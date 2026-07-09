Pistoale personalizate și muniție, cadoul lui Erdogan pentru liderii europeni la summitul NATO

Președintele turc Recep Tayyip Erdogan le-a oferit liderilor europeni participanți la summitul NATO din Ankara câte un revolver gravat, însoțit de muniție reală. Unii dintre ei au anunțat că vor lua cadoul acasă abia după dezactivarea armelor.

Revolverele, împreună cu gloanțele și trusa de curățare, le-au fost înmânate miercuri președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintelui Consiliului European, António Costa, de către gazda evenimentului, președintele turc Recep Tayyip Erdoğan, au confirmat pentru POLITICO doi oficiali ai UE.

Un oficial al Consiliului European a adăugat că echipa de securitate a lui Costa a preluat arma pentru verificări. „Vom urma procedurile belgiene pentru a o aduce în Belgia și apoi o vom depozita în conformitate cu cerințele de securitate impuse de Secretariatul General al Consiliului", a declarat acesta.

Echipa Ursulei von der Leyen nu a răspuns imediat la o solicitare de confirmare cu privire la ce va face cu arma sa. Cu toate acestea, pistoalele ceremoniale de înaltă calitate vor încălca probabil limitele stricte privind valoarea cadourilor și este puțin probabil ca destinatarii să le păstreze personal, a afirmat unul dintre oficiali.

Alți lideri europeni, printre care prim-ministrul britanic în exercițiu Keir Starmer și prim-ministrul olandez Rob Jetten, au declarat public că își vor lăsa pistoalele în Turcia pentru a fi dezactivate înainte de a le fi aduse acasă.