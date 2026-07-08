Cât costă, de fapt, aerul condiționat pornit toată ziua în comparatie cu un simplu ventilator cu apă

Un test de 10 zile arată cât costă, de fapt, aerul condiționat folosit la 25 de grade, comparativ cu un simplu ventilator cu apă. Multe persoane se tem de factura uriașă la curent atunci când lasă aerul condiționat pornit toată ziua. Datele oficiale arată însă că, la 26 de grade, costul real este mult mai mic decât se crede.

Specialiștii au calculat consumul unui aparat de aer condiționat modern, cu tehnologie inverter, folosit opt ore pe zi. Setat la 25 de grade, aparatul funcționează la putere maximă doar în primele minute, cât răcorește camera. După stabilizarea temperaturii, consumul scade drastic, ajungând la 40-50 de kilowați-oră pentru zece zile. La tariful mediu de 0,26 euro pe kilowatt-oră, costul total se situează între 11 și 13 euro. Adevăratul vinovat pentru facturile mari este folosirea iratională a aerului condiționat. Coborârea temperaturii sub 22 de grade obligă motorul la suprasolicitare și la un consum mult mai mare de energie.

Un aparat de aer condiționat are o putere medie între 700 și 1.000 de wați. La aceleași ore de funcționare, consumă de zece până la douăzeci de ori mai multă energie decât un ventilator cu apă, care are un consum mediu de 80 de wati. Șase ore de funcționare la 1.000 de wați înseamnă 6 kWh, adică o cheltuială zilnică de 1,50-1,60 euro. În același timp, un ventilator de 80 de wați consumă doar 0,5 kWh, in jur de 10 cenți pe zi. Aerul condiționat poate adăuga zeci de euro la factura lunară de energie.

Ventilatorul, în schimb, costă doar câțiva bănuți pe lună. Specialiștii nu recomandă renunțarea la aerul condiționat, mai ales peste 35 de grade sau pentru persoanele vulnerabile. Folosirea combinată a celor două aparate este considerată cea mai inteligentă variantă pentru reducerea costurilor. Ventilatorul nu răcește efectiv camera, ci accelerează evaporarea transpirației de pe piele. De aceea, lăsarea lui pornit într-o cameră goală este o risipă, pentru că aerul răcorește corpurile, nu pereții.

Pentru eficiență suplimentară fără costuri, se poate pune un bol cu gheață sau o sticlă înghețată în fața ventilatorului. Un cearșaf umed așezat lângă fereastra deschisă amplifică, de asemenea, briza naturală.

Fiecare grad sub pragul de 25 de grade crește consumul de energie cu 7-10%. Funcția de dezumidificare oferă o senzație rapidă de răcoare, cu un consum de energie mult mai redus. Închiderea obloanelor și a jaluzelelor în orele de vârf solar poate reduce temperatura din casă cu până la 3 grade. Ventilatoarele de tavan mișcă mase mari de aer cu un consum redus de energie.

Aparatele electrocasnice lăsate în stand-by contribuie la încălzirea camerelor și la mici consumuri inutile de energie. Instalarea unui sistem fotovoltaic cu stocare permite folosirea energiei produse chiar în orele de vârf ale consumului. Alegerea unui furnizor cu tarife competitive și energie din surse regenerabile rămâne cea mai eficientă soluție pe termen lung.