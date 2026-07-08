Tendințe în 2026: Cum evoluează consultanța privind managementul schimbării în era inteligenței artificiale?
Postat la: 08.07.2026 |
Transformările produse de inteligența artificială nu mai țin doar de tehnologie, ci și de felul în care gândești proiectele, de oameni și de cultura organizației. Ritmul deciziilor crește, presiunea pe rezultate este mai mare, iar rezistența la schimbare capătă forme noi, dificil de anticipat cu instrumentele obișnuite. În fața acestor provocări, consultanța în managementul schimbării intră într-o etapă nouă, cu roluri, metode și responsabilități diferite față de ce ai cunoscut până acum.
Cuprins
- Contextul anului 2026 și presiunea accelerării deciziilor
- Redefinirea rolului consultanței de schimbare în era inteligenței artificiale
- Gestionarea rezistenței la schimbare într-un mediu transformat de AI
1. Contextul anului 2026 și presiunea accelerării deciziilor
Anul 2026 a adus o combinație neobișnuită între oportunitate și presiune. Inteligența artificială a intrat în fluxurile zilnice de lucru, în modul de urmărire a indicatorilor, în felul în care se gestionează echipele. Ritmul în care apar instrumente noi depășește, de multe ori, capacitatea oamenilor de a le înțelege și de a le integra sănătos în activitatea lor. Aici apare tensiunea: tehnologia accelerează viteza informației, dar mintea are nevoie de timp pentru clarificare și decizie.
Dacă te afli la conducerea unei organizații, simți această presiune direct. Soluțiile bazate pe AI furnizează rapoarte, predicții și recomandări în câteva secunde, iar tentația este să tratezi aceste rezultate ca pe răspunsuri finale, nu ca pe materiale de analiză.
Presiunea de a decide „acum" și efectele asupra organizațiilor
Presiunea accelerării deciziilor apare din mai multe direcții simultan. Fiecare vector împinge în același sens: mai repede, cu mai puțină ezitare, cu mai multă expunere la risc.
- Concurență care folosește AI agresiv - Dacă un jucător important din piață reușește să lanseze produse sau campanii cu ajutorul AI în câteva zile, restul sectorului simte imediat diferența.
- Presiunea acționarilor și a consiliilor - Rapoartele automate, tablourile de bord „în timp real" și analizele predictive creează impresia că totul este transparent și imediat. Dacă datele sunt acolo, apare întrebarea: „De ce nu poți decide deja?".
- Așteptările angajaților - Echipele, mai ales cele tinere, se obișnuiesc cu ritmul instrumentelor digitale. Vor claritate rapidă, direcție actualizată, mai puține ședințe lungi și mai multe decizii ferme, comunicate scurt și clar.
- Ritmul schimbărilor în reglementări - În domenii reglementate, de la financiar la sănătate, apar reguli noi legate de AI, de protecția datelor, de responsabilitatea deciziilor. Întârzierea adaptării poate aduce sancțiuni costisitoare.
Mai mult de atât, această presiune nu se simte doar la vârf. Managerii trebuie să ia decizii cu date generate de modele pe care nu le înțeleg în detaliu, în timp ce oamenii din echipă așteaptă coerență și direcție. Diferența dintre „avem multe instrumente" și „știm cum să ne bazăm pe ele" devine o sursă de frustrare și confuzie.
Ce se schimbă în felul în care iei decizii
Inteligența artificială schimbă și felul în care formulezi întrebările înainte de a decide. Dacă înainte porneai de la experiență și sprijineai hotărârea pe câteva rapoarte, acum pornești de la un volum uriaș de date și încerci să extragi din el un fir logic. Apare nevoia de noi abilități: să pui întrebări clare către sistemele de AI, să verifici sursa datelor, să identifici bias-uri și să interpretezi limitele modelelor.
Decizia devine un proces iterativ: formulezi ipoteza, ceri o analiză, o validezi cu alte surse, revizuiești, comunici un prim pas, revii cu ajustări. În acest sens, managerii care rămân blocați în modelul „analizăm totul, apoi hotărâm o singură dată și definitiv" se simt rapid depășiți de ritm. În schimb, cei care acceptă că decizia în 2026 înseamnă o serie de pași mici, revizuibili, gestionează mai bine presiunea.
