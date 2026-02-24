Astofizicienii spun că „Marea cometă" a anului (C2026A1) are mari șanse să explodeze în Soare pe 12 aprilie după ce va fi cel mai aproape de Pământ în 5 aprilie 2026

Cometa C/2026 A1, recent descoperită, se va apropia cel mai mult de Soare și de Pământ la sfârșitul lunii aprilie și ar putea fi vizibilă cu ochiul liber. Ar putea deveni cea mai strălucitoare cometă a anului, potrivit LiveScience.

C/2026 A1 este denumita de astrofizicieni ca „marea cometă" a anului 2026. Oamenii de știință au descoperit-o pe 13 inauarie 2026, când se afla la 300 de milioane de km fata de Soare si deja era foarte strălucitoare, ceea ce o anunța ca o mare vedeta a anului. Noi informatii din 23 februarie 2026 o arata la o distanta de 1,29 AU (astromonic unit= distanta de la Pamant la Soare, de aproximativ 150 de milioane de km).

C/2026 A1 vine din norul Oort - un rezervor gigantic de comete și alte obiecte înghețate din apropierea marginii sistemului solar și se deplasează în prezent cu viteză spre Soare și va atinge periheliul - punctul cel mai apropiat - pe 8 aprilie, dupa ce pe 5 aprilie va fi la distanta cea mai mica de Pamant de 0,26 AU. Interesant e ca pe langa faptul ca va fi extrem de luminoasa si se va vedea cu occhiul liber inspre asfințit, dupa ce va trece de Soare are șanse foarte mari de a fi captată de gravitatia solara si să se ciocneacă cu acesta pe 12 aprilie, ridicand un imens jet de plasmă, care ar putea afecta si Terra.

Astronomii estimează că ar putea atinge magnitudinea intre 1,25 și 2,5, ceea ce ar face-o vizibilă cu ochiul liber. Magnitudinea aparentă este măsurată pe o scară logaritmică inversă, ceea ce înseamnă că un număr mai mic echivalează cu o luminozitate mai mare. Astrofizicienii, care studiază mișcarile fizice sun ca e foarte probabil ca in apropierea Soarelui cantitatea de apă care sa fie eliminata in coada cometei sa fie cat 3 sau 4 bazine olimpice de inot la fiecare oră, diametrul cometei fiind de aproximativ 3,5 km.