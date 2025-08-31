Pământul "vibrează" în mod ciudat la fiecare 26 de secunde și nimeni nu știe de ce. Comunitatea științifică nu are o explicație pentru curiosul fenomen

Un fenomen ciudat a fost descoperit în 1960 de geologul Jack Oliver: o serie de microseisme regulate care continuă să fascineze oamenii de știință până în prezent. Captate de stațiile seismice din întreaga lume, aceste pulsații misterioase par să își aibă originea în Golful Guineei.

Terra pulsează la fiecare 26 de secunde. Fenomenul a fost descoperit pentru prima dată de geologul Jack Oliver în 1960, când acesta lucra la Observatorul Geologic Lamont-Doherty al Universității Columbia din New York. La acea vreme, tehnologia disponibilă nu îi permitea să identifice cu precizie cauzele acestor vibrații. De atunci, misterul a rămas nerezolvat.

Bătăile de inimă ale planetei?

Pentru unii specialiști, aceste pulsații sunt comparabile cu bătăile de inimă ale Pământului. Ele sunt atât de subtile încât nu le percepem, dar nu constituie un pericol. Aceste mici vibrații sunt detectate de stațiile seismice de pe întreg globul, în special în Africa de Vest, America de Nord și Europa. De la descoperirea lor, cercetătorii au formulat numeroase teorii pentru a explica originea acestui fenomen enigmatic.

Posibile surse ale fenomenului

O mare parte din comunitatea științifică este de acord că sursa acestui fenomen se află în zona Golfului Guineei, mai exact în Golful Biafra. Unele teorii sugerează că vibrațiile ar putea fi generate sub oceane, acolo unde platoul continental - partea subacvatică ce se extinde dinspre continent - ar acționa ca un imens baraj natural. În acest context, atunci când valurile lovesc țărmul, ele ar putea crea o rezonanță care s-ar propaga sub forma unor unde seismice prin crusta terestră.

Alte ipoteze sugerează că un vulcan situat pe insula São Tomé ar putea fi sursa acestor vibrații. Un fenomen similar, un microseism vulcanic, a fost deja documentat în Japonia. Cu toate acestea, nicio teorie nu poate explica în totalitate regularitatea aproape mecanică a acestor vibrații. Misiunile de cercetare continuă să aibă loc, însă până în prezent nu s-a confirmat niciuna dintre aceste ipoteze.

Un „puls" geofizic valoros pentru știință

Dincolo de misterul originilor sale, acest „puls terestru" reprezintă o sursă valoroasă de informații pentru geofizică. El oferă cercetătorilor posibilitatea de a studia modul în care valurile oceanice generează semnale seismice și cum interacționează crusta terestră cu dinamica oceanică.

Microseismele sunt folosite pentru a rafina modelele seismice, ajutându-i pe cercetători să înțeleagă mai bine caracteristicile fundului marin, propagarea undelor și chiar compoziția straturilor adânci ale Pământului. Aceste studii vor continua, alimentând curiozitatea și cercetările a numeroși oameni de știință pentru încă zeci de ani.