Operațiunea „Jessica". Blonda din armata SUA care a atras milioane de fani dar care nu există în realitate

O femeie soldat americană a devenit virală pe rețelele sociale, atrăgând sute de mii de admiratori și reacții entuziaste, însă în spatele imaginilor care au „luat mințile" internauților se ascunde, de fapt, un personaj generat cu inteligență artificială.

Contul, construit din fotografii și videoclipuri aparent autentice, a reușit să câștige rapid popularitate prin combinarea patriotismului cu imagini seducătoare, evidențiind o nouă strategie online de manipulare și atragere a publicului, cu potențial de propagare a dezinformării și monetizare a atenției. După o anchetă Washington Post, contul generat de inteligența artificială a fost șters.

Frumoasa blondă din armată, Jessica Foster, a pozat alături de un avion de vânătoare F-22 Raptor, a îmbrăcat camuflaj în deșert și a pășit pe pistă alături de președintele Donald Trump în prima zi a atacurilor asupra Iranului. Multitudinea de fotografii și videoclipuri care înfățișează viața patriotică a fetei visurilor MAGA a dus la o explozie a contului ei de Instagram, câștigând peste un milion de urmăritori de când a început să posteze, acum patru luni.

Conform sursei citate, Foster este o iluzie - o femeie falsă despre care experții spun că a fost probabil creată de un generator de imagini cu inteligență artificială. Nu există nicio înregistrare publică a serviciului militar al lui Foster, iar relatarea, deși nu este etichetată drept inteligență artificială, este plină de indicii că este falsă. Printre numeroasele sale postări pro-Trump, Foster își etalează și picioarele în mod vizibil.

Decolarea virală a lui Foster evidențiază o strategie din ce în ce mai răspândită pentru a câștiga atenția online. Persoana necunoscută care administrează contul Foster nu a răspuns solicitărilor de comentarii. După ce The Washington Post a solicitat comentarii, contul a fost sters. O purtătoare de cuvânt a armatei a declarat că oficialii de acolo nu au putut găsi nicio înregistrare a lui Foster.