Oamenii de știință au creat un tratament nou contra cancerului: E bazat pe bacterii care se află în tumoră

Oamenii de știință testează noi metode de tratare a cancerului. Anumite bacterii din compoziția tumorilor pot fi chiar cheia dizvolvării acestora. Cercetătorii de la Universitatea din Chicago (UIC), Statele Unite, au creat un tratament experimental împotriva cancerului bazat pe bacterii care trăiesc în mod natural în interiorul tumorilor.

În studiile preclinice asupra cancerului de prostată, terapia a dat rezultate remarcabile atunci când a fost combinată cu radioterapia. Această abordare a oprit creşterea tumorii prin ţintirea sursei de energie a celulelor canceroase.

Tratamentul este construit pe baza unui mic fragment dintr-o proteină bacteriană numită aurB. Conform rezultatelor publicate în jurnalul ştiinţific Signal Transduction and Targeted Therapy, aurB a perturbat producţia de energie din mitocondriile celulelor tumorale, privând tumorile de combustibilul de care au nevoie pentru a se dezvolta.

"Mitocondriile sunt foarte importante pentru supravieţuirea unei celule; ele sunt fabricile de energie", a declarat Tohru Yamada, autorul principal al studiului, profesor asociat la departamentele de chirurgie şi inginerie biomedicală ale UIC şi membru al Centrului Oncologic al universităţii.

"Multe celule canceroase prezintă modificări ale numărului şi activităţii mitocondriilor, deoarece o celulă canceroasă trebuie să crească agresiv şi rapid. Prin urmare, mitocondriile ar fi o ţintă ideală pentru terapia împotriva cancerului", a precizat specialistul.

Cercetătorii cunosc de ani buni faptul că tumorile adăpostesc colonii de bacterii care trăiesc în ceea ce este cunoscut drept micromediul tumoral. Mai recent, oamenii de ştiinţă au început să caute să afle dacă aceste bacterii ar putea furniza compuşi care să poată fi transformaţi în tratamente împotriva cancerului.

Cercetările anterioare efectuate de laboratorul condus de Yamada au identificat o proteină bacteriană cunoscută sub numele de cupredoxină, care ar putea inhiba dezvoltarea tumorii. Aceste cupredoxine sunt proteine care conţin cupru şi care ajută la transferul de electroni între alte proteine.

Pe baza acestei descoperiri, echipa a dezvoltat un medicament peptidic, pe care l-a testat pe scară largă, inclusiv în cadrul unor studii clinice pe care au implicat adulţi şi în studii asupra cancerului cerebral la copii.

Cu toate acestea, eficacitatea acelui peptid depinde de o genă numită p53. Pentru că p53 suferă frecvent mutaţii la pacienţii cu cancer, iar aceste mutaţii variază de la o persoană la alta, tratamentul poate să funcţioneze bine în cazul unora dintre pacienţi, dar nu şi al altora.

"Ne-am dorit să avem un agent anticancerigen care să nu depindă de funcţia p53", a spus Yamada.

Pentru a găsi o abordare alternativă, oamenii de ştiinţă au căutat o proteină bacteriană care să acţioneze prin prin intermediul mitocondriilor, şi nu prin calea p53. Căutarea lor i-a condus spre o altă proteină cupredoxină.

În cadrul noului studiu, echipa a analizat probe tumorale prelevate de la paciente cu cancer de sân şi a utilizat secvenţierea ADN pentru identificarea bacteriilor prezente în interiorul tumorilor. O specie bacteriană a atras în mod special atenţia cercetătorilor deoarece conţinea o proteină cupredoxină cunoscută sub numele de auracianină, cu o funcţie similară cu cea a proteinei studiate anterior.

Cercetătorii au creat apoi un peptid bazat pe auracianină, pe care l-au denumit aurB. Experimentele de laborator au arătat că aurB pătrunde în mitocondriile celulelor tumorale şi se leagă de ATP-sintază, o proteină care joacă un rol esenţial în generarea de ATP, principala sursă de energie utilizată de celule.

Cercetătorii au testat aurB în linii celulare fără activitate funcţională p53 şi în modele pe şoareci de cancer de prostată rezistent la terapia hormonală.

Asocierea dintre aurB şi radioterapie a redus semnificativ dezvoltarea tumorilor, fără semne semnificative de toxicitate.

"Combinaţia a sporit în mod semnificativ activitatea peptidului, iar tumoarea s-a micşorat considerabil", a declarat Yamada. "Această abordare este promiţătoare. Folosind un model metastatic bine stabilit în zona osului tibial, am demonstrat, în fază preclinică, o inhibare semnificativă a dezvoltării tumorale", a precizat el.

UIC a obţinut un brevet pentru aurB şi explorează oportunităţi de a duce mai departe această terapie, către studii clinice pe oameni.

În opinia lui Yamada, auracianina ar putea reprezenta doar începutul unei oportunităţi mult mai ample. Nenumărate proteine bacteriene rămân neexplorate, iar multe dintre ele ar putea servi drept bază pentru viitoare terapii împotriva cancerului. "Există multe alte proteine bacteriene care ar putea constitui o sursă de medicamente anticancer", a afirmat Yamada. "Pur şi simplu nu le-am testat încă", a spus el.