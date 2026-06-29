Peștele-iepure devine o problemă europeană: UE deblochează fonduri pentru capturarea peștilor care au speriat turiștii din Mediterana
Postat la: 29.06.2026 |
Regiunile greceşti Creta şi Egeea de Sud pot depune, începând de luni, cereri de participare la primul program de prime europene pentru capturarea peştelui-balon argintiu, cunoscut şi ca peştele-iepure (Lagocephalus sceleratus), o specie invazivă ce ameninţă pescuitul şi ecosistemele marine.
Anunţul vine în contextul în care acest peşte, cu denumirea ştiinţifică Lagocephalus sceleratus, suscită un interes crescând din partea presei greceşti şi nu numai.
Guvernul grec va oferi 5,33 euro pe kilogram pentru capturile din acest peşte, graţie unui buget de 1,5 milioane de euro din fonduri europene, a precizat pentru site-ul in.gr secretarul general al Ministerului Agriculturii, Spýros Protopsáltis.
Cipru a instituit deja un sistem similar, cu o primă de 4,73 euro pe kilogram.
Prezenţi în Marea Roşie şi în oceanele Indian şi Pacific, peştii-iepure au pătruns în Marea Mediterană prin Canalul Suez, potrivit Universităţii franceze Côte d'Azur, care inventariază speciile neindigene din Marea Mediterană.
Înmulţirea lor în apele greceşti este un exemplu al modului în care încălzirea mărilor şi a oceanelor modifică ecosistemele şi perturbă economiile care depind de acestea.
Pe lângă dinţii lor redutabili, care provoacă pagube importante plaselor pescarilor, aceşti prădători reprezintă o ameninţare pentru sănătatea umană din cauza cărnii lor toxice. Aceasta conţine tetrodotoxină, o toxină extrem de periculoasă în caz de ingestie.
„Cu cât regiunile vor reacţiona mai rapid (înscriindu-se în program), cu atât mai repede va putea fi pusă în aplicare prima de captură", a asigurat Spýros Protopsáltis.
Regiunile vor trebui apoi să organizeze refrigerarea peştilor după capturare, precum şi incinerarea acestora în instalaţii specializate.
Această măsură se înscrie într-un plan de acţiune naţional elaborat în 2024 de Centrul Elen de Cercetare Marină (ELKETHE), care recomanda, printre altele, instituirea unei prime de captură, precum şi a unui sistem de monitorizare a speciei şi o despăgubire dată pescarilor pentru daunele cauzate plaselor lor.
Potrivit lui Protopsáltis, punerea în aplicare a celorlalte recomandări ale planului va necesita o cooperare cu Ministerul Mediului şi Energiei, competent în materie de specii exotice invazive.
O întâlnire între miniştrii implicaţi este programată pe 1 iulie pe această temă.
Crucea Roşie din Grecia a emis o avertizare de sănătate publică cu privire la acest peşte, descriind protocoalele de prim ajutor în caz de sângerări cauzate de eventuale muşcături şi avertizând asupra toxinei mortale prezente în carnea sa.
Însă autorităţile şi firmele de pe insula Creta au avertizat în privinţa oricărei reacţii exagerate. „Prezenţa acestor peşti în Marea Mediterană este cunoscută de ani de zile (...) şi nu reprezintă niciun pericol pentru înotători", se arată într-un comunicat publicat vineri de 16 asociaţii medicale şi turistice din Creta.
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