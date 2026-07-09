Ministrul Radu Miruță ar putea să fie infectat cu o bacterie: „Să meargă de urgență și dumnealui la spital"

Președintele Unitatea - Sindicatul Liber Metrou a transmis că o angajată a Metrorex a fost infectată cu o bacterie din apă și a fost dusă la spital, unde este acum intubată. Momentul a apărut după indundațiile de zilele trecute, iar la intervenția de la metrou a participat și ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, astfel că și el ar putea să fie bolnav, fără să știe.

"Toți cei care ați fost acolo și prezentați simptome de probleme de respirație, să mergeți la Spitalul Matei Balș pentru niște verificări. Din păcate, o colegă de-a noastră este în acest moment intubată și s-a găsit o anumită bacterie care trebuie neapărat tratată", a spus Artimon într-un mesaj video transmis angajaților, conform Club Feroviar.

El i-a îndemnat pe cei care au participat la evacuarea apei de la Piața Victoriei 2 și au probleme de respirație sau de echilibru, să se ducât urgent la Spitalul Matei Barș pentru a se testa:

"Nu vreau să speriem pe nimeni, nu se transmite de la om la om, dar e posibil ca cei care au ajuns în contact cu apa din canalizare să fi luat această bacterie. Domnul ministru (Radu Miruță - n.red.), pentru că și dumnealui a fost la Victoriei 2 și am văzut cu toții că a luat contact cu apa, dacă are, Doamne, ferește simptome, să meargă de urgență și dumnealui la spital la Matei Balș".