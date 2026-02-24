OZN-urile lui Donald Trump și Marea Desecretizare: Se deschide sau nu Cutia Pandorei?!
Postat la: 24.02.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Zilele trecute, președintele Trump a detonat o nouă bombă mediatică pe Truth Social. O mișcare care a eclipsat instantaneu orice altă dezbatere politică de la Washington. Mesajul său a fost fără echivoc: "Pe baza interesului uriaș arătat, voi direcționa Secretarul Apărării (...) să înceapă procesul de identificare și eliberare a dosarelor guvernamentale legate de viață extraterestră, fenomene aeriene neidentificate și OZN-uri".
Declarația a venit ca un fulger, la doar câteva ore după ce Barack Obama, într-un moment de aparentă neglijență pe un podcast, a afirmat că "extratereștrii sunt reali". Ulterior, a încercat să nuanțeze lipsa dovezilor de contact. Pentru Trump, a fost pretextul perfect. El l-a acuzat pe Obama de scurgeri de informații clasificate, apoi a transformat gafa acestuia în rampă de lansare pentru una dintre cele mai vechi promisiuni trumpiste: transparența totală.
De ani de zile, Trump a promis că va sparge zidul secretomaniei. Pentru baza electorală MAGA, entuziasmul nu vine neapărat din curiozitatea științifică despre "omuleții verzi". Miza este mult mai pământeană și mai viscerală. Fanii lui Trump vorbesc despre o victorie simbolică zdrobitoare împotriva Deep State-ului globalist.
Pentru patrioții americani, ecuația este simplă: elitele globale și democrații au ținut adevărul sub cheie, fie că vorbim despre dosarele JFK, lista clienților lui Epstein, atacul terorist din 11 septembrie 2001 sau OZN-uri. Acum ei văd gestul lui Trump ca actul suprem de rebeliune. În sfârșit, "alesul" redă puterea poporului, smulgând controlul narativului din mâinile birocraților de la Pentagon.
Reacțiile nu au întârziat să apară. Republicana Nancy Mace a exultat: "În sfârșit cineva care nu se teme! Adevărul aparține poporului". Tim Burchett, unul dintre cei mai vocali susținători ai transparenței privind Fenomenele Anomale Neidentificate din Congresul SUA, a fost scurt și percutant ("A venit momentul"), în timp ce Anna Paulina Luna, liderul task-force-ului pentru desecretizare, promite o analiză publică a materialelor video.
Sondajele confirmă fractura ideologică. Practic, 48 la sută dintre conservatori cred că guvernul minte activ despre OZN-uri, comparativ cu doar 39 la sută dintre democrați. Se pune întrebarea ce anume speră publicul să găsească. Există cinci dosare majore care, odată desecretizate complet, ar putea schimba înțelegerea noastră asupra realității. Nu sunt teorii ale conspirației, ci incidente documentate cu martori credibili și date radar:
1. Incidentul "Tic Tac" (2004): Poate cel mai faimos caz modern. Comandorul David Fravor și piloții de pe USS Nimitz au interacționat cu un obiect alb, fără aripi sau propulsie vizibilă, care sfida legile fizicii, accelerând instantaneu la viteze hipersonice.
2. Locotenentul Ryan Graves (2014-2015): Mărturia sub jurământ a pilotului care a raportat întâlniri zilnice cu "cuburi închise în sfere" care staționau în uragane sau zburau la viteze imposibile în spațiul aerian militar.
3. Bomba lui David Grusch (2023): Fostul ofițer de informații a șocat Congresul declarând sub jurământ că SUA deține un program secret de recuperare a navelor "non-umane" și, mai terifiant, a "produselor biologice non-umane" (cadavre de piloți).
4. Coșmarul din Teheran (1976): Un incident clasic în care un OZN a dezactivat sistemele de armament ale unor avioane F-4 Phantom iraniene în momentul în care acestea au încercat să deschidă focul, totul documentat de agențiile americane.
5. Valul Belgian (1989-1990): Un fenomen de masă, confirmat de radarele NATO și de generali belgieni, implicând triunghiuri negre, silențioase, capabile de accelerații care ar ucide orice ființă umană din cauza forțelor gravitaționale.
Desecretizarea ordonată de Trump deschide Cutia Pandorei. Scenariile sunt diverse. Optimiștii speră la confirmarea tehnologiei anti-gravitaționale sau la dovezi biologice care să ateste că nu suntem singuri în univers. Analiștii se așteaptă ca desecretizarea să scuture sistemul birocratic și să expună, în sfârșit, modul în care au fost finanțate ilegal proiectele secrete cu buget "clasificat", fără supravegherea Congresului.
Există, desigur, și riscul ca totul să fie o mare perdea de fum - documente redactate masiv, care dezvăluie doar drone avansate ale adversarilor geopolitici din China sau Rusia. Totuși, chiar și o transparență parțială ar reprezenta o breșă istorică.
În ultimă instanță, mișcarea recentă a lui Trump transcende subiectul OZN-urilor. Este o reafirmare brutală a unui principiu democratic, anume dreptul de a ști. Indiferent dacă vom descoperi vecini la milioane de kilometri distanță sau doar o incompetență terestră, Trump ne transmite clar că epoca secretelor absolute a apus. Lumea așteaptă cu sufletul la gură, iar pentru prima dată în istorie s-ar putea să primim un răspuns.
Adrian Onciu
