chiar și stareța a avut probleme penale
Victoraș Micula, fiul unuia dintre cei doi milionari bihoreni, patroni ai Europeans Drink, este condamnat la inchisoare ...
-
Suspiciuni că Ucraina lasă intenționat Rusia să atace capitala Kiev: primarul Vitali Klitschko acuză conducerea militară ucraineană
Capitala Ucrainei a fost intens atacata de Rusia in aceste zile, iar primarul Vitali Klitschko a insinuat ca forțele arm ...
-
Vreme perfectă pentru concedii: Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni
Temperaturile vor fi in general apropiate de normal in prima parte a intervalului 6 iulie - 3 august, apoi vor deveni us ...
-
ALERTĂ ÎN ZOOTEHNIE! Rabia revine în ferme - Două focare confirmate la bovine. Autoritățile avertizează asupra riscului și impun măsuri stricte
Doua focare de rabie la bovine, confirmate oficial in județul Neamț, au determinat autoritațile sa instituie masuri sani ...
-
Cercetătorii au creat un „sunet" imposibil de auzit. Descoperirea ar putea schimba tehnologia viitorului
O echipa de cercetatori de la Universitatea McGill a construit un dispozitiv capabil sa produca și sa controleze vibrați ...
-
Agenția Spațială Australiană investighează șase sfere căzute din spațiu pe o plajă din statul Queensland. Obiectele au fost declarate periculoase
Autoritațile australiene investigheaza descoperirea a șase sfere metalice misterioase pe o plaja din statul Queensland, ...
-
Grupele de sânge și la ce boli sunt predispuse fiecare în parte
Grupele de sange și la ce boli sunt predispuse fiecare in parte. Tot mai multe studii analizeaza legatura dintre grupele ...
-
"Albania nu e de vânzare" - mobilizare masivă la Tirana împotriva proiectului imobiliar în care este implicată familia Trump
Aproximativ 100 de mii de persoane s-au adunat sambata, la Tirana (Albania), in cea mai mare manifestatie de pana acum a ...
-
Chinezii au construit cel mai performant supercomputer din lume - Cum a ocolit Beijingul restricțiile SUA
China continua sa recupereze teren in competiția tehnologica globala, in ciuda restricțiilor impuse de Statele Unite asu ...
-
Prețuri uriașe la pompă: unde se mai găsesc cei mai ieftini carburanți din România
Prețurile carburanților se mențin la niveluri ridicate luni, 6 iulie 2026. Benzina standard costa in medie 8,65 lei pe l ...
-
Peste 9.000 de obiecte neidentificate au fost observateîntr-un an în apropierea coastelor SUA. OZN-urile subacvatice devin un fenomen de proporții
Din august 2025, o aplicație de raportare a OZN-urilor a inregistrat peste 9.000 de observații ale unor obiecte misterio ...
-
Oamenii de știință descoperă o conexiune între creierul uman și cosmos la nivel cuantic
Cu rețelele sale complexe de neuroni, creierul uman a fost de mult timp o sursa de intriga și mister. Cosmosul a fascin ...
-
Dovada că mintea umană e mai inventivă decât Inteligența Artificială
Scriitorul japonez Haruki Murakami a declarat ca romanele sale sunt „complet diferite" de ceea ce poate produce in ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu