O firmă a ascuns 26 de milioane de lei în spatele unui abonament de streaming
Postat la: 09.07.2026 |
Antifrauda ANAF a descoperit un mecanism de evaziune fiscală construit nu în jurul unei afaceri subterane, ci în jurul unui produs perfect vizibil publicului larg: transmisiuni online de arte marțiale mixte (MMA). Prejudiciul calculat de inspectori se ridică la 26,36 milioane de lei, iar dosarul a fost trimis mai departe organelor de urmărire penală.
Potrivit comunicatului Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF), firma viza un public numeros și fidel: peste 30.000 de abonați plătitori, în medie, în fiecare lună. Produsul era simplu de vândut - abonamente lunare, ID-uri de participare și coduri de acces pentru vizionarea luptelor pe platforme de streaming specializate. Problema nu era produsul, ci ce se întâmpla cu banii după ce intrau în conturile firmei: veniturile încasate de la abonați nu erau nicăieri înregistrate.
Este un tipar tot mai frecvent în frauda fiscală recentă - activități digitale, cu flux de bani predominant online, unde declararea veniturilor rămâne, teoretic, la latitudinea contribuabilului până la un control. Diferența e că aici volumul de audiență era suficient de mare cât să genereze un prejudiciu de zeci de milioane de lei. Ancheta ANAF a scos la iveală și un al doilea etaj al schemei, mai puțin vizibil decât primul. Un grup de trei firme, controlate de aceiași asociați, obținea venituri nedeclarate din activități conexe - organizare de evenimente și jocuri de noroc.
Mecanismul: audiența atrasă de transmisiunile MMA era direcționată către platforme de pariuri și cazinouri online, iar veniturile rezultate din această conversie de trafic nu erau, la rândul lor, fiscalizate corect. Practic, produsul sportiv funcționa ca un „vehicul" de trafic pentru un ecosistem mai larg de monetizare - un model care amintește de structurile folosite în marketingul afiliat, dar aplicat aici, potrivit ANAF, cu ocolirea deliberată a obligațiilor fiscale.
ANAF anunță că va sesiza instituțiile cu atribuții de urmărire penală și că verificările privind veniturile din difuzarea online de conținut multimedia vor continua. Instituția justifică extinderea controalelor prin nevoia de a proteja concurența loială - argumentul fiind că firmele care nu își declară veniturile din streaming câștigă un avantaj de cost nejustificat față de operatorii corecți din piață.
Cazul e un semnal pentru un segment în creștere al economiei digitale românești - creatorii și platformele de conținut sportiv sau de divertisment cu monetizare prin abonament - unde granița dintre model de afaceri legitim și schemă de evitare fiscală poate fi, cum arată acest dosar, doar o chestiune de contabilitate nefăcută.
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