SpaceX a trimis pe orbită primul satelit nuclear comercial din lume. „Bateria" care poate funcționa acolo unde lumina Soarelui nu ajunge
Postat la: 09.07.2026 |
Falcon 9 a transportat pe orbită BOHR, un satelit experimental construit de City Labs și prezentat drept primul satelit nuclear comercial din lume. Misiunea testează în spațiu o sursă de energie bazată pe tritiu, concepută să furnizeze electricitate continuu în zone în care panourile solare devin inutile.
Satelitul BOHR - Betavoltaic Orbital High-Reliability - a fost lansat pe 7 iulie la bordul unei rachete Falcon 9, în cadrul misiunii Transporter-17 a SpaceX. Racheta a decolat de la Vandenberg Space Force Base, având la bord 81 de încărcături, care au început să fie plasate pe orbitele stabilite la aproximativ 50 de minute după lansare.
BOHR este o misiune demonstrativă. La bord se află NanoTritium, tehnologia betavoltaică dezvoltată de City Labs.
Sistemul folosește particulele beta eliberate prin dezintegrarea radioactivă a tritiului. Energia acestora este convertită direct în electricitate cu ajutorul unui semiconductor.
Principiul este diferit de cel al panourilor solare și nu presupune existența luminii. City Labs susține că sursele sale NanoTritium pot furniza energie continuă timp de 20 de ani sau mai mult pentru platforme microelectronice.
„Este un pas istoric pentru energia nucleară comercială în spațiu", a declarat Peter Cabauy, directorul general al City Labs.
Există însă o diferență importantă.
BOHR nu este alimentat integral de tritiu. Sistemele generale ale CubeSatului depind în continuare de energia solară. NanoTritium este testat pe orbită ca sursă dedicată de energie pentru sarcina utilă.
Miza experimentului este verificarea modului în care tehnologia funcționează în condițiile dure ale spațiului și demonstrarea posibilității de a alimenta continuu viitoare sisteme autonome fără dependență de Soare.
Una dintre cele mai importante posibile utilizări ale tehnologiei se află la polii Moon.
În regiunile permanent umbrite ale Lunii există zone în care lumina Soarelui nu ajunge pentru perioade extrem de lungi. Tocmai aceste regiuni sunt de interes pentru viitoarele misiuni lunare, inclusiv programul Artemis program al NASA.
Polul sud lunar a devenit o țintă strategică inclusiv datorită rezervelor de gheață de apă, considerate o posibilă resursă pentru o prezență umană de lungă durată.
În astfel de regiuni, alimentarea exclusivă cu energie solară este dificilă. Sursele nucleare compacte ar putea menține în funcțiune senzori, echipamente de comunicații sau alte sisteme autonome.
Energia nucleară nu este o premieră absolută în explorarea spațiului.
Sonde precum Voyager 1 și Voyager 2 folosesc generatoare termoelectrice cu radioizotopi, care transformă căldura produsă de dezintegrarea plutoniului în electricitate.
NanoTritium funcționează diferit. Sistemul captează particulele beta rezultate din dezintegrarea tritiului și le transformă direct în energie electrică.
City Labs afirmă că nivelul redus de radiații al sistemelor bazate pe tritiu permite proiectarea lor pentru manipulare, transport și integrare în mediul lansărilor comerciale standard.
BOHR marchează și o premieră de reglementare.
Potrivit City Labs, este prima misiune nucleară comercială care a parcurs mecanismul de aprobare pentru lansări nucleare stabilit de Federal Aviation Administration în cadrul procedurilor asociate National Security Presidential Memorandum-20.
Analiza de siguranță pentru lansare a fost realizată de City Labs și verificată independent cu sprijinul Sandia National Laboratories.
Dezvoltarea BOHR și a tehnologiei cu tritiu a beneficiat și de finanțare în cadrul unui contract al United States Department of Defense.
De la un CubeSat la viitoare misiuni în spațiul profund
Actuala sursă NanoTritium nu poate alimenta o bază lunară. Puterea produsă este mult prea mică pentru o asemenea infrastructură.
City Labs vede însă BOHR drept o misiune-pionier pentru dezvoltarea unor sisteme nucleare comerciale mai mari.
Compania urmărește utilizarea tehnologiei în sisteme autonome, misiuni de apărare și viitoare vehicule spațiale capabile să opereze perioade lungi în regiuni unde energia solară nu este disponibilă.
„BOHR demonstrează că sistemele nucleare sigure, compacte și aprobate din punct de vedere al reglementării sunt pregătite pentru utilizarea comercială de rutină", susține Peter Cabauy.
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