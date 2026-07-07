Condamnatul Victoraș Micula face muncă în folosul comunității la o mănăstire unde chiar și stareța a avut probleme penale

Victoraș Micula, fiul unuia dintre cei doi milionari bihoreni, patroni ai Europeans Drink, este condamnat la închisoare cu suspendare și își execută pedeapsa prin muncă în folosul comunității la Mănăstirea Sfintei Cruci din Oradea, unde are de prestat 120 de zile de activități.

BIHOREANUL arată că lăcașul de cult este una dintre destinațiile preferate pentru condamnații cu obligații de acest tip, inclusiv persoane publice, ridicând întrebări despre cât de mult servește această muncă interesului comunității. Condamnat cu suspendare, milionarul Victor Micula a scăpat de închisoare, dar nu și de muncă. Are de prestat 120 de zile în folosul comunității și a ajuns taman la Mănăstirea Sfintei Cruci din Oradea.

Zilele trecute în sentință nu înseamnă, însă, automat, zile de lucru de câte 8 ore. Programul zilnic al condamnaților care au serviciu sau urmează cursuri de învățământ ori calificare profesională nu poate depăși 2 ore pe zi, putând fi prelungit la cererea lor cu până la încă 2 ore. Programul poate ajunge până la 8 ore doar în cazul persoanelor care nu muncesc și nu urmează cursuri, iar munca în folosul comunității nu poate fi prestată duminica și nici în sărbătorile legale.

În Bihor, sunt 116 instituții, dintre care marea majoritate (101) sunt primării, care stabilesc prin hotărâri de consilii locale un plan distinct de lucrări de interes local pentru beneficiarii de ajutor de incluziune. Pe listă se află și Mănăstirea Buna Vestire și Mănăstirea Sfintei Cruci, ambele din Oradea, unde condamnatații pot face curățenie, pot îngriji spațiile verzi ori pot presta activități administrative sau gospodărești.

VIP-urile beneficiază de „raiul" Maicii Mina, departe de ochii lumii. Avantajul: activitățile se desfășoară în zonele gospodărești ale mănăstirii, unde accesul vizitatorilor și al credincioșilor nu este permis. Potrivit datelor din lista oficială, pe lângă curățenia din curte, măturarea aleilor și întreținerea grădinilor de flori și legume, condamnații pot fi repartizați la atelierele unde se fabrică lumânări, se împachetează tămâie și alte obiecte bisericești ori pot ajuta la cantina mănăstirii.

Ce fac, însă, în mod concret, cei repartizați la Mănăstirea Sfintei Cruci? BIHOREANUL a încercat să afle chiar de la conducerea așezământului, însă stareța Mina Bădilă a refuzat să facă declarații. Căci și ea a fost protagonista unui dosar penal: stareța Mănăstirii Sfintei Cruci a fost trimisă în judecată de DIICOT într-un dosar de spălare de bani, legat de aproape 1 milion de lei proveniți din evaziune fiscală, iar în 2020 a fost condamnată de Tribunalul Mureș la 2 ani de închisoare cu suspendare pentru spălare de bani, iar în 2022 a fost achitată definitiv de Curtea de Apel Târgu Mureș.

Cel mai recent și mai celebru exemplu condamnat care a ajuns la Mănăstirea Sfintei Cruci este al milionarului Victor Micula, care a scăpat cu o pedeapsă de închisoare cu suspendare și are de prestat 120 de zile de muncă neremunerată, după ce a accesat ilegal sistemul informatic al Ministerului de Interne și a instigat polițiști să-i caute date confidențiale.

Excentricul Victoraș susține că s-a integrat perfect în viața monahală și lucrează între 2 și 8 ore pe zi, timp în care face „de toate". „De la dus cu roaba bolovanilor acolo unde se curăță terenul pentru a-l transforma în grădini, la udat și până la croitorie, în zilele foarte calde", a mărturisit milionarul publicației bihorene.

Munca printre măicuțe l-ar fi transformat profund, determinându-l să-și revizuiască radical „valorile vieții". „Dacă în perioada în care eram mic copil îmi doream un Ferrari, acum îmi doresc să fie bunica și părinții mei sănătoși", spune afaceristul, declarându-se impresionat și de cimitirul mănăstirii, unde sunt îngropați apropiați ai măicuțelor: „Văzând cum își plâng persoanele dragi, m-am bucurat că mai am o bunică alături de care să-mi petrec timpul".

Micula jr. se declară, de acum, decis să meargă în pelerinaje și să ajute locașurile de cult aflate în nevoie, ba chiar are obiective filantropice mari pentru viitor, văzând în ajutorarea nevoiașilor „o formă de terapie". „În doi ani mi-am propus să construiesc o clinică în Stâna de Vale pentru oamenii săraci, unde să aduc tehnologie elvețiană. Terapia mea este să merg în satele sărace din Bihor, la bătrâni abandonați, să le duc una-alta. Mai ales în cătune, săracii nu au nici măcar medicamente". Moștenitorul imperiului European Drinks promite solemn să-și schimbe radical imaginea publică: „O să-l prezint pe Victor prin fapte frumoase".