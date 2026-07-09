Rusia a început să folosească cele mai noi avioane de vânătoare Su-57 într-un nou rol, cel de interceptare a dronelor ucrainene cu rază lungă de acțiune, echipându-le cu rachete aer-aer și sisteme electro-optice dedicate.

Imagini recente și informații apărute după un atac asupra rafinăriei din Omsk confirmă schimbarea de tactică, pe fondul intensificării loviturilor ucrainene asupra unor ținte aflate la mare distanță de front, arată Defence Express.

Conform sursei citate, în noaptea de 25 aprilie, Forțele Sistemelor fără Pilot ale Ucrainei au lovit două aeronave Su-57 pe aerodromul Shagol, la 1.700 de kilometri de granița cu Ucraina, marcând al doilea atac cunoscut asupra acestui tip de aeronave de la începutul războiului de amploare.

În același timp, acum doar câteva zile, a apărut online o fotografie cu un avion de vânătoare rusesc Su-57 într-o „configurație anti-dronă". Aeronava era echipată cu patru rachete aer-aer cu rază scurtă de acțiune R-73 sau R-74, montate pe puncte de ancorare externe, precum și cu o nadă cu scop neidentificat sub motorul stâng.

Combinația dintre rachetele aer-aer R-73 sau R-74 și nacela ar putea indica în sine posibilitatea utilizării avioanelor rusești Su-57 împotriva operațiunilor ucrainene de atac la mare adâncime. De asemenea, merită luate în considerare argumentele prezentate în articolul din The War Zone.

În primul rând, este demn de remarcat faptul că rachetele aer-aer au fost montate pe puncte de ancorare externe, mai degrabă decât în ​​compartimentul intern pentru arme. Acestea erau probabil rachete R-73, care, din cauza dimensiunilor lor, nu sunt compatibile cu stațiile interne de armament ale Su-57. În schimb, R-74 este proiectat pentru a fi transportat în compartimentul intern pentru arme.

Trebuie menționat că Su-57 poate transporta rachetele aer-aer cu rază medie de acțiune R-77 și cu rază lungă de acțiune R-37M. Acest lucru sugerează în plus că configurația, cu rachete aer-aer cu rază scurtă de acțiune montate pe puncte de ancorare externe, a fost destinată să contracareze dronele inamice - cu alte cuvinte, să se apere împotriva operațiunilor de atac în adâncime ale Forțelor Armate Ucrainene.

Potrivit TWZ, o nadă ce conținea suita electro-optică 101KS-N ar fi putut fi montată sub motorul stâng al avionului Su-57. Acest echipament ar putea fi folosit teoretic pentru a contracara nu doar țintele terestre, ci și obiectele aeriene mici, cum ar fi dronele.

Numărul estimat de avioane Su-57 în serviciu în Forțele Aerospațiale Ruse este de aproximativ 20 de unități. Rușii preferă să nu le folosească pentru misiuni cu risc ridicat, limitându-le la lansarea de rachete aer-aer sau rachete de croazieră Kh-59/69 la o distanță considerabilă de liniile frontului.