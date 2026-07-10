Trump anunță că a lăsat instrucțiuni în caz că va fi asasinat de Iran: "Sunt ținta numărul 1. Sper că o să-mi simțiți lipsa"

Președintele Donald Trump a declarat vineri, 10 iulie, că a „lăsat instrucțiuni" în cazul în care Iranul ar reuși să ducă la îndeplinire vreun complot de asasinare împotriva sa și a avertizat că vor exista consecințe extrem de dure.

„Sunt pe lista lor de foarte mult timp. Cu asta ne confruntăm", a spus el. ... Singurul lucru este că am lăsat instrucțiuni: dacă mi se întâmplă ceva, să îi bombardeze pur și simplu la un nivel pe care nu l-au mai văzut niciodată", a declarat Trump, potrivit nypost.com.

Întrebat despre relatările recente potrivit cărora Israelul ar fi semnalat în această săptămână informații privind un complot de asasinare a președintelui american, Trump a indicat că nu este vorba despre un plan nou al Iranului, dar a afirmat că Teheranul îl vrea mort de ani de zile.

„Nu, nu. Israelul nu a venit cu nimic. Nu, nu", a spus el. „Sunt ținta numărul 1 pe lista Iranului de foarte mult timp și asta este viața, știți."

„Sper că o să-mi simțiți lipsa", a adăugat el, părând resemnat în fața ideii că Teheranul nu va înceta niciodată să încerce să îl asasineze.

Iranul urmărește în mod deschis asasinarea președintelui încă din 2020, după ce Trump a ordonat atacul în urma căruia a fost ucis comandantul militar iranian Qasem Soleimani.

De asemenea, au existat mai multe comploturi de asasinare dejucate împotriva lui Trump după ce un glonț tras de un atacator i-a atins urechea în timpul unui miting electoral desfășurat la Butler, în statul Pennsylvania, pe 13 iulie 2024. În această săptămână, tensiunile dintre SUA și Iran s-au amplificat și mai mult în spațiul public. În timpul funeraliilor liderului suprem ucis, manifestanții iranieni au desfășurat bannere uriașe prin care cereau uciderea lui Trump.

„De ce să nu-l ucidem pe cel care mi-a ucis imamul și liderul?", a declarat unul dintre cei care au ținut discursuri la o ceremonie de comemorare în această săptămână, potrivit presei iraniene. „Uciderea lui Trump este datoria noastră. (...) De ce cel mai josnic om din lume este încă în viață?"

Între timp, Trump a anulat armistițiul dintre SUA și Iran și memorandumul de înțelegere aflat în fază incipientă, după ce Iranul a atacat trei nave în Strâmtoarea Hormuz luni și marți. Ca răspuns, președintele a eliminat derogarea americană de la sancțiunile privind petrolul iranian și a ordonat aproape 200 de lovituri asupra Iranului, marți și miercuri.

Frustrarea lui Trump față de Iran a fost evidentă la summitul NATO de la Ankara din această săptămână, unde i-a numit pe iranieni „răi" pentru atacurile lansate în strâmtoare, în ciuda armistițiului și a promisiunii suplimentare de reducere a tensiunilor, făcută în timp ce îl înmormântau pe liderul suprem Ali Khamenei.

În ciuda eforturilor sale de a ajunge la un acord cu Iranul, Trump a declarat deschis în Turcia că Teheranul continuă să încerce să îl ucidă.

„Au avut lideri, au dispărut. Apoi au avut alți lideri, au dispărut și ei. Acum au alți lideri - poate că vor dispărea și ei, cine știe?", a spus Trump la summit. „Și știți ceva? Poate voi dispărea și eu. Pentru că sunt ținta lor numărul 1 - se vorbește peste tot despre asta. Pentru că sunt niște ticăloși."

„Așa se comportă și așa au făcut timp de 47 de ani", a adăugat el.

Ulterior, în drumul de întoarcere din Ankara, miercuri, președintele a schimbat aeronava cu care călătorea, iar Casa Albă a recunoscut mai târziu că măsura a fost una de securitate, menită să îi protejeze viața, după ce Trump le spusese jurnaliștilor că Iranul încearcă să îl ucidă.