2. Redefinirea rolului consultanței de schimbare în era inteligenței artificiale
Unul dintre cele mai vizibile schimbări în consultanța privind managementul schimbării este modul în care se desfășoară colaborarea cu organizațiile. Relația rigidă, tip „brief - analiză - livrare plan", este înlocuită de o interacțiune iterativă. AI permite simulări rapide, și expune mai rapid ipotezele greșite, ceea ce schimbă modul în care se construiește un program de transformare.
- Consultanții co-creează modele de guvernanță a AI: cine decide și ce, cum se aprobă utilizările, cum se gestionează incidentele.
- Atelierele de lucru includ sesiuni cu date reale și scenarii generate de AI, nu doar discuții teoretice.
- Planurile de schimbare devin „vii": se actualizează în funcție de feedbackul provenit din utilizarea efectivă a instrumentelor.
În acest cadru, consultanța privind managementul schimbării nu mai înseamnă o intervenție punctuală, ci un parteneriat strategic de lungă durată. Cu ajutorul, organizația își aliniază permanent structura internă cu evoluția tehnologică, asigurându-se că echipele adoptă rapid noile instrumente și mențin un ritm competitiv pe piață. Alegerea partenerului potrivit devine, așadar, o decizie critică pentru succesul pe termen lung.
De exemplu, echipa Forvis Mazars combină expertiza în transformare organizațională cu înțelegerea implicațiilor AI, oferind organizațiilor sprijinul necesar pentru a naviga schimbarea cu claritate și încredere.
3. Gestionarea rezistenței la schimbare într-un mediu transformat de AI
Rezistența la schimbare capătă forme noi, uneori mai subtile, alteori mai intense. Când anunți integrarea unor soluții de AI, o parte din echipă se teme de pierderea locului de muncă, iar alții sunt pur și simplu obosiți de valuri succesive de „transformare". Mediul augmentat de AI amplifică atât speranțele, cât și anxietățile, iar modul în care gestionezi aceste trăiri face diferența între un proiect reușit și un efort epuizant.
Dacă nu creezi spațiu pentru întrebări, discuții și clarificări, opoziția se mută în culise: întârzieri, blocaje tăcute, refuz pasiv de a folosi noile instrumente. Aici ai nevoie de o abordare mai nuanțată decât simplul „explicăm beneficiile tehnologiei". Oamenii nu resping neapărat AI-ul, ci felul în care schimbarea le atinge identitatea profesională.
Iată ce ar trebuie să ai în vedere:
- Explică „de ce"-ul, nu doar „ce"-ul - Nu ajunge să spui „implementăm un nou tool de AI". Oamenii au nevoie să înțeleagă ce problemă reală rezolvă, ce devine mai ușor pentru ei.
- Implică oamenii în designul noilor fluxuri - În loc să prezinți un proces gata făcut, invită utilizatorii-cheie să testeze prototipuri, să dea feedback asupra interfeței, să sugereze scenarii de utilizare. Sentimentul de contribuție reduce mult blocajul.
- Recunoaște temerile explicit - Neglijarea îngrijorărilor („nu vă faceți griji, totul va fi bine") alimentează cinismul. O abordare matură acceptă întrebările dificile și oferă răspunsuri cât mai precise, inclusiv despre ce nu se știe încă.
- Definirea unor roluri noi, vizibile - Arată ce oportunități apar: roluri de curator de date, analiști de business care ghidează modelele, „traducători" între operațional și AI. Când oamenii văd trasee concrete, tensiunea scade.
- Exemple scurte, ușor de înțeles - Demonstrează pe cazuri simple cum îi ajută AI în activitatea zilnică: rapoarte generate în locul muncii repetitive, sugestii pentru prioritizarea sarcinilor, alerte timpurii.
În final, prin integrarea inteligenței artificiale în proiectele de management al schimbării îți crești șansele ca transformările pe care le coordonezi să fie înțelese, acceptate și duse la capăt cu mai puțină rezistență și mai multă claritate. Tu decizi cum vei aplica, chiar de mâine, strategiile care ți se potrivesc cel mai bine.
Disclaimer: Textul are caracter informativ și nu înlocuiește consultanța profesională personalizată.
Sursa foto: pexels.com
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