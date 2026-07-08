S-a constituit Rețeaua Internațională de Științe Criminalistice iar România e membru ondator

COMUNICAT DE PRESĂ - Asociația Criminaliștilor din România:

„România, printre fondatorii primei Rețele Internaționale de Științe Criminalistice. Generalul de brigadă (r) prof. univ. dr. Gheorghe Popa a semnat actul constitutiv al organizației cu sediul la Roma.

Asociația Criminaliștilor din România anunță un moment de referință în istoria cooperării internaționale în domeniul științelor criminalistice.

Generalul de brigadă (r) prof. univ. dr. Gheorghe Popa, președintele Asociației Criminaliștilor din România, a semnat, în cadrul unei ceremonii desfășurate în format online, Actul de constituire a Rețelei Internaționale de Științe Criminalistice (International Network of Forensic Sciences), alături de reprezentanții altor 14 asociații profesionale, din 7 state: Italia, Regatul Unit, Spania, Argentina, Mexic, Jamaica și Nigeria.

Noua organizație internațională, cu sediul la Roma, Italia, își propune să dezvolte cooperarea între organizațiile profesionale, instituțiile academice și specialiștii din domeniul criminalisticii, promovând cercetarea științifică, schimbul de expertiză, armonizarea standardelor profesionale și utilizarea celor mai moderne metode de investigare criminalistică.

Participarea României în calitate de membru fondator reprezintă o recunoaștere a tradiției și prestigiului școlii românești de criminalistică, precum și a contribuției pe care specialiștii români au avut-o la dezvoltarea acestei discipline la nivel internațional.

'Constituirea Rețelei Internaționale de Științe Criminalistice reprezintă un moment istoric pentru comunitatea profesională. Suntem onorați că România se numără printre statele fondatoare ale acestei inițiative și ne asumăm responsabilitatea de a contribui activ la dezvoltarea cooperării internaționale, în beneficiul științei, al justiției și al siguranței cetățenilor', a declarat generalul de brigadă (r) prof. univ. dr. Gheorghe Popa, președintele Asociației Criminaliștilor din România.

Rețeaua Internațională de Științe Criminalistice își propune să devină una dintre cele mai importante platforme mondiale de colaborare în domeniu, facilitând proiecte comune de cercetare, conferințe internaționale, programe de formare profesională și schimburi de experiență între experți din Europa, America de Nord, America Latină, Caraibe și Africa.

Prin acest demers, Asociația Criminaliștilor din România își consolidează statutul de partener de încredere în comunitatea științifică internațională și contribuie la afirmarea României ca actor relevant în dezvoltarea științelor criminalistice la nivel global."

Biroul de Presă

Asociația Criminaliștilor din România