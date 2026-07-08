Războiul din umbră pentru inteligența artificială. Silicon Valley acuză China de „spionaj tehnologic"

Companiile de inteligență artificială din Statele Unite și China sunt implicate într-o competiție tot mai intensă pentru dezvoltarea celor mai performante modele AI, pe fondul acuzațiilor privind utilizarea neautorizată a tehnologiilor rivale și al înăspririi restricțiilor impuse de Washington.

Un episod recent care a implicat compania americană Anthropic ilustrează amploarea acestei confruntări. În luna martie, compania a introdus discret un sistem destinat identificării unor utilizatori despre care suspecta că ar avea legături cu firme chineze de inteligență artificială.

Potrivit informațiilor publicate de The Washington Post, software-ul verifica, printre altele, fusul orar al dispozitivului utilizatorului și anumite domenii web asociate unor companii chineze.

Anthropic a eliminat ulterior această funcționalitate, după ce existența ei a fost făcută publică de un dezvoltator software, iar organizații pentru protecția vieții private au criticat măsura, susținând că firma și-a monitorizat propriii utilizatori. Un reprezentant al companiei a declarat că sistemul a fost doar un „experiment", care urma să fie înlocuit cu metode de protecție mai eficiente.

Incidentul evidențiază tensiunile tot mai mari dintre companiile americane și rivalii lor chinezi într-un domeniu considerat esențial atât din punct de vedere economic, cât și strategic.

Anthropic și OpenAI susțin că unele companii chineze folosesc o tehnică denumită distillation („distilare"), prin care modele AI foarte performante sunt utilizate pentru a genera cantități mari de răspunsuri ce pot servi la antrenarea unor modele mai mici și mai ieftine.

Tehnica este utilizată pe scară largă în industria inteligenței artificiale și nu este, în sine, ilegală. Totuși, companiile americane afirmă că utilizarea acesteia fără acordul proprietarului modelului încalcă termenii de utilizare ai serviciilor și poate afecta avantajul tehnologic al dezvoltatorilor originali.

Un purtător de cuvânt al Anthropic a declarat că astfel de practici reprezintă o amenințare atât pentru securitatea națională a Statelor Unite, cât și pentru standardele de siguranță din domeniul inteligenței artificiale.

Competiția tehnologică dintre Statele Unite și China a influențat și politica administrației președintelui Donald Trump, care a introdus măsuri suplimentare pentru limitarea accesului Chinei la tehnologii avansate din domeniul inteligenței artificiale.

Oficialii americani susțin că aceste restricții urmăresc să mențină avantajul tehnologic al SUA și să împiedice transferul unor tehnologii considerate sensibile.

În același timp, unii reprezentanți ai industriei din Silicon Valley avertizează că restricțiile prea severe ar putea afecta competitivitatea companiilor americane pe piața globală.

Datele din industrie arată că dezvoltatorii chinezi au redus semnificativ diferența față de liderii americani.

În ultimul an, mai multe modele dezvoltate în China au ajuns să ofere performanțe comparabile cu cele ale sistemelor americane la doar câteva luni după lansarea acestora.

În segmentul modelelor open-source și gratuite, soluțiile dezvoltate de companii chineze au devenit deja foarte populare în rândul dezvoltatorilor și cercetătorilor.

Recent, compania de securitate cibernetică Semgrep a anunțat că un model gratuit lansat de compania chineză Zhipu AI a obținut rezultate superioare modelului Claude Opus 4.8 al Anthropic în identificarea vulnerabilităților informatice.

„Modelele chineze sunt foarte apropiate ca performanță și, în multe cazuri, costurile de utilizare sunt considerabil mai mici", afirmă Srinivas Mukkamala, directorul executiv al companiei de securitate cibernetică Securin.

Anthropic și OpenAI susțin că mai multe companii chineze au utilizat modelele lor pentru a accelera dezvoltarea propriilor sisteme AI.

Într-o scrisoare adresată recent Senatului SUA, Anthropic afirmă că a identificat o campanie în care echipa responsabilă de modelul Qwen, dezvoltat de Alibaba, ar fi folosit aproximativ 25.000 de conturi create în mod fraudulos pentru a genera milioane de interacțiuni cu modelul Claude.

Anterior, compania a formulat acuzații similare și la adresa firmelor DeepSeek, Moonshot și MiniMax.

Companiile vizate nu au comentat public aceste afirmații.

Mai multe studii academice sugerează că unele modele chineze prezintă caracteristici compatibile cu utilizarea tehnicii de distilare.

Un studiu publicat în 2025 de cercetători ai Universității Beijing și ai Academiei Chineze de Științe a concluzionat că majoritatea modelelor AI analizate prezentau indicii că au fost antrenate, cel puțin parțial, folosind rezultate generate de modele dezvoltate în Statele Unite.

Cercetătorii au observat, de exemplu, că unul dintre modelele Qwen dezvoltat de Alibaba se identifica uneori drept Claude în cadrul testelor efectuate, ceea ce, în opinia autorilor studiului, poate sugera influența modelului american în procesul de antrenare.

Specialiștii subliniază însă că tehnica distilării este utilizată pe scară largă în întreaga industrie AI.

OpenAI oferă propriilor clienți instrumente pentru utilizarea acestei metode în dezvoltarea aplicațiilor, iar fondatorul xAI, Elon Musk, a declarat anterior că și compania sa folosește astfel de procedee.

Experții afirmă că, în lipsa informațiilor complete privind modul în care a fost antrenat un model AI, este dificil de stabilit dacă a existat o încălcare a drepturilor de proprietate intelectuală sau doar o încălcare a condițiilor de utilizare impuse de furnizor.

Analiști independenți avertizează că accentul pus exclusiv pe presupuse încălcări ale drepturilor de proprietate intelectuală riscă să subestimeze capacitatea industriei chineze de a inova, notează WP.

Companiile chineze au reușit în ultimii ani să dezvolte modele tot mai eficiente și mai puțin costisitoare, inclusiv ca răspuns la restricțiile americane privind exporturile de cipuri avansate.

Tot mai multe startup-uri, universități și companii occidentale utilizează modele open-source dezvoltate în China datorită costurilor reduse și flexibilității acestora.

Directorii unor mari companii americane, inclusiv Airbnb și Coinbase, au confirmat public că organizațiile lor folosesc și modele dezvoltate de firme chineze.

Anthropic și OpenAI blochează oficial accesul utilizatorilor din China continentală și Hong Kong la modelele lor.

În ultimele luni, Anthropic a extins restricțiile și asupra companiilor controlate majoritar de interese chineze și a introdus verificarea identității pentru o parte dintre utilizatori.

Cu toate acestea, experții spun că o rețea extinsă de servere proxy, conturi intermediare și servicii de revânzare permite în continuare accesul la aceste platforme.

Anthropic afirmă că a blocat aproape 700.000 de conturi utilizate din China, însă reprezentanții companiei recunosc că, atunci când un cont este închis, altele apar rapid în locul său.