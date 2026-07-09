Fizicienii au descoperit un câmp universal cuantic la care toți oamenii sunt conectați ca în teoria Arhivei Akasice

Ideea unui câmp universal din care toate lucrurile apar a apărut atât în filosofia antică, cât și în fizica modernă, deși fiecare o abordează printr-o limbaj diferit.

Misticii au vorbit despre Câmpul Akashic, Tao sau terenul primordial al ființei. Fizicienii descriu vidul cuantic ca fiind cel mai scăzut nivel de energie al spațiului, o arenă dinamică plină de câmpuri cuantice fluctuante, mai degrabă decât un nimic gol. Deși aceste concepte nu sunt echivalente în știință, ele împărtășesc o intuiție că aparenta soliditate a realității emerge dintr-o fundație mai profundă, nevăzută.

Experimentele, cum ar fi efectul Casimir, demonstrează că ceea ce percepem ca spațiu gol posedă proprietăți fizice măsurabile. Întrețeserea cuantică dezvăluie corelații între particule care contestă noțiunile noastre clasice de separare, în timp ce teoria modernă a câmpurilor descrie fiecare particulă ca o excitație a unui câmp subiacente. Din ce în ce mai mult, fizica conturează o imagine a universului nu ca o colecție de obiecte izolate, ci ca un tapiserie continuă de câmpuri interacționante, ale căror tipare dau naștere materiei, energiei și forțelor naturii.

Viața însăși pare să participe la această orchestrare. Fiecare bătaie a inimii generează unde electromagnetice măsurabile. Fiecare neuron comunică prin impulsuri electrice. Fiecare celulă menține potențiale electrice fin reglate pe membrana sa. Mai degrabă decât să existe separat de univers, corpurile noastre schimbă continuu energie și informații cu mediul înconjurător prin lumină, magnetism, chimie și nenumărate interacțiuni subtile. Nu suntem spectatori care stau în afara naturii. Suntem expresii dinamicii sale continue.

Dacă însăși conștiința provine din aceste câmpuri subiacente rămâne una dintre cele mai mari întrebări fără răspuns în știință. Unii cercetători explorează posibilitatea ca conștiința să fie o proprietate emergentă a sistemelor biologice complexe, în timp ce alții au propus că aceasta ar putea fi mai profund înrădăcinată în structura realității. În prezent, nu există un consens științific, dar întrebarea continuă să inspire atât investigații riguroase, cât și reflecții filosofice.

Poate cea mai mare lecție oferită de conceptul de „Câmp" este una de perspectivă. Sub diversitatea formelor se află o interconectare profundă. Galaxiile, pădurile, oceanele, atomii și mințile umane nu sunt povești separate desfășurându-se în izolare, ci capitole în cadrul aceluiași cosmos în desfășurare. Pe măsură ce înțelegerea noastră se adâncește, natura nu se dezvăluie ca o mașină asamblată din părți deconectate, ci ca un continuum viu de relații, tipare și rezonanță.

În India antică, un câmp (Kshetram - क्षेत्रम्) este definit ca un spațiu în care totul există și se mișcă (निवास गतौ) sau în care, odată intrat, experimentăm o forță. Starea de energie cea mai joasă a spațiului, o arenă dinamică plină de câmpuri cuantice fluctuante, mai degrabă decât un gol absolut # este o definiție lipsită de sens, deoarece pot exista stări de energie mai înalte într-un câmp și acesta poate fi static - nu un gol absolut - de asemenea. Efectul Casimir demonstrează că ceea ce percepem ca spațiu gol posedă proprietăți fizice măsurabile. Aceste proprietăți nu sunt limitate la starea de energie cea mai joasă.

Întrelucrarea cuantică (छन्द) nu contestă noțiunile noastre clasice de separare. Se naște din simetrie în timpul creației. Mâinile, picioarele, ochii și urechile noastre sunt de asemenea împletite, ca cele două capete ale unei sfori de cauciuc. Dacă în timpul unei excursii ai uitat să iei pantoful stâng, pantoful drept va fi mereu cu tine, indiferent dacă cineva îl observă sau nu. Pantofii nu vor ajunge într-o superpoziție de stări în care să fie amândoi în ambele locuri în același timp și să ajungă la o stare fixă prin consultare mutuală, odată ce cineva îi observă. Dacă ai lăsat afară pantoful stâng, el nu va deveni niciodată pantoful drept după ce „comunică" cu celălalt pantof. Nu există dovezi că particulele cuantice se comportă altfel.

