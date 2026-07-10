Răsturnare de situație în cazul miliardarului atacat în Monaco: agentul ucrainean, care a ucis-o pe suspecta atentatului în pădure, își schimbă declarația

Agentul ucrainean acuzat de uciderea suspectei în cazul atentatului din Monaco își schimbă declarația Un agent al serviciilor secrete ucrainene, care a mărturisit că a ucis-o pe femeia suspectată că a încercat să-l asasineze pe un multimilionar și pe familia acestuia în Monaco săptămâna trecută, susține acum că nu a apăsat pe trăgaci, scrie BBC.

Joi, la tribunalul din Kiev, în cadrul unei audieri privind arestarea preventivă, Vladyslav Reut - care, cu câteva zile în urmă, i-a condus pe anchetatori la mormântul Anastasiei Berezovska din pădure - a declarat că „neagă categoric" comiterea crimei și a dat vina pe presupusul său complice.

Acest caz obscur atrage atenția deoarece Reut este un ofițer activ și decorat al agenției de informații militare a Ucrainei, GUR, iar coacuzatul său, Vitalii Zhykovych, a lucrat până de curând pentru serviciul de securitate SBU.

Joi seara, președintele Volodimir Zelenski a declarat că va avea „rapoarte suplimentare relevante" de comunicat în zilele următoare.

Totuși, motivul exploziei din Monaco care l-a vizat pe Vadym Yermolayev rămâne neclar.

Omul de afaceri, care și-a făcut averea din coniac și imobiliare, renunțase la cetățenia ucraineană cu câțiva ani în urmă. De atunci, a fost sancționat de Kiev pentru că a continuat să desfășoare afaceri în Crimeea după ce aceasta a fost anexată de Rusia.

Acum, chiar asasina sa a fost ucisă la rândul ei.

Cele două suspecte au fost aduse în fața instanței pentru audieri separate, cu mâinile încătușate, înconjurate de agenți de securitate înarmați până în dinți și purtând cagule.

Amândouă și-au ținut cagulele ridicate pe tot parcursul procedurilor, iar fețele le-au fost acoperite de măști atât de mari încât doar ochii le mai erau vizibili. Au stat cocoșate în interiorul cuștii de sticlă din sala de judecată pe durata majorității audierilor, cu spatele la rândul de camere de televiziune.

În instanță, procurorul a precizat că Anastasiia Berezovska sosise în Ucraina la două zile după explozia din Monaco și înainte de a fi identificată ca principală suspectă în acest caz.

Ea a trecut granița cu autobuzul din Polonia.

Odată ce au fost informați cu privire la acuzațiile aduse împotriva ei, anchetatorii par să se fi concentrat rapid asupra lui Zhykovych, în vârstă de 50 de ani, și a lui Reut, în vârstă de 34 de ani, folosind înregistrările telefonice ale lui Berezovska.

Apoi au identificat transferuri de numerar și criptomonede pe care cei doi le-au efectuat către conturile ei.

Se pare că Reut a mărturisit imediat că a împușcat-o pe Berezovska.

Apoi i-a condus pe anchetatori la locul unde îi îngropase cadavrul în pădurea de la vest de Kiev, într-un mormânt acoperit cu crengi.

Însă, în fața instanței, doar câteva zile mai târziu, agentul GUR a anunțat că dorește să „spună adevărul". Apoi a aruncat vina în întregime asupra lui Zhykovych.

„M-am luptat cu combatanți inamici în timp ce îmi apăram țara", a subliniat el. „Nu aș ucide niciodată intenționat o femeie civilă nevinovată."

În versiunea sa revizuită, el a susținut că cei doi bărbați au mers cu BMW-ul său să o ia pe Berezovska de pe autostrada spre Kiev, deoarece ea „trebuia ascunsă" în legătură cu „o chestiune penală".

El nu precizează despre ce era vorba.

Pe drum, Reut spune că Zhykovych a scos din rucsac un pistol Makarov modificat și l-a încărcat. Când a protestat, spune el, Zhykovych a susținut că era doar o măsură de precauție „în cazul în care ea intră în panică".

După ce au luat-o pe Berezovska, spune el, i s-a indicat să conducă spre satul Yuriv, unde toți trei au coborât pe un drum forestier.

Acolo, Reut spune că Zhykovych i-a ordonat să tragă, spunând: „Ori ea, ori noi."

Conform relatării lui Reut, Zhykovych a ucis-o apoi el însuși pe Berezovska, cu patru focuri, înainte ca cei doi să sape o groapă și să-i ascundă cadavrul.

El spune că Zhykovych a aruncat apoi arma într-un lac din apropiere, împreună cu lucrurile ei.

Dar dacă Reut nu a împușcat-o, de ce ar mărturisi?

Acum spune că a fost amenințat de Zhykovych. „Mi-a spus: «Dacă mi se întâmplă ceva, rudele tale sunt în pericol»", susține el.

Apărarea contraatacă: este implicată o „urmă rusă" în asasinat?

Avocatul lui Zhykovych a respins această nouă versiune a faptelor.

Cu capul ras și jucându-se neîncetat cu mărgelele de lemn ale rozariului, Anatoliy Ivanov și-a descris clientul ca fiind un fost ofițer de rang inferior al SBU și a respins ideea că un simplu civil ar fi putut ordona unui membru activ al GUR să facă ceva, cu atât mai puțin să comită o crimă.

El l-a numit pe Zhykovych un „patriot" care a luptat în estul Ucrainei în 2014, la fel ca el însuși, și care apoi a „apărat activ" regiunea Kievului după 2022, când Rusia a lansat invazia pe scară largă.

„Nu vrea să fie închis. Înțeleg", a comentat Ivanov cu privind declarația lui Reut.

Dar a insistat că propriun său client „nu a ucis".

Procurorul susține că cei doi bărbați au acționat „împreună și în mod coordonat", iar amândoi au fost acuzați de omor cu premeditare.

Deocamdată, există mult mai multe întrebări decât răspunsuri în acest caz, care este unul incomod pentru autoritățile de la Kiev.

În instanță, avocatul lui Zhykovych a sugerat că ar putea exista o „urmă rusă", întrucât agenți ai serviciilor secrete ucrainene au fost recrutați de Moscova în trecut.

„Din păcate, am avut o mulțime de astfel de trădători", a spus el.

Însă nu are dovezi în acest sens, iar alte teorii, de la corupție până la crima organizată, au fost, de asemenea, avansate.

„Toate ipotezele sunt luate în considerare", a declarat procurorul Dmytro Tkachuk pentru BBC.

El a adăugat că unul dintre sus suspects a „dezvăluit" unele informații despre un posibil motiv, dar a precizat că publicarea acestora în acest moment ar împiedica ancheta.

„Verificăm informațiile", a spus el.

Amândurora li s-a refuzat eliberarea pe cauțiune de către judecător și au fost plasați în arest preventiv pe durata anchetei.