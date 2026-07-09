Un român de 27 de ani a murit într-un bar din Irlanda, după ce mai mulți clienți l-au imobilizat. Imaginile-cheie, în mâinile poliției

Un român de 27 de ani a murit într-un bar din comitatul Cork, după ce mai multe persoane au încercat să îl imobilizeze în timpul unui incident petrecut sâmbătă seara. Poliția irlandeză analizează imaginile surprinse chiar în interiorul localului și încearcă să stabilească exact succesiunea evenimentelor care au precedat moartea tânărului.

Românul a fost identificat la nivel local drept Andrei Conteanu. Potrivit The Irish Times, acesta avea 27 de ani, venise în Irlanda în urmă cu aproximativ doi ani și lucrase în construcții în zona Limerick. Cu doar patru săptămâni înainte de tragedie se mutase în Riverstick, localitatea în care avea să își piardă viața.

Românul intrase în bar pentru a căuta un localnic. Ce s-ar fi întâmplat înainte de tragedie

Incidentul s-a produs sâmbătă, 4 iulie, după ora 21:00, în Allen's Bar din Riverstick, o localitate aflată la aproximativ 17 kilometri de Cork City și la 10 kilometri de Kinsale.

Potrivit informațiilor publicate de presa irlandeză, Andrei Conteanu ar fi intrat inițial în bar pentru a căuta un localnic, în legătură cu un incident în care o mașină fusese avariată. Tânărul a plecat din local, însă s-a întors ulterior.

Surse citate de presa irlandeză susțin că românul era agitat, iar situația din interiorul barului a degenerat. The Irish Times relatează că anchetatorii verifică inclusiv informația potrivit căreia tânărul ar fi atacat un angajat aflat în timpul liber înainte ca mai mulți clienți să intervină.

Mai mulți clienți l-au imobilizat. Andrei Conteanu a devenit inconștient

Mai multe persoane aflate în local au încercat să îl imobilizeze. În timpul intervenției, românului i s-ar fi făcut rău, acesta s-a prăbușit pe podeaua barului și a devenit inconștient.

Echipajele de urgență au fost chemate la fața locului. Paramedicii și polițiștii au efectuat manevre de resuscitare, însă tânărul nu și-a mai revenit. Un medic local a declarat decesul în interiorul barului.

În local s-ar fi aflat între 20 și 30 de clienți în momentul incidentului, un detaliu important pentru anchetatori, care au început deja audierea persoanelor prezente.

Camerele din bar au surprins incidentul. Dosarul va ajunge la procuror

Unul dintre elementele-cheie ale anchetei îl reprezintă imaginile surprinse de camerele de supraveghere din interiorul Allen's Bar.

Polițiștii irlandezi speră ca înregistrările să arate exact succesiunea evenimentelor dinaintea momentului în care Andrei Conteanu a fost imobilizat și și-a pierdut cunoștința.

Autopsia a fost efectuată la Cork University Hospital de medicul legist de stat SallyAnne Collis. Rezultatele examinării medico-legale sunt considerate esențiale pentru direcția anchetei, iar poliția nu a făcut publice concluziile din motive operaționale. Potrivit informațiilor obținute de presa irlandeză, mai mulți factori ar putea fi implicați în decesul românului.

Rezultatele autopsiei și celelalte probe strânse de anchetatori urmează să fie incluse într-un dosar transmis Director of Public Prosecutions, instituția care va analiza dacă există elemente pentru declanșarea unor proceduri penale.

Rezultatele analizelor toxicologice ar putea veni abia peste două luni

Probele de sânge recoltate în timpul autopsiei au fost trimise pentru analize toxicologice. Rezultatele ar putea întârzia până la două luni, din cauza numărului mare de probe aflate în lucru la laboratorul Forensic Science Ireland din Dublin.

Anchetatorii verifică și dacă tânărul suferea de afecțiuni medicale care ar fi putut contribui la deces. Până la finalizarea expertizelor, cauza exactă a morții nu a fost stabilită public.

Polițiștii refac ultimele ore din viața românului

Andrei Conteanu locuia într-o casă închiriată din Riverstick împreună cu mai mulți bărbați originari din Europa de Est. Polițiștii au discutat cu aceștia pentru a reconstitui traseul și activitățile românului înainte ca acesta să ajungă la bar.

Familia sa din România a fost informată despre deces. Poliția irlandeză a desemnat un ofițer de legătură care ține contactul cu fratele tânărului, iar rudele discută cu biroul medicului legist din comitatul Cork în legătură cu eliberarea trupului.

Apel urgent pentru martori și imagini filmate în Riverstick

Garda Síochána a lansat oficial un apel către persoanele care au informații despre incident.

Poliția cere inclusiv imagini surprinse de camere de bord de la șoferii care au circulat prin Riverstick sâmbătă, 4 iulie, între orele 20:00 și 21:30. Ancheta este coordonată din Bandon, iar cercetările continuă.