Principala suspectă în cazul atentatului care a vizat un miliardar ucrainean la Monaco a fost găsită moartă lângă Kiev. Era împușcată

O femeie suspectată că ar fi fost implicată în tentativa de asasinat asupra omului de afaceri ucrainean Vadim Yermolayev a fost găsită moartă în apropiere de Kiev. Cazul are loc în contextul anchetei privind explozia din Monaco, în urma căreia omul de afaceri și două persoane apropiate au fost rănite. Potrivit interlocutorilor citați de Ukrainska Pravda, trupul femeii a fost descoperit în jurul orei 23:00, pe 6 iulie. Aceasta a fost împușcată.

O altă sursă din cadrul agențiilor de aplicare a legii, citată de publicația ucraineană, a raportat că doi suspecți, ofițeri ai unor servicii de informații, au fost deja reținuți în acest caz. Pe 29 iunie, în jurul orei 21:00, o explozie din Monaco a rănit trei persoane, dintre care două au fost grav rănite. Conform relatărilor din presă, acestea erau omul de afaceri ucrainean Yermolayev, care se află sub sancțiuni, și rudele sale. După explozie, a fost declanșată o operațiune de amploare pentru a-l găsi pe suspectul care a plantat explozibilii - care a fost surprins de camerele de supraveghere. În declarații recente din Monaco, s-a relatat că este exclusă varianta unui atac terorist.

În schimb, Parchetul General al Principatului a declanșat o anchetă privind tentativa de omor și amplasarea unui dispozitiv exploziv într-un loc public. Presa a relatat că ancheta din Monaco privind tentativa de asasinat asupra lui Yermolayev ia în considerare versiunea implicării SBU. Vadim Yermolayev este un om de afaceri din Dnipro, fondatorul corporației comerciale și de producție Aleph și unul dintre cei mai mari dezvoltatori imobiliari din oraș. Anterior, a fost inclus în mod regulat în lista celor mai bogați 100 de oameni din Ucraina, conform Forbes. În 2019, a renunțat la cetățenia ucraineană în favoarea unui pașaport cipriot. Yermolayev a fost una dintre figurile implicate în ancheta „Batalionului Monaco" al „UP" privind oamenii de afaceri, politicienii și oligarhii ucraineni care s-au stabilit pe Coasta de Azur în timpul războiului de amploare.