Întrelucrarea nu durează infinit - nu există o astfel de dovadă, deși poate fi utilă chiar și de la distanță (आरादुपकारक). Dar se poate rupe ca o sfoară de cauciuc sau dacă o mână este tăiată sau o încălțăminte sau un șoc este pierdut. Atunci poate deveni inutil (सन्निपत्युपकारक). Nu există nicio dovadă că ele intră în superpoziție în ambele stări în ambele locuri (pisica nu poate fi simultan vie și moartă până când cineva o observă) și dobândesc o stare fixă după ce cineva le observă după ce „comunică" între ele. Este totul ficțiune.

Descrierea teoriei câmpului modern, conform căreia fiecare particulă este o excitație a unui câmp subiacente, este o speculație fără fundament. Nu explică nici ce este cu adevărat un câmp, nici de unde a venit acesta în primul rând. Universul este o colecție de obiecte izolate, dar o tapiserie continuă de câmpuri interacționante este speculație. Poate un câmp să se miște? NICIODATĂ. Nu există o astfel de dovadă. Obiectele sau energia din câmp se mișcă datorită conținutului său energetic. Energia este mereu mobilă, cu excepția cazului în care este restricționată. De fapt, câmpul împreună cu energia sunt singurele fundamentale. Câmpul aparent mobil, cum ar fi câmpul electromagnetic, care este de fapt energie mișcându-se într-o parte a spațiului infinit (अन्तरिक्ष - अन्तरा क्षान्तं भवति), este la fel de inert ca spațiul însuși.

Viața însăși este definită ca posesia energiei interactive cu mediul său (प्राणधारणं जीवनम्) sau posesia organelor de simț care primesc impulsuri externe datorită energiei interactive (सेन्द्रियं चेतनद्रव्यं निरिन्द्रियमचेतनम्). Corpul este tratat ca un câmp (इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते). Prin urmare, energia se energizează în această orchestrare. Fiecare bătaie a inimii, fiecare comunicare neurală, fiecare reglare celulară depinde de interacțiunea energetică în câmp. Conștiința omniprezentă apare din aceste câmpuri subiacente la fel cum spațiul din interiorul unui vas într-o cameră apare ca fiind distinct de spațiul din exterior, datorită prezenței sau absenței vasului - nu a spațiului.

Câmpul primordial și energia sa au creat universul datorită inerției. Când energia s-a mișcat prima dată în câmp, aceea a fost prima eveniment. Intervalele dintre momentele succesive au devenit timp. A creat structuri diferite. Intervalele dintre diferitele structuri au creat spațiu (अक्षरात् सञ्जायते कालः कालाद् व्यापक उच्यते । व्यापको हि भगवान् रुद्रो). Această energie este energia electromagnetică.

Nu pot exista multiple câmpuri așa cum postulază QFT. Dacă în stadion se joacă 17 sau 24 de meciuri, acesta nu devine 17 sau 24 de stadioane. În mod similar, dacă experimentăm forțe diferite într-un singur câmp, acestea sunt diferite stări ale aceleași energii care se comportă diferit, la fel ca reguli diferite pentru jocuri diferite. Există un singur câmp extern pentru toți, care variază în timp și spațiu, astfel încât mai multe persoane să experimenteze același lucru în mod egal. Simultan, există câmpuri interioare infinite care constituie o lume picturală a informației și care este dincolo de timp și spațiu, deși se actualizează constant. Este individual pentru toți.

În filosofia hindusă, Akasha este al cincilea element (eter sau spațiu) și este considerat cea mai subtilă substanță omniprezentă, care servește drept substrat pentru sunet și fundamentul manifestării fizice. Este distinct de celelalte patru elemente tangibile (pământ, apă, foc, aer) și reprezintă dimensiunea nelimitată și eternă în care toate lucrurile se manifestă și se dizolvă.

Înregistrările Akashice (sau Câmpul Akashic) sunt considerate a fi un arhiv cosmic al fiecărei gânduri, emoții și acțiuni care au avut vreodată loc, stocate în acest mediu etereal. Deși termenul specific „Arhive Akashice" este mai proeminent în Teozofie și spiritualitatea New Age, conceptul se aliniază cu învățăturile hinduse despre memoria cosmică și interconectivitatea tuturor ființelor găsite în texte precum Vedele și Upanishadele.

Accesarea acestui câmp este considerată a oferi perspective asupra ciclurilor karmice, experiențelor din viețile anterioare și creșterii spirituale. Este accesat prin meditație profundă, stări înalte de conștiință sau de către ființe iluminate, servind ca o sursă de înțelepciune universală și îndrumare pentru călătoria sufletului. Ceea ce gândim, spunem și facem răsună în eternitate.